Чехия арестовала российскую недвижимость

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Запад в очередной раз отличился своей особой "цивилизованностью" и наложил свою мохнатую лапу на российское имущество за рубежом. На этот раз в роли рейдера выступила старая добрая "пивоваренная" Чехия. Под арест попала российская недвижимость в Чехии и банковские счета, на которые поступала оплата за аренду этой собственности.

Фото: f.otzyv.ru

Подчеркнём, речь не идёт об имуществе, которое относится к нашей дипломатической миссии. Работе посольства в Чехии никто не препятствует.

В санкциях речь идёт об объектах госпредприятия "Госзагрансобственность". Эта организация занимается проектированием, строительством, и управлением объектами недвижимости, находящимися в госсобственности России. Ну и, видимо, при этом что-то зарабатывает.

В ведении организации находятся в том числе различные резиденции, где могут останавливаться высокие государственные лица во время зарубежных визитов. Да, дипломатическая собственность России тоже находится в ведении этой организации, но Чехия говорит именно о тех зданиях, которые наша дипмиссия не использует. Или не должна использовать, по мнению чиновников из Праги.

Какие конкретно объекты попали под санкции в данном случае, в полной мере не сообщается. Вернее, приводятся данные только по нескольким объектам:

здания бывших консульств России в Брно и Карловых Варах,

многоквартирный комплекс и бывшая школа в Праге

и даже православный храм.

Всего же, по данным чешской стороны, за Россией в Чехии числятся более 40 зданий, и только четыре из них реально связаны с дипломатической миссией России. Собственно, в этом и есть претензия Чехии. Пражские чиновники считают, что большую часть недвижимости Россия использует не в дипломатических целях, а для получения дохода за счет аренды. А раз это доход, идущий в казну "коварной" России, то не грех наложить санкции. Вот только в казну ли России идёт доход от зарубежной собственности?

Мы, конечно, привыкли к обвинениям Запада в наш адрес. Но все же неплохо было бы получить по этому поводу комментарий российской стороны, но не в виде дежурных "решительных" протестов из уст Дмитрия Пескова и Марии Захаровой. Эти заявления от раза к разу особой новизной не отличаются, и у многих вызывают только ухмылку. А вот официальную позицию руководства "Госзагрансобственности" хотелось бы услышать. Увы, но её нет.

Хотя на сайте этой организации есть раздел "Новости". Казалось бы, вот где можно было бы поделиться подробностями по ситуации из первых рук. Но последнее обновление там датируется аж концом 2021 года. Видимо, эта уважаемая организация считает ниже своего достоинства информировать российскую общественность о судьбе всенародного достояния — то есть госсобственности за границей.

Впрочем, такая политика информационной закрытости характерна для многих государственных предприятий. Увы, не все еще "государевы люди" научились говорить с обществом.

Так права ли Чехия, обвиняя Россию в нецелевом использовании собственности за рубежом, или это очередные зловредные инсинуации Запада?

И вот тут надо бы сделать небольшое лирическое отступление. Уже давно многими подмечено, что российские дипломаты за рубежом привыкли жить на широкую ногу. При каждом посольстве свой повар, врач, водитель, сантехник и так далее. Поэтому мы так удивляемся, когда Болгария вдруг заявляет о высылке 70 работников посольства, в том числе инженерно-технического персонала, или Молдавия высылает 45 человек из 70-ти, положенных по штату. Каждый раз удивляемся и задаемся вопросом:

"А чем там занимается такое количество людей?"

В маленькой-то Молдавии 45 человек, в относительно небольшой Болгарии — 70. Может быть все эти люди активно работают с местными элитами, заводят друзей, союзников России? Продвигают наши интересы? Нет, что-то незаметно.

Добавим, если кто не знает, большинство стран мира нанимает административно-хозяйственный персонал для своих посольств из числа граждан страны пребывания. Вы гражданин России, живете в Москве и хотите, например, устроиться поваром в посольство США или Бразилии? Это реально, при наличии нужных компетенций конечно.

Может быть, если бы в числе сотрудников наших посольств тоже были местные граждане, то и друзей России в этих странах было бы больше? Ну да ладно, это вопрос риторический. Каждый может сам ответить себе на этот вопрос и будет прав.

Это лирическое отступление было необходимо, чтобы осознать соразмерность численности наших посольств, того имущественного комплекса которым они располагают, и тех результатов, которых они достигают на внешнеполитическом треке.

А теперь вернёмся к нашей госсобственности за рубежом.

Вполне вероятно, что в Чехии "Госзагрансобственность", помимо типовых своих функций, могла заниматься каким-то банальным бизнесом в сфере недвижимости. Что, конечно, не криминал, ибо такая коммерческая деятельность прописана в уставе предприятия. Главное здесь — соблюдать баланс и не забывать про приоритет государственных интересов. Вот только в бюджет ли России идёт доход от такой деятельности?

А вот с этим у "Госзагрансобственности" не всегда всёе было гладко. Однажды эта организация уже подмочила свою репутацию.

Пару лет назад стала известна криминальная история, в которой оказались замешаны, в частности, заместитель директора предприятия Ольга Нега и один из высокопоставленных сотрудников Администрации президента. Дело касалось махинаций с приобретением во Франции мебели для нужд Управления делами президента. Тут поневоле вспомнишь "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. В свою очередь эта криминальная история каким-то образом была связана с нарушениями в продаже российской недвижимости в Финляндии еще в 2011 году.

Обо всем этом российские СМИ писали в 2021 году:

То есть желающие погреть руки на российской загрансобственности уже находились. Но будем полагать, что российские следственные органы уже поставили точку в этом деле. И "Госзагрансобственность" переестала быть "теплым местом" для нечистых на руку работников. Тем более, что у предприятия есть задачи поважнее и поблагороднее, и люди для этого нужны честнее и образованнее.

Например, "Госзагрансобственность" участвует в реставрации и последующем обслуживании объектов культурного и религиозного наследия в Израиле и Палестине, а также в других странах. И вот этот наш культурный актив надо беречь и развивать.

Рассуждая о нашей собственности за рубежом, обычный человек неизбежно задаст вопрос:

"А зачем России вообще так много недвижимости за рубежом?"

Зачем создавать благодатную почву для коррупции и новых претензий со стороны недружественных государств. Конечно, это не значит, что сейчас на чешские претензии мы должны умыться. Нет, конечно, Чехии нужно ответить симметричным образом.

Но на будущее всё-таки стоит задумываться. Нужно ли столько объектов собственности и российских работников за рубежом, чтобы эффективно отстаивать интересы государства на международной арене. Или всё-таки надо учиться работать не числом, а умением?

P.S. Генеральное консульство России в Карловых Варах расположено у лесного массива в курортной зоне Карловых Вар в здании трёхэтажной виллы "Сильва", построенном в 1894 году. С марта 2022 года по требованию чешской стороны консульство прекратило свою работу. Для каких целей используется здание сейчас, доступной информации нет.