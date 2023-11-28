На Украине нашли решение проблем на пути вступления Киева в ЕС

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Перед Украиной стоит множество препятствий на пути ее вступления в Евросоюз, однако для решения этой проблемы могут быть найдены решения, убеждены украинские авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Маргарита Хвостова и Дмитрий Кривошеев. В своем новом материале они анализируют требования ЕК к Киеву относительно членства Украины в объединении и предлагают способы решения стоящих перед страной проблем.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

8 ноября Европейская комиссия поддержала Украину вместе с Молдовой, чтобы начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Это решение является многообещающим для Украины, чьи военные усилия против России зависят от прочных отношений с ЕС, как и ее послевоенное будущее.

Из трех рекомендаций, которые комиссия требует от Украины выполнить до завершения процесса вступления, две соответствуют потребностям и ожиданиям стран-членов ЕС и приемлемы для украинского правительства и гражданского общества:

Усилить борьбу с коррупцией: Принять проект реформы Национального антикоррупционного бюро и расширить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), который, несмотря на политические препятствия, также, вероятно, будет принят.

Принять проект реформы Национального антикоррупционного бюро и расширить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), который, несмотря на политические препятствия, также, вероятно, будет принят. Внедрить антиолигархический закон: Принять всеобъемлющий закон о лоббировании, который уже разработала НАПК, в ближайшее время пройдут общественные консультации

Однако третья рекомендация стала весьма спорной и мешает завершению переговоров о вступлении:

Завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств: Украинский парламент выполнил большую часть рекомендаций ЕК, приняв поправки к закону о национальных меньшинствах. Однако еще необходимо принять несколько законов о государственном языке, о средствах массовой информации и об образовании. В офисе президента уже заявили о принятии всех этих поправок в ноябре. Однако Будапешт выразил свое несогласие с присоединением Украины в связи с реализацией этого закона. Вместо этого он подталкивает украинское правительство к поиску компромисса по поводу права около 150 000 этнических венгров использовать только свой родной язык в образовании в обмен на его поддержку при рассмотрении вопроса о вступлении Украины в марте 2024 года.

Для Киева это неприемлемое требование и в высшей степени политический шаг: в прошлом Будапешт обвиняли в использовании своего вето ЕС для получения уступок от Брюсселя в связи с задержкой финансирования. Перед решением комиссии съезд национальных общин Украины обратился с обращением, заявив, что «к сожалению, мелочные, корыстные соображения порой толкают отдельных политиков, даже европейских, на недальновидные популистские шаги».

Дипломатическое решение

Украина должна стремиться к осуществлению реформ во всех областях , рекомендованных в докладе, и у нее впечатляющий послужной список: 90 процентов выполнения реформ с момента получения статуса кандидата в июне 2022 года. Что касается открытия переговоров, Украина находится на пути к завершению первых две рекомендации.

Для успешной реализации третьего Киеву необходимо продолжать принимать дипломатические меры с Будапештом, чтобы он мог сохранить свою нынешнюю позицию по законодательству. Хотя украинский министр, отвечающий за европейскую интеграцию, Ольга Стефанишина, заявила , что венгерское меньшинство адекватно защищено и что украинские и венгерские чиновники сотрудничают в вопросах законодательных изменений, Украине также следует более активно взаимодействовать с представителями национальных меньшинств, чтобы доводить эти вопросы до международных партнеров для дипломатическая поддержка.

Что касается Комиссии, ей следует взаимодействовать и идти на компромисс с Венгрией и другими странами, которые могут выступать против интеграции Украины в ЕС, чтобы обеспечить единый европейский фронт при принятии решения об окончательном плане вступления в ЕС в декабре этого года на саммите Европейского совета.

Высокие ставки

В преддверии длительного бюрократического процесса интеграции в Украине необоснованные препятствия рискуют демотивировать Киев, особенно когда уже ожидаются горячие дебаты, например, вокруг общей сельскохозяйственной политики.

Спустя более 600 дней после начала российской спецоперации послевоенный путь Украины зависит от значимого прогресса на пути к вступлению в ЕС. Пока страна борется за свое выживание — и безопасность европейских границ — не должно быть сомнений в том, что такая высокая цена требует долгожданного вознаграждения, и Брюссель не должен давать Киеву никаких оснований думать иначе.