Чехия провела самую масштабную забастовку с лозунгом отставки правительства

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Стал очевиден прогноз по смене правительства Петра Фиалы в Чехии. Оно скоро уйдёт в отставку на сильнейшей протестной волне против его политики.

Фото: Telegram-канал "Новости. Прага. Чехия"

Самая масштабная забастовка в современной Чехии

В Чехии прошла самая масштабная забастовка с 1989 года. Не работали даже школы и детские сады. Люди бастовали из-за того, что на них в госбюджете нет денег. Мало того, правительство вдвое повысило коммунальные платежи, растут налоги.

В Праге в воскресенье, 26 ноября, профсоюзы собрали митинг.

"Если не будет переговоров с правительством, будут полные улицы, блокады и забастовки", — заявил на сцене глава Ассоциации независимых профсоюзов Богумир Дуфек. Ещё требования: "Цены на энергоносители должны снизиться, цены на продукты питания должны снизиться, прекратить грабить пенсионеров". "Хватит снижать уровень жизни, мы не хотим долгов".

Когда коровы важнее людей

Премьер-министр страны Петр Фиала не захотел выслушать своих граждан, а предпочёл посетить коровники в регионе Высочина. Лидеры оппозиции призвали его уйти в отставку, раз премьер не может даже просто выйти к ним на диалог.

В ответ Фиала разразился постом в сети X*, указывая, что он будет продолжать повышать налоги.

"Лидеров бастующих профсоюзов объединяет не желание сделать жизнь жителей Чехии лучше, а политические амбиции. Правительство постоянно ведёт переговоры с объединениями рабочих, но их лидеры упираются в угоду громким заявлениям", — написал Фиала.

Действительно, что уж там жаловаться, если уровень жизни в Чехии составляет 91% от среднего по ЕС.

Выход — отставка правительства Фиалы

Из ситуации два вывода.

В Чехии очень сильно падает уровень жизни. Например, польская газета Fakt.pl выяснила, что стоимость практически идентичной продуктовой корзины в чешском Лидле на 70% выше, чем в польском. И второй вывод — падение уровня жизни так или иначе наблюдается во всех странах ЕС, и это будет вести к смене правительств, как произошло в Словакии и Нидерландах.

Политолог Лукаш Валеш сказал изданию Idnes.cz, что Чехия является страной с самой быстро растущей в ЕС задолженностью, второй по величине инфляцией и стагнацией, что "станет проблемой в ближайшие годы".

"У нас ВВП даже не на "доковидном" уровне, политики живут в своей башне из слоновой кости и совершенно не знают реального мира", — сказал Валеш, добавив, что он не видит другого выхода, кроме как отставки правительства.

Но главный вывод он не делает: антироссийские санкции работают не против РФ, а против Чехии, поэтому надо от них отказываться.

Чешский бизнес находит лазейки в санкциях

Между тем чешский бизнес находит лазейки в санкциях, и они уже у всех на виду. Вот некоторые из "удивительных" открытий.

Чешская компания Vítkovice Steel попросила продлить освобождение от запрета на импорт российской стали до 2028 года. Эта сталь качественная, и производитель — российская компания НЛМК — превосходит по этому параметру китайских и других поставщиков. Отмена привилегии может повлечь за собой кризис в чешской строительной или автомобильной промышленности, подчеркнула представитель Vítkovice Steel Яна Дронская. С октября чешские трейдеры вновь начали импортировать в Чехию российский газ, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в соцсети Х*. Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что с начала октября вырос объём экспорта газа, проходящего через станцию в Ланжготе. По его словам, сейчас до 40% импортируемого в Чехию газа поступает именно из РФ. По инициативе словацкой компании Slovnaft сделан запрос в ЕС на продление исключения из европейского эмбарго на российские нефтепродукты, чтобы НПЗ компании смог экспортировать их в Чехию. Это обеспечит экономические преимущества для Словакии и Чехии, так как они станут иметь доступ к российским нефтепродуктам по более выгодным ценам. Реэкспорт через Киргизию в РФ, "который на самом деле является просто скрытым экспортом в Россию, вырос на 2100% из Польши, на 1300% из Германии, на 1200% из Чехии и на 300% из Венгрии", сказал главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

Сменить курс правительство Фиалы не успеет

Нельзя сказать, что правительство не предпринимает шагов, пока неявных, в пользу своего населения, особенно наблюдая за разворотом в политике в соседней Словакии.

Так, министр обороны страны Яна Чернохова призналась, что у Чехии заканчивается оружие для отправки на Украину. По её словам, республика пытается компенсировать нехватку вооружения, предоставив частным компаниям экспортные лицензии, отмечает Euroactiv. Заявление прозвучало на следующий день после того, как чешские парламентарии пообещали Киеву новые поставки оружия.

Тем не менее прогноз по Чехии очевиден: она в очереди на внеочередные выборы и смену правительства.

*- запрещена в РФ.

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