Фронда Пашиняна против ОДКБ и России до добра не доведёт саму Армению

В последние годы концепция "обиженного ребёнка" определённо становится всё популярнее во внешней политике многих стран: раз ко мне, такому замечательному, "плохо" относились, значит, я с вами не "дружу". Типичный пример такого подхода — нынешнее руководство Армении в лице Никола Пашиняна.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Со времен Карабахской войны 2020 года глава Армении Никол Пашинян изображает великую обиду на Организацию Договора о коллективной безопасности: вот, дескать, ОДКБ, читай "Россия", не помогла удержать контроль Армении над Карабахом. А раз ОДКБ не помогла, значит, вывод простой — будем активнее дружить с Европой.

Пашинян великодушно дал время

Как говаривал небезызвестный герой "Двенадцати стульев" Остап Бендер, "Запад нам поможет". И определенно между двумя этими персонами есть что-то общее. Наверное, одинаковый авантюризм.

Ну и пошло-поехало. Запад начал "помогать":

· совместные военные учения с участием США на территории Армении;

· приглашение наблюдателей из Европы для мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном;

· поставка бронетехники из Франции;

· постоянный срыв мирного процесса между Арменией и Азербайджаном;

· регулярное игнорирование Арменией совместных мероприятий в рамках ОДКБ.

Вот и очередной саммит ОДКБ, проходящий нынче в Минске, снова без Армении. Как это прокомментировал Пашинян? Весьма снисходительно, и одновременно пафосно и горделиво:

"Мы даём время для размышлений и нам, и ОДКБ".

Прозападная ориентация армянского руководства в общем-то понятна. Но если честно и всерьёз задуматься — а так ли неправ Пашинян, говоря, что ОДКБ несостоятельная организация?

Ведь если сравнивать ОДКБ с военным блоком НАТО, то по степени интеграции, стандартизации, общего управления и военного планирования, ОДКБ окажется просто добровольным клубом джентльменов. Хочу — приду, хочу — не приду. Либерализм во всей красе. И ладно бы, если речь шла о недавно созданной организации: болезни роста, так сказать. Но нет.

ОДКБ существует уже 30 лет. И за это время организация качественно не сильно изменилась. И в этом плане упрёк Пашиняна можно счесть отчасти справедливым. Впрочем, как и любые критические слова в адрес ОДКБ, хотя бы даже автора этих строк. Что ж, критиковать легко. Но, может, такое положение до поры до времени устраивало страны-участницы Договора о коллективной безопасности?

И кстати, что сама Армения со своей стороны сделала для улучшения работы организации и для стран-участников ОДКБ? Выступала ли с какими-нибудь инициативами по реформированию организации? Нет.

Похоже, всё это время армянское руководство вполне было довольно тем фактом, что границы страны охраняли российские пограничники, внутри Армении находилась военная база, а поставки российского вооружения шли в кредит.

Да, эта система сложилась до Пашиняна, но что с 2018 года сделал новый армянский премьер по части укрепления военной безопасности страны, или, может, Армения сама пришла кому-нибудь на помощь в трудную минуту?

Ну, вообще-то пришла. Когда в январе 2022 года в Казахстане были массовые беспорядки, страны ОДКБ чётко отработали и помогли навести конституционный порядок в стране. Свою маленькую лепту внесла и Армения.

Ереван отправил в Казахстан в составе миссии ОДКБ подразделение в несколько десятков человек. Эта группа выполнила очень важную и благородную миссию: охраняла водозабор и кухню, в смысле хлебокомбинат города Алматы. И со своей боевой задачей армянское подразделение справилось на "ура".

Явное противоречие

Парадокс только в том, что Армения помогала Казахстану в том, от чего сама бы в такой ситуации точно бы отказалась. Речь идет об "оранжевой" революции в Армении в 2018 году. Не хочет ли Пашинян сказать "спасибо" руководству стран-участниц ОДКБ, что никто не мешал армянскому народу провести свою "бархатную" революцию в 2018 году? Ведь именно благодаря этому "народному" волеизъявлению Пашинян очутился на своем высоком посту, а народ Армении оказался там, где оказался.

Увы, но, видимо, это "другое". Память у "обиженных детей" работает избирательно.

P.S. Если покопаться в недавней истории, то у России тоже могут найтись претензии к армянским властям. Например, вооружённые формирования Армении размещали свои позиции и склады рядом с расположением российских миротворцев в Карабахе. Тем самым подставляя наших военных под удар со стороны Вооружённых Сил Азербайджана.

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