Стал очевиден прогноз по смене правительства Петра Фиалы в Чехии. Оно скоро уйдёт в отставку на сильнейшей протестной волне против его политики.
В Чехии прошла самая масштабная забастовка с 1989 года. Не работали даже школы и детские сады. Люди бастовали из-за того, что на них в госбюджете нет денег. Мало того, правительство вдвое повысило коммунальные платежи, растут налоги.
В Праге в воскресенье, 26 ноября, профсоюзы собрали митинг.
"Если не будет переговоров с правительством, будут полные улицы, блокады и забастовки", — заявил на сцене глава Ассоциации независимых профсоюзов Богумир Дуфек.
Ещё требования: "Цены на энергоносители должны снизиться, цены на продукты питания должны снизиться, прекратить грабить пенсионеров".
"Хватит снижать уровень жизни, мы не хотим долгов".
Премьер-министр страны Петр Фиала не захотел выслушать своих граждан, а предпочёл посетить коровники в регионе Высочина. Лидеры оппозиции призвали его уйти в отставку, раз премьер не может даже просто выйти к ним на диалог.
В ответ Фиала разразился постом в сети X*, указывая, что он будет продолжать повышать налоги.
"Лидеров бастующих профсоюзов объединяет не желание сделать жизнь жителей Чехии лучше, а политические амбиции. Правительство постоянно ведёт переговоры с объединениями рабочих, но их лидеры упираются в угоду громким заявлениям", — написал Фиала.
Действительно, что уж там жаловаться, если уровень жизни в Чехии составляет 91% от среднего по ЕС.
Из ситуации два вывода.
Политолог Лукаш Валеш сказал изданию Idnes.cz, что Чехия является страной с самой быстро растущей в ЕС задолженностью, второй по величине инфляцией и стагнацией, что "станет проблемой в ближайшие годы".
"У нас ВВП даже не на "доковидном" уровне, политики живут в своей башне из слоновой кости и совершенно не знают реального мира", — сказал Валеш, добавив, что он не видит другого выхода, кроме как отставки правительства.
Но главный вывод он не делает: антироссийские санкции работают не против РФ, а против Чехии, поэтому надо от них отказываться.
Между тем чешский бизнес находит лазейки в санкциях, и они уже у всех на виду. Вот некоторые из "удивительных" открытий.
Нельзя сказать, что правительство не предпринимает шагов, пока неявных, в пользу своего населения, особенно наблюдая за разворотом в политике в соседней Словакии.
Так, министр обороны страны Яна Чернохова призналась, что у Чехии заканчивается оружие для отправки на Украину. По её словам, республика пытается компенсировать нехватку вооружения, предоставив частным компаниям экспортные лицензии, отмечает Euroactiv. Заявление прозвучало на следующий день после того, как чешские парламентарии пообещали Киеву новые поставки оружия.
Тем не менее прогноз по Чехии очевиден: она в очереди на внеочередные выборы и смену правительства.
*- запрещена в РФ.
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