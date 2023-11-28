Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Фронда Пашиняна против ОДКБ и России до добра не доведёт саму Армению

Мир » Бывший СССР » Армения

В последние годы концепция "обиженного ребёнка" определённо становится всё популярнее во внешней политике многих стран: раз ко мне, такому замечательному, "плохо" относились, значит, я с вами не "дружу". Типичный пример такого подхода — нынешнее руководство Армении в лице Никола Пашиняна.

Фронда Пашиняна против ОДКБ и России до добра не доведёт саму Армению
Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Со времен Карабахской войны 2020 года глава Армении Никол Пашинян изображает великую обиду на Организацию Договора о коллективной безопасности: вот, дескать, ОДКБ, читай "Россия", не помогла удержать контроль Армении над Карабахом. А раз ОДКБ не помогла, значит, вывод простой — будем активнее дружить с Европой.

Пашинян великодушно дал время

Как говаривал небезызвестный герой "Двенадцати стульев" Остап Бендер, "Запад нам поможет". И определенно между двумя этими персонами есть что-то общее. Наверное, одинаковый авантюризм.

Ну и пошло-поехало. Запад начал "помогать":

· совместные военные учения с участием США на территории Армении;

· приглашение наблюдателей из Европы для мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном;

· поставка бронетехники из Франции;

· постоянный срыв мирного процесса между Арменией и Азербайджаном;

· регулярное игнорирование Арменией совместных мероприятий в рамках ОДКБ.

Вот и очередной саммит ОДКБ, проходящий нынче в Минске, снова без Армении. Как это прокомментировал Пашинян? Весьма снисходительно, и одновременно пафосно и горделиво:

"Мы даём время для размышлений и нам, и ОДКБ".

Прозападная ориентация армянского руководства в общем-то понятна. Но если честно и всерьёз задуматься — а так ли неправ Пашинян, говоря, что ОДКБ несостоятельная организация?

Ведь если сравнивать ОДКБ с военным блоком НАТО, то по степени интеграции, стандартизации, общего управления и военного планирования, ОДКБ окажется просто добровольным клубом джентльменов. Хочу — приду, хочу — не приду. Либерализм во всей красе. И ладно бы, если речь шла о недавно созданной организации: болезни роста, так сказать. Но нет.

ОДКБ существует уже 30 лет. И за это время организация качественно не сильно изменилась. И в этом плане упрёк Пашиняна можно счесть отчасти справедливым. Впрочем, как и любые критические слова в адрес ОДКБ, хотя бы даже автора этих строк. Что ж, критиковать легко. Но, может, такое положение до поры до времени устраивало страны-участницы Договора о коллективной безопасности?

И кстати, что сама Армения со своей стороны сделала для улучшения работы организации и для стран-участников ОДКБ? Выступала ли с какими-нибудь инициативами по реформированию организации? Нет.

Похоже, всё это время армянское руководство вполне было довольно тем фактом, что границы страны охраняли российские пограничники, внутри Армении находилась военная база, а поставки российского вооружения шли в кредит.

Да, эта система сложилась до Пашиняна, но что с 2018 года сделал новый армянский премьер по части укрепления военной безопасности страны, или, может, Армения сама пришла кому-нибудь на помощь в трудную минуту?

Ну, вообще-то пришла. Когда в январе 2022 года в Казахстане были массовые беспорядки, страны ОДКБ чётко отработали и помогли навести конституционный порядок в стране. Свою маленькую лепту внесла и Армения.

Ереван отправил в Казахстан в составе миссии ОДКБ подразделение в несколько десятков человек. Эта группа выполнила очень важную и благородную миссию: охраняла водозабор и кухню, в смысле хлебокомбинат города Алматы. И со своей боевой задачей армянское подразделение справилось на "ура".

Явное противоречие

Парадокс только в том, что Армения помогала Казахстану в том, от чего сама бы в такой ситуации точно бы отказалась. Речь идет об "оранжевой" революции в Армении в 2018 году. Не хочет ли Пашинян сказать "спасибо" руководству стран-участниц ОДКБ, что никто не мешал армянскому народу провести свою "бархатную" революцию в 2018 году? Ведь именно благодаря этому "народному" волеизъявлению Пашинян очутился на своем высоком посту, а народ Армении оказался там, где оказался.

Увы, но, видимо, это "другое". Память у "обиженных детей" работает избирательно.

P.S. Если покопаться в недавней истории, то у России тоже могут найтись претензии к армянским властям. Например, вооружённые формирования Армении размещали свои позиции и склады рядом с расположением российских миротворцев в Карабахе. Тем самым подставляя наших военных под удар со стороны Вооружённых Сил Азербайджана.

Читайте по теме:

Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность?

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы армения франция нагорный карабах
Новости Все >
Наркологи рассказали о скрытом "симптоме Буратино" у пьяниц
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково 28 ноября возобновили штатную работу
Гинеколог Вергасова назвала упражнение, которое улучшает интимную жизнь девушек
Немецкий генерал Катер предрёк Украине тяжёлую зиму из-за российских атак
Добронравов, Прытков, Вдовиченков: стал известен актерский состав новой экранизации "Онегина"
Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать
Садальский о конфискации у олигархов РФ арены "Хельсинки": понятно, куда наши патриоты вкладывали деньги
Канцлер ФРГ Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом
Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство
В Госдуме выявлено шесть случаев ковида
Популярное
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве

Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе Алексей Гончаров Тибет: от британской колонии до китайской провинции Сергей Лебедев Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Наркологи рассказали о скрытом "симптоме Буратино" у пьяниц
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково 28 ноября возобновили штатную работу
Гинеколог Вергасова назвала упражнение, которое улучшает интимную жизнь девушек
Немецкий генерал Катер предрёк Украине тяжёлую зиму из-за российских атак
Добронравов, Прытков, Вдовиченков: стал известен актерский состав новой экранизации "Онегина"
Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать
Садальский о конфискации у олигархов РФ арены "Хельсинки": понятно, куда наши патриоты вкладывали деньги
Канцлер ФРГ Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом
Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство
В Госдуме выявлено шесть случаев ковида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников