Арман Ванескегян: Карабах мечтает войти в состав России

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Армении с политическим обозревателем Sputnik Армении Арманом Ванескегяном.

Фото: Wikipedia.org/wiki/Вторая_карабахская_война by ԶԻՆՈՒԺ MEDIA is licensed under Авторство: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA. https://www.youtube.com/watch?v=ZA1h_K6ZL1c, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95494645

Он рассказал, почему жители Нагорного Карабаха радовались российским миротворцам, почему Россия не стала воевать за Карабах, что мешает открыть границы с Азербайджаном и почему Армения может выжить лишь в связке с Россией.

— В последнее время Армения в своих бедах обвиняет Россию. Чем это можно объяснить?

— Начну с карабахских реалий и конкретно с карабахцев, которые в 44-дневную войну переехали в Армению переждать бомбёжки. Надо было видеть, как светились их глаза, когда они узнали, что русские миротворцы там будут стоять. Они все сразу вернулись. Уже было понятно, что Армения не будет гарантом безопасности населения Карабаха. И им это было по душе.

Они надеялись, что Россия вспомнила, что Карабах был в составе Российской империи еще с XIX века, и сейчас они вновь станут частью России.

И все их ожидания были обмануты. Другое дело, что исходя из глобальных геополитических тенденций они не должны были на это надеяться.

— Если не говорить о IV веке, когда закончилась великая Армения, то Армения процветала только в составе России: в Российской империи, Советском Союзе.

— Армения процветала только те 70 лет, когда была в составе СССР.

Советский Союз превратил очень запущенную Армению в серьёзный экономический центр.

В 1956 году Советский Союз построил в Армении первый Институт компьютерных исследований. Кроме того, построили химзавод в Кировакане, трикотажную фабрику в Ленинакане, лифтовый завод в Спитаке, который производил лифты аж для Владивостока.

Говорят, что британские корабли и французские подводные лодки не могут подняться в армянские горы. Для Запада нет смысла быть здесь. Для Запада единственный смысл здесь закрепиться — Турция. Эрдоган пока сопротивляется. Но завтра не будет Эрдогана, а Турция — член НАТО, посредством которой можно давить на Россию и Иран.

— Пашинян должен понимать, что Западу неинтересно вкладываться в Армению. Ну, продадут пару самолётов или ПВО поставят. На этом всё заканчивается, потому что это неинтересный кусок, он интересен только для давления на Россию. Зачем Армении курс на Запад?

— Специально для нынешнего руководства этих мелких государств (в Европе то же самое было лет двадцать назад) было потрачено много денег и было воспитано поколение, для которого государственные, национальные интересы не существуют. Мы видим это в Европе.

Команда Никола Пашиняна спокойно откроет границу с Турцией. Они уже сняли с повестки дня геноцид 2015 года, вопрос Карабаха. Причём он изначально чётко с парламентской трибуны говорил, что нам Карабах не нужен, нужно выпроводить из Армении 102-ю военную базу РФ. "Мы будем стремиться в НАТО, в ЕС". Но как Армения может быть в Евросоюзе? У них нет общей границы.

— География не самая сильная черта сейчас у армянских правителей. Хорошо, Пашинян — циник, считающий, что границ не существует, есть глобализация. Это же неплохая теория?

— Самое главное, глобализация уже лет пять как сошла с арены. Но они воспитаны на этом, во всяких околокембриджских, околооксфордских курсах. Эти 30-40-летние по-другому думать не могут. Они не могут воспринять, что отныне:

Штаты не будут сверхдержавой, не смогут указывать;

Европа потеряла суверенитет;

доллар не будет самой великой валютой.

Их так воспитали, на них была сделана ставка. Десять-пятнадцать лет на них тратили деньги именно для этого соросовские фонды, в Армении же несколько тысяч таких НПО.

Я с ужасом смотрю, во что превратилась Украина за десять лет после Майдана. После 08.08.08 в Осетии тоже лет десять прошло, и во что превратилась Грузия? Сейчас она более-менее. Хотя экономически легла под Турцию. А Армению что ожидает? Франция её будет защищать? Штаты, которые даже Украине сейчас не очень помогают? Или мы станем вассалом Турции, лишь бы не быть другом России?

— Есть блокада, в которой Армения уже 30 лет. Это маленькая страна, которая ничего серьёзного не производит, только фрукты. Есть ход в Иран, куда коньяк не продашь. Сбоку Турция, Азербайджан и Грузия, которые цинично наживаются на том, что вы в блокаде. Не от хорошей жизни вы пошли на эти сделки, отвернувшись от России, потому что Россия блокаду пробить не может. Вам нужно развиваться. Но как?

— Был предложен неплохой вариант ЕврАзЭС. Такого варианта Запад совершенно точно не предложит.

Сейчас актуальность того, чтобы сломать все границы, стать гражданами мира, уже сошла на нет. Сейчас всё наоборот. Мы видим, что творится с либеральными идеями в Европе.

Мои друзья обвиняют Россию, что она не поддержала Карабах. Я говорю: ты сперва должен сам себя защитить, и тогда твой друг тебе поможет. Он не обязан вместо тебя что-то делать.

На этом стыке сознания армян и играют западные СМИ. Они успешно обкатывали эти технологии во всех цветных революциях. Россия этого не делала. Мы пытаемся по логике людям что-то сказать, а Запад совершенно без логики.

— У нас всё по-честному. Мы не обманываем.

— Президент России как-то сказал: американцы на такие идеологические вещи тратят серьёзные деньги, мы за это платить не будем.

— Какая у армян реакция на спецоперацию? Армения ждёт нашей победы или нет?

— Армения сидит и ждёт, кто победит. Не только Армения, все сидят:

Киргизия,

Казахстан,

Грузия,

Молдавия.

— Вы считаете, Армения состоялась как государство?

— Армения сейчас даже уже и не государство. Мы сейчас геополитической единицы не представляем. С нами никто считаться не будет.

— Есть ли будущее у Армении как у самостоятельного государства?

— Армения будет иметь будущее, только если она будет опираться на Россию. В любых других вариантах мы просто становимся вассалом Турции со всеми вытекающими.

То есть даже зачатки нашей экономики в течение трёх-шести месяцев пропадут, когда откроется граница с Турцией. А в чём мы можем конкурировать с Турцией в экономике? Трикотаж? Фрукты-овощи? Да и элементарная математика: чем больше объёмы, тем дешевле продукт.

Пусть трёхмиллионная Армения попробует конкурировать с 90-миллионной Турцией или с 90-миллионным Ираном. У тебя территория настолько маленькая, что с любой позиции тебя обойдут. Причём у тебя горы, и выгоднее не строить через них железную дорогу, а чуть длиннее обойти по равнине.

— Азербайджан хочет воссоединиться с Нахичеванью через территорию Армении. Но Зангезурский коридор, как называют его азербайджанцы, может угрожать суверенности Армении. Как вы считаете, должна быть дорога через Армению из Азербайджана в их родственные населённые пункты?

— Мы вроде договаривались о том, что логистика всего региона должна быть открыта, чтобы армяне через Баку выезжали к Каспию или азербайджанцы проезжали через Горис. Хотят разблокировать все коридоры.

Мои друзья говорят: "Страна сама должна контролировать территорию, пускай проезжают". Я говорю: "Ты член ЕАЭС, вы создаёте общую таможенную службу, у тебя границы с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники. В чём проблема?" Говорят: "Нет, это будет потеря нашей государственности". — "Если ты член ЕАЭС, ты согласился иметь общую таможню. Государственность не теряется. А как это может быть, чтобы на территорию страны, которая входит в ЕАЭС, спокойно въезжал товар из страны, которая входит в НАТО, то есть из Турции, и никто не контролирует? И здесь ты перебрасываешь товар в другой грузовик и без таможенных пошлин продаёшь другому члену ЕАЭС. Как это?" Потому что у Нахичевани с Турцией граница открыта.

Ты из Турции любой товар ввозишь в Нахичевань, отсюда в Армению якобы для того, чтобы в Баку отвезти. Кто тебе мешает отсюда через Ларс вывезти в Осетию, Белоруссию и там продать этот товар, не выплатив таможенных пошлин?

— Армения находилась под тремя империями: Персидской, Турецкой, Российской (включая Советский Союз, логическое продолжение Российской империи). С какой страной у Армении есть шанс выжить?

— Единственный период, когда Армения, не имея никаких природных ресурсов, стабильно развивалась экономически, интеллектуально, идеологически, — это были 70 лет в Советском Союзе. Этот шанс Армения успешно использовала.