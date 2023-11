Your browser does not support the audio element.

Перед Украиной стоит множество препятствий на пути ее вступления в Евросоюз, однако для решения этой проблемы могут быть найдены решения, убеждены украинские авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Маргарита Хвостова и Дмитрий Кривошеев. В своем новом материале они анализируют требования ЕК к Киеву относительно членства Украины в объединении и предлагают способы решения стоящих перед страной проблем.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.