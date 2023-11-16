Приём в Филоли и "диктатор": китаисты обвинили Байдена в унижении Си

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Президент США оскорбил китайского лидера приемом в резиденции Филоли — считают китаисты.

Фото: Агентство Синьхуа by NEWS.CN

Напомним, что резиденция Филоли — переданная в федеральное пользование поместье семейства Борнов.

Будучи спроектированной в 1917 году известным тогда архитектором Полком как "простой загородный дом в грегорианском стиле с садом в стиле английского ренессанса", она стала поместьем на 5000 кв. м. с 56 комнатами.

Владелец назвал её по первым буквам своего кредо-девиза (на английском) — "Борись за правое дело. Люби своих ближних. Живи хорошей жизнью”. Также поместье известно тем, что в нем снимали сериал "Династия", фильмы "Игра" режиссера Финчера, "Небеса могут подождать". и т. д.

Однако, главная суть в том, что это поместье "построено на деньги от крупнейшей золотой шахты в Калифорнии — Empire mine". И всё бы ничего, но эта шахта является тем самым местом, где "за копейки на благо Америки трудились и умирали сотни и тысячи китайцев".

Они, напомним, были вывезены в США как гастарбайтеры или сами бежали от краха империи Цин. Не зря Сан-Франциско по-китайски называется "Цзю цзиньшань" (Старые золотые горы), рассказывает профессиональный востоковед-китаист Николай Вавилов.

В эфире популярного политического телешоу китаевед также добавил, что "Си Цзиньпин не смотрит на людей, которые ему не нравятся" - собственно, это можно увидеть на фотографиях (в том числе - на иллюстрации к нашей заметке) с саммита.

Отличный "толстый" намек для Си Цзиньпина, верно? При том, что приглашённая сторона, по дипломатическим канонам, не может (точнее — это крайне нежелательно) отказаться от места приема.

Как отмечают китаисты, "если это не называть обсценным сленговым словом, созвучным "опустил" - то можно сказать про "унижение" и "пощёчину с улыбкой". Особенно в отношении китайцев, для которых мелочи и ритуалы чаще важнее того, что проговаривается вслух.

"Вышло примерно как с Эрдоганом, который после Су-24 и письма о прощении был принят в Греческой (!) гостиной Кремля — переговоры с Путиным шли под часами "Переход через Балканы" (разгром турок в 1877-м) и портретами Екатерины, забравшей у османов Крым", — пишут авторы "Главмедиа".

Впрочем, на этом "чёрные пасы" улыбающегося Джо Байдена не менее улыбчивому Си Цзиньпину не закончились.

Глава КНР на переговорах с Байденом даже сделал отдельное обращение — попросив и потребовав, чтобы в США прекратилось "несправедливо бытующее негативное мнение о Компартии Китая".

Что же сделал президент США сразу после встречи с китайским лидером? Отвечая СМИ в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена (журналисты отметили, как тот чуть не "сделал фейспалм" (ударил себя ладонью по лицу от стыда) он… назвал Си Цзыньпина "диктатором".

"Послушайте, он им является. Он диктатор потому, что является парнем, который руководит страной с коммунистическим правительством, которое полностью отличающуюся от нашего!" — радостно заявил Байден.

Что же, на фоне всех этих улыбок и милых бесед Китай распродаёт государственные облигации США — фактически сбрасывая их.

Как отмечают экономисты, скоро ожидается "пробивание линии в 800 млрд. долларов" из ранее инвестированных триллионов.

А ведь именно то, что Китай одалживал США деньги под гособлигации и было основой конструкции "США тратят и могут сохранять низкую кредитную ставку, Китай накапливает и скупает производства и бренды"!

Вместо этого, как уже писала Pravda. Ru, китайское правительство "в сумасшедшем режиме, как перед войной" (цитата западных аудиторов) скупает по всему миру золото.

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