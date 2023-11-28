Арман Абовян: война Армении и Азербайджана не закончена

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По статистике, 70 % армян осуждают политику Пашиняна. Что мешает им выйти с протестами на улицы; почему армяне, в отличие от других бывших республик Советского Союза, не хотят в Европу; как Ильхам Алиев стремится забрать у Армении всё новые и новые территории, Pravda.Ru рассказал депутат VII созыва парламента Армении, политический аналитик Арман Абовян.

Фото: tiras. ru

— Арман, в чём армяне видят корень конфликта с Азербайджаном? Есть ли пути решения этой проблемы?

— Из Республики Арцах был не исход, была депортация под угрозой уничтожения коренного населения Арцаха, то бишь армян. На наших глазах идёт разрушение национального очага по тем точкам, которые две-три тысячи лет формировали армянскую идентичность.

Нынешняя "бархатная" власть пришла и сказала: "Самое главное, что вы гордые граждане, и нужно, чтобы у вас был набит желудок".

То есть вечная борьба желудка с головой с сердцем и привела Пашиняна к власти. Плюс постоянное стремление людей к справедливости. Почему он удержался в 2021 году, когда сдал Арцах и проиграл войну? Всё очень просто: он обманул всех, в предвыборной программе указал, что будет бороться за самоопределение Арцаха, за деоккупацию Армении. Ведь у Армении оккупированы турецко-азербайджанскими войсками около 200 квадратных километров. Обманув людей, Пашинян пришёл к власти, и его нынешний курс остался неизменным.

Свыше 70% населения Армении глубоко разочарованы политикой нынешних властей. Люди не выходят на улицы, потому что в стране искусственно насаждается тотальная апатия, то есть в головы людям вбили: кто бы ни был у власти, всё равно всё так бы и случилось. Это первое. Второе — ничего уже не изменить. Это "обречённость прокажённых" — есть такой термин в медицине. Параллельно генерируется установка: "Да ладно, какая разница: страна, национальные приоритеты. Главное, чтобы желудок был полный".

Причём призывы "Мы пойдём в Европу" у нас не срабатывают, потому что, в отличие от других национальностей, населявших Советский Союз, армяне всегда могли увидеть своими глазами:

Европу,

США.

У нас в советские времена был зелёный коридор. У нас крупнейшие армянские диаспоры: в США живёт 1 млн 800 тыс. армян, в Европе живёт около 1 млн, если только полмиллиона во Франции. У нас у всех там родственники. И мы всегда видели, даже в советское время, что такое Запад.

Но нынешняя власть говорит: "Россия занята на Украине, у неё свои геополитические интересы, она не может обеспечивать нашу безопасность". Почему Россия должна обеспечивать нашу безопасность, я не знаю. Почему кто-то должен за нас что-то делать? В итоге говорят: "Давайте нас защитят американцы и европейцы". Это смешно.

При этом в Турции крупнейшая американская база Инджирлик, а основными инвесторами в экономику Азербайджана являются европейцы и американцы. С какой стати они будут защищать наши интересы?

У людей воспитывают паразитарное мышление, им говорят: "Эти нас не защитили, вот эти должны защитить". Я всегда задаю вопрос: "Почему нас должны защищать, если руководство Армении официально отказывается защищать 120 тыс. человек, которых депортировали под угрозой смерти?"

Пашинян по телевизору сказал: "Мы не будем туда вмешиваться. Нас пытаются втянуть в войну".

Хочу ещё раз напомнить руководству Армении, что война не закончена, поскольку 200 квадратных километров территории Армении оккупированы.

Каждый день турецко-азербайджанский тандем в лице диктатора Алиева и диктатора Эрдогана угрожают расчленением Армении. Они требуют: "Отдавайте нам коридор в Нахичевани". На самом деле коридор — это отсечение от Армении Сюникской области.

Президент Алиев обманывает, когда говорит, что у него и у Турции есть проблемы с сообщением Азербайджан — Нахичевань. Уже много лет действует дорога через Иран, там упрощённый паспортный режим. Они недавно подписали с иранцами договор о строительстве железной дороги через территорию Ирана. Слова о том, что Армения "блокирует" Нахичевань, — это ложь. Посмотрите на карту.