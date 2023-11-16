Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

В Финляндии назвали Россию "беспризорником", который "плетёт интриги, ворует и запугивает"

2:25
Мир

Правительство Финляндии объявило о решении закрыть на границе с Россией с 18 ноября несколько пограничных переходов на юго-востоке страны.

В Финляндии назвали Россию "беспризорником", который "плетёт интриги, ворует и запугивает"
Фото: Creativecommons by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, "решение было принято, потому что, основываясь на наблюдениях и информации, полученной Пограничной службой и другими органами, есть чёткие указания на то, что власти иностранного государства сыграли определённую роль в прибытии в Финляндию тех, кто незаконно пересек границу".

По данным финской прессы, в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу. Российские власти изменили своё поведение и стали разрешать гражданам третьих стран въезжать на финскую границу без виз, сообщил, например, портал Yle.

На самом деле, судить о масштабах проблемы и оценить, есть ли таковая вообще, по сообщениям из Финляндии довольно проблематично. Но вот пропагандистской трескотни в избытке.

Вот, например, издание MTV сравнивает Россию с неким "петербургским беспризорником", который плетёт интриги, ворует и запугивает. Неизвестно, откуда у авторов материала такие познания и каких таких "петербургских беспризорниках", наделённых столь разнообразными талантами, они имеют в виду.

Но зато они уверены, что Финляндия сейчас подготовлена к эксплуатации просителей убежища враждебными силами лучше, чем раньше. И после многих лет уговоров президента Сауле Ниинистё парламент наконец внёс необходимые изменения в законодательство.

В общем, финны как никогда готовы дать отпор интригам "петербургских беспризорников". И нужно быть бдительными, подчёркивают авторы материала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в среду планы властей Финляндии, назвала дезинформацией сообщения финской прессы о том, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые приезжают из России в Финляндию без необходимых документов.

"Подобные утверждения, кроме как дезинформацией, назвать никак нельзя. Подобные претензии абсолютно беспочвенны", — подчеркнула Захарова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы финляндия
Новости Все >
Поставки обуви из-за рубежа в России выросли на 47%
Косметолог-дерматолог рассказала о способах избавления от "смарфонового подбородка"
Возвращение Кэмерона на Даунинг-стрит встревожило Киев
Володин: ставка по ипотеке должна зависеть от средней зарплаты в регионе
Терапевт Чернышова рассказала, как пройти десять тысяч шагов в день
Парламент: Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед РФ и Грузией
В Екатеринбурге женщина скончалась в больнице после диагностической операции
Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова захватила опорные пункты ВСУ
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца своей невесте в метро
Артист Олег Ягодин и актриса Анна Михалкова появились обнажёнными на съёмках фильма
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Поставки обуви из-за рубежа в России выросли на 47%
Косметолог-дерматолог рассказала о способах избавления от "смарфонового подбородка"
Возвращение Кэмерона на Даунинг-стрит встревожило Киев
Володин: ставка по ипотеке должна зависеть от средней зарплаты в регионе
Терапевт Чернышова рассказала, как пройти десять тысяч шагов в день
Парламент: Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед РФ и Грузией
В Екатеринбурге женщина скончалась в больнице после диагностической операции
Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова захватила опорные пункты ВСУ
В Финляндии назвали Россию "беспризорником", который "плетёт интриги, ворует и запугивает"
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца своей невесте в метро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников