Ашот Сафарян: Алиев считает Ереван Западным Азербайджаном

3:28 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Армения

В Армении спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с журналистом и политологом Ашотом Сафаряном. Он рассказал, как на самом деле погибли русские миротворцы в Нагорном Карабахе, почему только один Тегеран обеспечивает суверенитет Еревана и правда ли, что Британия претендует на месторождения меди и золота в Армении.

Фото: http:// minval.az

— Ашот, почему Армения в потере Карабаха обвиняет не своих исторических врагов Турцию и Азербайджан, а Россию?

— Я не обвиняю Россию. Я считаю, что это мы пять лет назад сделали судьбоносную ошибку, выбрав тех, кто сегодня у власти. Другое дело, что Россия могла себя вести по отношению к Армении более радикально, как она себя вела по отношению к Осетии и Абхазии.

Россия на основе трёхстороннего соглашения ввела миротворцев в Арцах, согласно приказу Путина, "в целях обеспечения безопасности населения Арцаха". В сентябре этого года безопасность не была обеспечена.

Всё население ушло оттуда. Или они должны были ждать, пока их убьют? Азербайджанские солдаты зарезали отца и двух маленьких мальчиков на глазах бабушки и матери в Арцахе.

Там, где наши уже не могли сдерживать, они врывались в сёла. Как погибли шесть миротворцев во главе с заместителем? Азербайджанцы говорят, они их якобы не разглядели. Но это же было днём, на машине с четырёх сторон эмблема русских миротворцев — РМК. Знаешь, как было? Миротворцы ехали по зоне ответственности. Наткнулись на обезумевших людей, которые бежали из сёл в Мардакертском районе, сказали, что там погром, убийства. Они въехали туда, это всё увидели.

Азербайджанцы связались со своим руководством, им дали отмашку. Русские уехали, а на следующем участке их поймали в засаду и всех расстреляли.

— Нагорный Карабах мы признаём официально территорией Азербайджана. Мы можем за него бороться, если это нужно Армении. Почему Армения не захотела за него бороться?

— Армения предала Арцах. Она сказала, что мы не хотим больше за него воевать. Завтра придёт очередь Сюника (Зангезур, как азербайджанцы называют), это экзистенциально важный кусок нашей земли, и армяне скажут: "Мы не хотим воевать, давайте всё отдадим и, наконец, будем жить". Но это гибельный путь, путь в никуда. Можно о чём-то договориться с людьми, которые из одной с тобой цивилизации. А когда лежит глобальный водораздел, ты с ними ни о чём не договоришься.

Наши соседи с двух сторон говорят, что нас там не должно быть: "Всё наше. Когда заканчивается Турция, должен начинаться Азербайджан". Это путь в никуда для нас.

— Пашинян чётко сказал, что вы идёте на Запад. Чем Запад поможет Армении?

— Ничем, как уже было не раз, в том числе сто лет назад. Сегодня единственный гарант суверенитета Армении — это Иран. Если до сих пор Азербайджан не начал операцию пробивания Зангезурского коридора — это позиция Ирана. Это для иранцев тоже экзистенциальный вопрос. Притом что у них есть выход в море, Персидский залив, выход на север. Они такую удавку не дадут на себя накинуть.

Иран подвёз на границу с Азербайджаном в Нахичевань стотысячный корпус и сказал: "Нет, ребята". Они договорились о коридоре через иранскую территорию. Иран сказал: "Через Армению — нет, через нас — пожалуйста. Но прерывать наш сухопутный путь с Арменией мы не дадим". А бодаться с Ираном даже Турция не хочет.

— Пашинян сказал: "Мы будем перекрёстком мира. Все товары, услуги пойдут через нас". Он имеет в виду открытие дорог в Турцию, Азербайджан. Но ни Турции, ни Азербайджану Армения в роли успешного торгового пути не нужна. Они могут через Иран выйти.

— Турции и Азербайджану Армения ни в какой роли не нужна. Тут цивилизационный момент. Они будут говорить что угодно. Никакого перекрёстка у нас не будет. В лучшем случае турецкая экономика раздавит армянского производителя. Всё заполонят дешевые турецкие товары. Мы ничего не производим. У нас сырьевой придаток в виде меди.

Сюник (Зангезур) им нужен потому, что там гигантские запасы меди, её добывают уже 200-300 лет. На сотни миллиардов долларов. Это лакомый кусок после Арцаха. Это хочет не Азербайджан, а Британия. Она уже забрала золотые рудники в Арцахе.

— Зачем Западу маленькая Армения? Кроме того, чтобы напортить России?

— Собственно Армения им не нужна. Им нужен плацдарм против Ирана, такой же как Азербайджан для Израиля. На повестке у них один вопрос: война с Ираном.

Они с Турцией всегда договорятся. Эрдоган после событий в Газе метал против Израиля гром и молнии, но это всё слова. А азербайджанская нефть идёт в Израиль через Турцию.

Эрдоган не перекрыл доставку нефти в Израиль. Он никогда не перейдёт к антиизраильским действиям.

Так что Запад с Турцией всегда договорится, тем более с Турцией Эрдогана. А с Ираном они не договорятся. То, что Иран — это мощный, грозный соперник, показала война на Украине. Сорок лет под санкциями, при этом жизнеспособная экономика. Иран ещё помогает беспилотниками России.

— Вся последняя политика армянских властей полностью антироссийская. Какой смысл Армении ссориться с Россией и пытаться привести сюда Запад, если у них нет общих границ?

— Политика армянских властей в первую очередь антиармянская. Римский статут — это антироссийская демонстративная поза, одна из точек невозврата.

Нельзя искать смысл в действиях того, кто ведёт политику, губительную по отношению к своей стране. Армения 200 лет в орбите России, после того как два русских царя оторвали от Персидской империи эту землю и сделали её частью Русской империи. Она не была никогда в орбите Запада. Пять лет назад в Армении началось полное переформатирование страны. За пять лет мы слили всё, что наработали за 30 лет, в том числе кровью. Армения потеряла субъектность. Мы держались за счёт мощной армии, Арцаха, который был оплотом. Мы оголили свой тыл. Арцах сотнями лет был под владычеством персидским, турецким, был частью Российской империи, но там всегда жили армяне. Нам не надо говорить: "Подождите, вдруг турки не будут вас резать". Мы хорошо знаем, что будут. И на Балканах хорошо это знают.

— Армения за 30 лет состоялась как страна?

— Нет. Я это говорю с болью. Я патриот. На постсоветском пространстве единственная территория, которая действительно проливала кровь за независимость, — это Арцах. Армении, как и другим союзным республикам, независимость просто сунули под нос: "Идите, ребята". Оказалось, наше общество к независимости не готово. Если Турция или Азербайджан нападут на Армению, мы будем её защищать? Нет, скажем: "Давайте отдадим им ещё что-то и не будем воевать".

— Как ты видишь будущее Армении?

— Я вижу его в тумане. В худшем случае мы потеряем ещё территории, наладим отношения. Тут будет что-то типа Батуми: хаб, офшорная туристическая зона. Может быть, будем номинально считаться страной. Большая часть армянского общества за этот вариант: "Мы не хотим посылать детей на войну". И это нормально. Мы проигрываем в том, что у нас гражданское общество и демократия. В Азербайджане этого нет.

Алиев может послать на гибель 20 тысяч людей, если будет знать, что победит. За победу ему простят всё.

Алиев, взяв Нагорный Карабах, на 500 лет вперёд обеспечил правление своей династии. Азербайджан оккупировал 150 квадратных километров армянской суверенной земли, помимо Арцаха. Он занял несколько господствующих высот и уходить не собирается.

Руководство Армении говорит: "Давайте основываться на российских, советских картах Генштаба", — а Алиев усмехается: "Ни на чём основываться не буду". Он поступает как истинный тюрок: "Граница там, где может ступить нога моего аскера". Примитивно рассуждает. Есть границы союзных республик, мы же по ним определяемся. Есть карты:

1973 года,

1979 года.

И каждый раз советская Армения уступала что-то советскому Азербайджану.

Алиев заявляет, что Ереван и озеро Севан — это Западный Азербайджан, который Россия отняла у Азербайджана (у кого она могла отнять, если такой страны не было?) и передала Армении.

Азербайджан отказывает Армении в праве быть суверенным государством.