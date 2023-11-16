В Финляндии назвали Россию "беспризорником", который "плетёт интриги, ворует и запугивает"

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Правительство Финляндии объявило о решении закрыть на границе с Россией с 18 ноября несколько пограничных переходов на юго-востоке страны.

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, "решение было принято, потому что, основываясь на наблюдениях и информации, полученной Пограничной службой и другими органами, есть чёткие указания на то, что власти иностранного государства сыграли определённую роль в прибытии в Финляндию тех, кто незаконно пересек границу".

По данным финской прессы, в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу. Российские власти изменили своё поведение и стали разрешать гражданам третьих стран въезжать на финскую границу без виз, сообщил, например, портал Yle.

На самом деле, судить о масштабах проблемы и оценить, есть ли таковая вообще, по сообщениям из Финляндии довольно проблематично. Но вот пропагандистской трескотни в избытке.

Вот, например, издание MTV сравнивает Россию с неким "петербургским беспризорником", который плетёт интриги, ворует и запугивает. Неизвестно, откуда у авторов материала такие познания и каких таких "петербургских беспризорниках", наделённых столь разнообразными талантами, они имеют в виду.

Но зато они уверены, что Финляндия сейчас подготовлена к эксплуатации просителей убежища враждебными силами лучше, чем раньше. И после многих лет уговоров президента Сауле Ниинистё парламент наконец внёс необходимые изменения в законодательство.

В общем, финны как никогда готовы дать отпор интригам "петербургских беспризорников". И нужно быть бдительными, подчёркивают авторы материала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в среду планы властей Финляндии, назвала дезинформацией сообщения финской прессы о том, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые приезжают из России в Финляндию без необходимых документов.

"Подобные утверждения, кроме как дезинформацией, назвать никак нельзя. Подобные претензии абсолютно беспочвенны", — подчеркнула Захарова.