Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства

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В ЕС выборы начали выигрывать партии, выступающие против военной и финансовой помощи Украине. Победа "Партии за свободу" вдвойне важна, потому что Нидерланды — донор ЕС.

Фото: Европарламент

Голландцы захотели стать номером один у своего правительства

Национал-либеральная "Партия за свободу" (ПС) Герта Вилдерса уверенно выигрывает парламентские выборы в Нидерландах.

"Партия за Свободу" снова поставит голландцев на первое место, а также будет эффективно управлять новым правительством", — заявил глава партии Герт Вилдерс, выступая перед своими сторонниками после первого экзитпола, показавшего, что за его партию проголосовали более 2 млн человек, что даёт ПС 37 мест в парламенте.

Официальные результаты выборов будут оглашены 27 ноября. Формирование кабинета начнётся 8 декабря. Вилдерс является кандидатом на пост премьер-министра, но при формировании кабинета министров он может уступить союзнику по коалиции этот пост.

ПС также выступает за сокращение миграции (предупреждение Илона Маска о гражданской войне в Европе сыграло свою роль), против расширения ЕС и "зелёной повестки", которая в Нидерландах вылилась в уничтожение фермерских хозяйств ради достижения "углеродной нейтральности".

Сможет ли Вилдерс сформировать коалицию?

В палате представителей Нидерландов 150 мест, следовательно, для большинства требуется 76 мандатов. Вилдерс полагает, что ни одна партия не осмелится игнорировать его партию при формировании коалиции.

Какие есть варианты получить эти места? Не исключено, что на союз пойдёт партия уходящего премьер-министра Марка Рютте с 24 местами, а также партия "Новый общественный договор" Питера Омцигта с 20 мандатами. Остальные места дадут мелкие фракции.

Украинские проблемы уйдут из повестки Нидерландов, а затем и ЕС

Нидерланды были готовы поставить Украине транши на 2 млрд евро в 2024 году из своего бюджета, включая истребители F-16. Теперь эта помощь под большим вопросом.

В целом, с победой ПС в Нидерландах позиции правых националистов в Европе резко усиливаются. Так как Нидерланды — донор ЕС, Вилдерс станет мощным союзником премьера Венгрии Виктора Орбана и Словакии — Роберта Фицо. Им теперь будет проще блокировать европейские транши Киеву.

Между тем Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием полного пересмотра политики ЕС в отношении Украины. Об этом пишет Politico. В противном случае венгерский лидер угрожает блокировать помощь Украине со стороны ЕС, а также будущее вступление страны в союз.

По его словам, Европейский совет должен оценить реализацию и эффективность текущей политики ЕС в отношении Украины:

"Считаем ли мы по-прежнему эти цели (на Украине) реально достижимыми? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны США? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны Соединённых Штатов как нечто само собой разумеющееся? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?"

На эти вопросы у руководства ЕС нет ответа, оно не хочет в угоду геополитике делать европейцев номером один. И поплатится за это.

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