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Алексей Гончаров

Выгодные войны: какую пользу извлекает Запад из военных конфликтов

5:22
Мир

Несмотря на всякие попытки выразить явную озабоченность происходящим на Украине, нельзя упускать из виду тот факт, что именно экономика Европы и США (как поставщиков оружия) находится на подъёме.

Выгодные войны: какую пользу извлекает Запад из военных конфликтов
Фото: Фото: The U.S. Army

С началом эскалации между Израилем и Палестиной внимание общественности приковано к происходящему в секторе Газа. Но Украина как основной потребитель военной продукции на протяжении уже почти двух лет всё-таки является более приоритетной для поставок США.

Активная модернизация ВСУ была начата Киевом ещё в 2015 году на фоне донбасских событий.

  • Основанием договоров на поставку экипировки и вооружения стали выделенные Бараком Обамой в 2014–2015 годах три транша военной помощи на общую сумму в $80 млн.
  • При следующем президенте, Дональде Трампе, было передано ещё семь пакетов на общую сумму в $2,06 млрд.
  • Джозеф Байден Украине выделил уже 20 пакетов военной помощи на $10,43 млрд, из них $590 млн — в 2021 году, $9,84 млрд — в 2022 году.

После начала прямой конфронтации Израиля и Палестины в США явно не знали, кому отдать предпочтение. Неэффективное летнее наступление поставило вопрос: а стоит ли в армию Украины продолжать вливать гигантские суммы средств без явной (скоротечной) политической выгоды. Но бизнес есть бизнес. Американцы — народ прагматичный. Финансовые круги имеют в США очень сильное влияние. И после недолгой паузы в СМИ, которая была заполнена сомнениями и отрицательными мнениями о поддержке Украины, наконец что-то стало проясняться.

Politico (здесь и далее) пишет:

"Белый дом тихо призывает законодателей от обеих партий преподносить военные усилия за рубежом как потенциальный экономический бум внутри страны. Белый дом пытается призвать патриотизм, чтобы помочь убедить сопротивляющихся республиканцев не просто помочь Киеву, но и принять важный закон. Пакет, включающий также средства для Израиля…"

Также стоит отметить, что Белый дом уже спустил методичку основных тезисов, которые будут будировать общественность в ближайшее время, создавая благоприятное отношение общества.

"Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы увеличить наши мощности и удовлетворить потребности США и наших союзников как сейчас, так и в будущем".

Из копии тезисов становится понятно, что:

"Этот дополнительный запрос инвестирует более $50 млрд в американскую оборонно-промышленную базу, обеспечивая, чтобы наши вооружённые силы продолжали оставаться наиболее боеспособной и лучше всего оснащённой боевой силой, которую когда-либо видел мир, а также расширяя производственные линии, укрепляя американскую экономику и создавая новые американские рабочие места".

Напрямую военно-промышленные корпорации США заинтересованы в увеличении и расширении производства за счёт военных поставок. Причём речь уже не только о боеприпасах, экипировке и стрелковом вооружении.

24 августа Байденом анонсирован рекордный пакет помощи в $2,98 млрд, и в этом пакете уже идёт речь о поставке тяжёлого вооружения. Это намёк на то, что боевые действия продлятся как минимум ещё не один год.

"Всего до 2024 года США рассчитывают помочь Украине на $40 млрд, из которых $20,4 млрд пойдёт на военные нужды плюс $4 млрд — на усиление группировки США в Европе, следует из принятых в мае законов."

Партийный лидер Республиканской партии сенатор Митч Макконели даже подчеркнул:

"Мы восстанавливаем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших крупнейших соперников. Мне трудно найти в этом что-то неправильное. Я думаю, это замечательно, что они защищаются".

Ещё раз. Прямая речь: "Восстанавливаем промышленную базу…" Без особых затрат. За счёт войны. При этом: "Ни один американец не погибнет на Украине" (имеется в виду армия США).

То есть по сути война за счёт другого государства, выгодная военно-промышленным корпорациям, при этом без ущерба для армии США.

Politico подчёркивает и отношение министерства обороны США:

"…представители министерства обороны также представили слайды Хилла, показывающие почти $20 млрд инвестиций в промышленную базу благодаря поддержке США для Украины. Сюда входят контракты на сумму почти $3,1 млрд, направленные на расширение мощностей промышленной базы страны, включая увеличение производства артиллерии примерно в шесть раз за три года…"

Так кому выгодна война?

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Эксклюзив DW: как делают снаряды для ВСУ на заводе в США
Автор Алексей Гончаров
Алексей Гончаров — внештатный автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина барак обама дональд трамп
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