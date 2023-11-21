Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше

4:27
Мир » Бывший СССР » Украина

Киев в понедельник посетил глава Пентагона Ллойд Остин, который привёз "успокоительную пилюлю" для режима Зеленского и приказал продолжать воевать.

Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше
Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

Украина заслужила "изматывающую борьбу" с РФ

The Washington Post пишет, что визит Ллойда Остина состоялся после "безрезультатного" визита Андрея Ермака, возглавляющего офис президента Владимира Зеленского. Со ссылкой на членов делегации, газета указывает, что Остин прибыл, чтобы "узнать больше о стратегии Киева на зиму", и выразить поддержку на словах и поставками оружия.

Но размеры помощи "отражают новую реальность более жёстких ограничений в поддержке США Украины", полагает газета. Остин объявил о поставках оружия на сумму около 100 млн долларов, включая патроны, зенитные ракеты "Стингер", артиллерийские снаряды и ракеты к HIMARS. Ранее пакеты были на миллиарды долларов.

Глава Пентагона заявил на пресс конференции, что Киев ждет "изматывающая борьба", и нет такого оружия, которое станет для ВСУ "волшебной палочкой"

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Всё зависит от предоставляемых военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идёт ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем то ещё. Всё зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя… Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", — цитирует Остина издание "Страна".

То есть налицо мнение, что США дали Киеву всё, что нужно, а Украина плохо "сочетает", поэтому сама заслужила "изматывающую борьбу". Тем не менее, никто Киев от неё не освобождает.

"Успокоительная пилюля" для Зеленского

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов охарактеризовал визит Остина как моральную поддержку со смертельным подарком, призванным убедить киевский режим в том, что он всё ещё "в игре" и ставки на него продолжают делаться.

Антонов назвал помощь США "успокоительной пилюлей", чтобы успокоить Зеленского и отвлечь внимание от шаткой ситуации на линии фронта и внутри украинских государственных институтов, которые находятся на грани краха.

Это мнение согласуется с признанием министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила в понедельник, что Украина полностью зависит от помощи США как в военном так и гражданском отношении. Йеллен подчеркнула критический характер военной помощи Украине, назвав её "важнейшим приоритетом" национальной безопасности США.

Отметим, что в следующем году Украина столкнётся с дефицитом бюджета в размере около 42 млрд долларов, пишет Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Этот дефицит могут покрыть США и ЕС, но пока уверенности в этом нет никакой. В конгрессе США продолжаются партийные войны, и без аудита предыдущей помощи на предмет коррупции республиканцы не выделят больших денег, а в ЕС бюджетную помощь блокирует Венгрия.

Администрация Байдена не готова к переговорам с Москвой

За кулисами визита Остина также стоит желание разобраться, не угрожает ли Украине третий майдан, о чём заявил Зеленский, и приказать ему воевать до последнего украинца.

Глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о требованиях США к Зеленскому. Это тотальная мобилизация с понижением возраста призыва с 17 лет и повышением — до 70 лет, и усиление мобилизации женщин.

Позиция, обозначенная Остином, расходится с позицией в западных СМИ, которые объявили о провале контрнаступления ВСУ и необходимости переговоров с РФ. Но это не значит, что нет таких сил в администрации Байдена. Просто пока в Вашингтоне не знают, как объяснить налогоплательщикам, во имя чего США угробили полмиллиона человек из украинского населения и сделали РФ сильнее.

Возможно это сделает следующая администрация Дональда Трампа.

Читайте по теме: Переговоры с Западом о капитуляции Киева - ближайшая цель РФ

Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена

Зеленскому отрезают пути бегства: ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь"

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы пентагон ллойд остин владимир зеленский
Новости Все >
Элла Памфилова рассказала о "затаившихся ждунах", работающих против РФ внутри и за пределами страны
Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
Названы сроки перехода на упрощённые вычеты за лечение, образование и спорт
Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о массовой сдаче в плен украинских военных
Косачев оценил шансы Зеленского как нулевые, если Запад решит говорить с Россией
Лоза о триумфе сборной РФ по футболу, разгромившей команду Кубы: как ребёнка обидеть
Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев
Психолог Марк Бартон объяснил изменения во внешности Аллы Пугачёвой желанием быть красивой в любом возрасте
Врач Гуляева рассказала о причинах пропажи голоса у человека
Политолог Марков: Зеленский пытается показать свою значимость перед США
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Онколог Иванов: кофе помогает в профилактике рака печени
ВОЗ сообщила о последствиях атак Израиля для здравоохранения Газы
Экс-гендиректора "Зимней вишни" досрочно выпустили на свободу
Раскрыты подробности убийства 14-летней девушки и её мамы в Екатеринбурге: школьник готовился заранее
Суд выпустил на свободу экс-гендиректора "Зимней Вишни" Надежду Судденок
РСА выступил против отмены проверки ОСАГО при регистрации авто
Мирошник: ВСУ прикрываются медицинскими и соцучреждениями, размещая в них штабы
RSNA: количество висцерального жира в среднем возрасте влияет на риск деменции
Гастроэнтеролог Садыков объяснил, почему нужно пить теплую воду по утрам
Ученые доказали: гаджеты делают человека глупее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников