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Любовь Степушова

Санду приезжала в Киев согласовывать провокацию в Приднестровье

3:30
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Чем хуже будут идти у ВСУ дела на фронтах СВО, тем больше вероятность возобновления приднестровского конфликта.

Санду приезжала в Киев согласовывать провокацию в Приднестровье
Фото: https://www.1lurer.am/

Санду приехала в Киев для обсуждения провокации в ПМР

В день 10-летия майдана в Киев приехала президент Молдавии Майя Санду.

Украинский Telеgram-канал "Легитимный" сообщает, что целью её визита являлась "подготовка к провокации в Приднестровье". В этой связи надо было обговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским экономическую блокаду непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и вопросы подготовки армии Молдавии.

Мнение поддерживает украинский Telеgram-канал "Резидент", который со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского рассказал, что его переговоры с Санду о ПМР "идут уже давно, но пока президент Молдавии была против военных сценариев".

"Решение вопроса с Приднестровьем позволит повысить ставки в украинском конфликте и вынудить противника к активным действиям", — подчёркивает автор канала.

Лондон торопит с вводом ВСУ в Приднестровье

По данным канала Insider Moldova поездка Санду на Украину связана с визитом министра иностранных дел Дэвида Кэмерона в Киев 16 ноября, а затем сразу в Кишинёв. После этого "резко активизировалась работа с британской разведкой по линии возможных сценариев в ПМР".

"Кэмерон приехал разузнать, какие у Санду планы и готова ли она в случае необходимости "идти на Приднестровье", так как оружием и боеприпасами Молдову уже накачали достаточно", — пишет Insider Moldova.

По его данным, основное обсуждение идёт о формах ввода украинских военных, при котором не будет негатива у Санду. На данный момент 80% граждан Молдовы выступают против военного сценария в ПМР,  а партия Санду недавно проиграла местные выборы, что сильно затрудняет форматы решения "приднестровского вопроса".

Какие планы у тандема Санду-Зеленский?

События стали убыстряться после того, как была закрыта зерновая сделка, провалилось украинское контрнаступление и обозначились планы удара ВС РФ на Одессу с выходом на ПМР. Украинское руководство заинтересовано в открытии второго фронта, чтобы ликвидировать российскую военную базу в Приднестровье и завладеть складами с оружием в Колбасне.

Одним из вариантов провокации является акция ВСУ в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. Для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму. Украина ещё весной стянула войска к границе с Приднестровьем

Второй вариант — решение проблемы "сепартатизма". Молдавские и американские военнослужащие отработали на учениях десантирование. Тренируется и блокада Приднестровья — пока на поставках лекарств и медоборудования, приняты поправки в уголовный кодекс о "сепаратизме", где практически каждый житель левого берега Днестра попадает под это определение. 

Есть одна большая проблема у этих планов

Чем хуже у Украины ситуация на фронте, тем ближе разморозка приднестровского вопроса.

Но есть одна очень большая проблема для Кишинева и Киева. Размещенные в ПМР российские войска сдаваться не будут, а вступят в бой.

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Санду считает, что Молдавии не о чем говорить с Россией

Молдавский депутат: Майя Санду стала "воплощением зла"

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы молдавия майя санду дэвид кэмерон приднестровье владимир зеленский
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