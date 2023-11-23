Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства

4:03
Мир » Европа » Евросоюз

В ЕС выборы начали выигрывать партии, выступающие против военной и финансовой помощи Украине. Победа "Партии за свободу" вдвойне важна, потому что Нидерланды — донор ЕС.

Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства
Фото: Европарламент

Голландцы захотели стать номером один у своего правительства

Национал-либеральная "Партия за свободу" (ПС) Герта Вилдерса уверенно выигрывает парламентские выборы в Нидерландах.

"Партия за Свободу" снова поставит голландцев на первое место, а также будет эффективно управлять новым правительством", — заявил глава партии Герт Вилдерс, выступая перед своими сторонниками после первого экзитпола, показавшего, что за его партию проголосовали более 2 млн человек, что даёт ПС 37 мест в парламенте.

Официальные результаты выборов будут оглашены 27 ноября. Формирование кабинета начнётся 8 декабря. Вилдерс является кандидатом на пост премьер-министра, но при формировании кабинета министров он может уступить союзнику по коалиции этот пост.

ПС также выступает за сокращение миграции (предупреждение Илона Маска о гражданской войне в Европе сыграло свою роль), против расширения ЕС и "зелёной повестки", которая в Нидерландах вылилась в уничтожение фермерских хозяйств ради достижения "углеродной нейтральности".

Сможет ли Вилдерс сформировать коалицию?

В палате представителей Нидерландов 150 мест, следовательно, для большинства требуется 76 мандатов. Вилдерс полагает, что ни одна партия не осмелится игнорировать его партию при формировании коалиции.

Какие есть варианты получить эти места? Не исключено, что на союз пойдёт партия уходящего премьер-министра Марка Рютте с 24 местами, а также партия "Новый общественный договор" Питера Омцигта с 20 мандатами. Остальные места дадут мелкие фракции.

Украинские проблемы уйдут из повестки Нидерландов, а затем и ЕС

Нидерланды были готовы поставить Украине транши на 2 млрд евро в 2024 году из своего бюджета, включая истребители F-16. Теперь эта помощь под большим вопросом.

В целом, с победой ПС в Нидерландах позиции правых националистов в Европе резко усиливаются. Так как Нидерланды — донор ЕС, Вилдерс станет мощным союзником премьера Венгрии Виктора Орбана и Словакии — Роберта Фицо. Им теперь будет проще блокировать европейские транши Киеву.

Между тем Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием полного пересмотра политики ЕС в отношении Украины. Об этом пишет Politico. В противном случае венгерский лидер угрожает блокировать помощь Украине со стороны ЕС, а также будущее вступление страны в союз.

По его словам, Европейский совет должен оценить реализацию и эффективность текущей политики ЕС в отношении Украины:

"Считаем ли мы по-прежнему эти цели (на Украине) реально достижимыми? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны США? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны Соединённых Штатов как нечто само собой разумеющееся? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?"

На эти вопросы у руководства ЕС нет ответа, оно не хочет в угоду геополитике делать европейцев номером один. И поплатится за это.

Читайте по теме:

Немецкий журналист Репке: ещё одно государство НАТО переходит к России

NRC: в Нидерландах участились случаи, когда украинцы становятся жертвами торговли людьми

В посольстве РФ отреагировали на заявление МО Нидерландов о "борьбе с Россией"

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы евросоюз нидерланды виктор орбан герт вилдерс парламентские выборы
Новости Все >
"Стародворье", "Ложкаревъ", "Сибирская коллекция": Роскачество назвало марки пельменей, в которых нашли бактерии
Губернатор ХМАО заявила, что можно обойтись без чиновников: "Есть президент и хватит"
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил «пушистую» чужую планету, с которой идет дождь из песка
Sabah: спецслужбы Турции спасли от "Моссада" хакера, взломавшего "Железный купол"
За распространение иноагентских материалов Минюст накажет штрафом в размере от 300 до 500 тысяч
The Guardian: экономика РФ в 2024 году будет расти в три раза быстрее, чем в ЕС
В Китае детские больницы переполнены пациентами с неизвестной болезнью
Замминистра юстиции РФ о штрафах за помощь господину Галкину* и другим иноагентам: "Помогаешь? Помогаешь"
В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня
Президент Литвы потребовал от главы МИД страны "сесть и успокоиться" после его слов о России
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев Оппозиция Сербии готовится к внеочередным выборам Михаил Плисюк
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Последние материалы
Замминистра юстиции РФ о штрафах за помощь господину Галкину* и другим иноагентам: "Помогаешь? Помогаешь"
В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня
Президент Литвы потребовал от главы МИД страны "сесть и успокоиться" после его слов о России
Кадры смертельного боя от лица боевиков ВСУ в окопах под Авдеевкой
След крабов привел учёных к замечательному подводному открытию
Брянский суд дал 22 года члену ОПГ «Саранские» за убийство и бандитизм
Ученые выявили вещества в пище, предотвращающие воспаление почек
В аэропорту Перми эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительных посылках 23 ноября
ХАМАС отказался сообщить Израилю маршрут следования заложников при их передаче
Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников