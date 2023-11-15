За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России

10:05 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

В Черногории к присяге приведено новое, 44-е правительство страны. Его возглавил молодой прозападный политик, один из основателей и лидеров движения "Европа сейчас" Милойко Спайич.

Фото: lat.sputnikportal.rs

Подобное развитие на внутренней арене в крохотном государстве стало возможным в результате победы на президентских выборах в апреле этого года Якова Милатовича. Ставший президентом по итогам всенародного голосования Милатович, ближайший политический сподвижник Спайича, подвёл черту под 30-летним безраздельным правлением в Черногории одиозного Мило Джукановича.

Практически главной интригой при формировании нового кабинета стало включение в состав коалиции наиболее просербского деятеля Черногории, лидера партии "Новая сербская демократия" Андрии Мандича. Он в итоге стал новым председателем черногорского парламента. Но в чём суть и причины всей шумихи вокруг этого человека и представляемой им политической силы?

Андрия Мандич — ветеран черногорской политической сцены, неизменный фигурант скандалов, интриг и даже судебных разборок, в том числе по обвинению в антигосударственной деятельности. В целиком прозападной стране он не боится открыто выступать против НАТО, отстаивать права местных сербов, призывать к дружбе с Белградом и Москвой, требовать выхода государства из режима антироссийских санкций, отозвать признание Косово и многое другое.

Когда Черногорию приняли в НАТО в 2017 году, Мандич пообещал, что в случае прихода к власти, "мы организуем референдум о пребывании в военно-политическом блоке, Черногория станет первой страной, которая покинет НАТО". Политик убеждён, что большинство населения против участия в Альянсе, памятуя о бомбардировках Блоком территории Черногории и Сербии в 1999 году.

История показывает, что у Черногории никогда не было более близких союзников, чем Сербия и Россия. С Россией отношения уходят корнями в далёкое прошлое, а сербы и черногорцы по сути один народ. Однако ведущие страны НАТО и Европы в течение многих лет вкладывали немало денег и усилий для того, чтобы разорвать эти связи и создать антисербскую и антироссийскую Черногорию.

"Новая Черногория" должна стать "балканским авианосцем" в борьбе с Москвой и Белградом — так утверждали в Вашингтоне и Брюсселе. Поэтому всё, что имеет какое-то отношение к России и Сербии, воспринимается с подозрением и даже враждебно. А тех, кто отстаивает иные, чем на Западе, ценности, называют "врагами Черногории". Кстати, все предыдущие правительства так или иначе пытались отгородиться от просербских и пророссийских симпатий.

После президентских выборов в апреле несколько месяцев в Подгорице шли ожесточенные споры о формировании правительства. Сербов то стремились заполучить в коалицию, то резко отвергали. Из западных посольств — реальных "центров принятия решений" в этой балканской стране — доносились раздраженные окрики: ни США, ни ЕС не желали допускать в правительство сербов. Забыв о принципах демократии, из Вашингтона в адрес Подгорицы раздавались самые прямолинейные указания, типа:

"Мы хотим, чтобы правительство состояло исключительно из партий, ориентированных на европейскую интеграцию и приверженных НАТО, разделяющих нашу позицию в отношении России".

В свою очередь посол Германии в Черногории, не стесняясь и игнорируя дипломатический этикет, общался с Милойко Спайичем на повышенных тонах, близких к крику и гневу, пытаясь отговорить его от коалиции с партией Андрии Мандича.

Ушедший с поста премьера предшественник Спайича Дритан Абазович не раз декларировал солидарность его страны с антироссийской политикой и санкциями, даже в ущерб экономическим интересам государства. Он пафосно подчёркивал:

"Черногория "убила" 20% ключевого для ее экономики туристического рынка после начала украинского кризиса, поддержала 100% санкций против РФ, крупнейшего источника туризма, и готова "выживать", но не быть среди стран, которые решили "иметь хорошие отношения с Россией".

Абазович (равно как и депутаты от его движения "Ура"), верный своим русофобским и антисербским убеждениям, не явился в парламент на голосование по избранию спикера и утверждению нового кабинета министров.

Специальный представитель госдепа США, координатор Центра глобального взаимодействия (U.S. Department of State"s Global Engagement Center) Джеймс Рубин в ходе визита в Подгорицу призвал будущее правительство Черногории срочно начать информационную борьбу с Россией и пообещал помощь Вашингтона. Собственно, такой посыл из уст американца стал возможным на фоне намерений Милойко Спайича всё же пойти на союз с Андрией Мандичем.

Один из знакомых греков, бывший высокопоставленный правительственный чиновник, как-то рассказывал автору, что американский посол в Афинах не гнушался ходить в воскресенье по церквям и после проповеди священника призывал греков не дружить с Россией. "Демократическое лицо" американцев едино везде!

Без преувеличения можно сказать, что новый спикер парламента Черногории Андрия Мандич будет ещё долго объектом нападок со стороны внутренней оппозиции, которая настроена резко против России и сближения с Сербией. Этот политик уже стал негласной persona non grata для европейских, американских и местных политиков.

Как пишет крупнейшее ежедневное издание Черногории vijesti. me, западный дипкорпус в Подгорице демонстративно отказывается общаться с Мандичем. На недавний приём по случаю Дня парламентаризма Черногории (первый законодательный орган возник здесь 117 лет назад), организованный спикером, не явился ни один из послов государств ЕС. Из натовцев присутствовал только посол Турции.

Практически ни одно из западных посольств не ответило на приглашение, что, по большому счёту, противоречит нормам дипломатического протокола и просто канонам вежливости. Исключением стало лишь диппредставительство Великобритании в Подгорице, сославшееся на "ранее запланированные обязательства" посла. Но на приём они прислали дипломата среднего звена. Примерно также поступило и посольство Германии. Однако на мероприятие пришли главы дипмиссий Китая и России, что было весьма важно для Мандича.

В интервью той же черногорской газете некоторое время назад посол США в Черногории Джуди Райзинг Райнке вполне откровенно заявила:

"Реальность такова, что участие во власти группы или лидера, которые противятся осуждению российской агрессии, не хотят поддержать права Украины, отвергают санкции ЕС против России, противятся защите прав меньшинств и не хотят уважать суверенитет соседних стран, например, Косово, серьёзно препятствуют усилиям Черногории в реализации её европейских устремлений".

Сказано это было непосредственно по поводу включения партии Андрия Мандича в состав правящей коалиции.

Не вызывает сомнений, что нынешний спикер черногорского парламента вряд ли будет пользоваться каким-то вниманием (скорее, будет игнорироваться до следующей смены власти в стране) в формате европейского и евроатлантического сообщества.

Показательно, что с избранием на высокий пост Мандича не поздравил ни один коллега из ЕС. В Подгорице из европейцев с Андрией Мандичем встретился лишь поверенный в делах Греции.

Посол России в Черногории Владислав Масленников, который уже имел беседу с новым спикером, с сожалением подтверждает, что отношения Москвы с Подгорицы "фактически заморожены", местные власти выслали большую часть российских дипломатов, что стало печальным наследием эпохи Джукановича. Пока в этом плане не наблюдается каких-либо позитивных подвижек, а новое правительство многозначительно молчит, видимо, опасаясь гневных окриков с Запада.

Российский посол одновременно выделяет, что на уровне простых людей не чувствуется враждебности по отношению к России, даже наоборот. Такие настроения, как считает дипломат, "неудобная тема для официальной Подгорицы".

Не так давно в Черногории побывала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с целью удостовериться в прогрессе страны на пути в ЕС. Высший чиновник Союза уклонилась от комментария по поводу избрания Андрии Мандича. Но в Подгорице прекрасно знают настроения Европы, равно как и Америки в отношении Черногории и её приверженности западным ценностям и солидарности. Какие-то отклонения от европейского и натовского курса будут жёстко пресекаться Вашингтоном и Брюсселем.

Пока Мандич лишь обживает новое "кресло" спикера, занимаясь рутинной парламентской работой. Тем не менее, очевидно, что любые попытки, намерения и даже намеки со стороны лидера "Новой сербской демократии" по реализации либо проталкиванию своих идеологических предпочтений будут пристально отслеживаться как внутри страны, так и западными "кураторами" Черногории.

Шансы для манёвра в этом плане у Андрии Мандича, увы, невелики и чреваты серьёзными последствиями для самого председателя парламента. Тень России и страх допустить "отступничество" по отношению к Западу пока превалируют в умах политической элиты Черногории.

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