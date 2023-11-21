Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше

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Киев в понедельник посетил глава Пентагона Ллойд Остин, который привёз "успокоительную пилюлю" для режима Зеленского и приказал продолжать воевать.

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

Украина заслужила "изматывающую борьбу" с РФ

The Washington Post пишет, что визит Ллойда Остина состоялся после "безрезультатного" визита Андрея Ермака, возглавляющего офис президента Владимира Зеленского. Со ссылкой на членов делегации, газета указывает, что Остин прибыл, чтобы "узнать больше о стратегии Киева на зиму", и выразить поддержку на словах и поставками оружия.

Но размеры помощи "отражают новую реальность более жёстких ограничений в поддержке США Украины", полагает газета. Остин объявил о поставках оружия на сумму около 100 млн долларов, включая патроны, зенитные ракеты "Стингер", артиллерийские снаряды и ракеты к HIMARS. Ранее пакеты были на миллиарды долларов.

Глава Пентагона заявил на пресс конференции, что Киев ждет "изматывающая борьба", и нет такого оружия, которое станет для ВСУ "волшебной палочкой".

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Всё зависит от предоставляемых военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идёт ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем то ещё. Всё зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя… Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", — цитирует Остина издание "Страна".

То есть налицо мнение, что США дали Киеву всё, что нужно, а Украина плохо "сочетает", поэтому сама заслужила "изматывающую борьбу". Тем не менее, никто Киев от неё не освобождает.

"Успокоительная пилюля" для Зеленского

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов охарактеризовал визит Остина как моральную поддержку со смертельным подарком, призванным убедить киевский режим в том, что он всё ещё "в игре" и ставки на него продолжают делаться.

Антонов назвал помощь США "успокоительной пилюлей", чтобы успокоить Зеленского и отвлечь внимание от шаткой ситуации на линии фронта и внутри украинских государственных институтов, которые находятся на грани краха.

Это мнение согласуется с признанием министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила в понедельник, что Украина полностью зависит от помощи США как в военном так и гражданском отношении. Йеллен подчеркнула критический характер военной помощи Украине, назвав её "важнейшим приоритетом" национальной безопасности США.

Отметим, что в следующем году Украина столкнётся с дефицитом бюджета в размере около 42 млрд долларов, пишет Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Этот дефицит могут покрыть США и ЕС, но пока уверенности в этом нет никакой. В конгрессе США продолжаются партийные войны, и без аудита предыдущей помощи на предмет коррупции республиканцы не выделят больших денег, а в ЕС бюджетную помощь блокирует Венгрия.

Администрация Байдена не готова к переговорам с Москвой

За кулисами визита Остина также стоит желание разобраться, не угрожает ли Украине третий майдан, о чём заявил Зеленский, и приказать ему воевать до последнего украинца.

Глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о требованиях США к Зеленскому. Это тотальная мобилизация с понижением возраста призыва с 17 лет и повышением — до 70 лет, и усиление мобилизации женщин.

Позиция, обозначенная Остином, расходится с позицией в западных СМИ, которые объявили о провале контрнаступления ВСУ и необходимости переговоров с РФ. Но это не значит, что нет таких сил в администрации Байдена. Просто пока в Вашингтоне не знают, как объяснить налогоплательщикам, во имя чего США угробили полмиллиона человек из украинского населения и сделали РФ сильнее.

Возможно это сделает следующая администрация Дональда Трампа.

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