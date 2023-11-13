Власти Грузии срочно извинились после заявлений президента о России и Китае

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Китая Чжоу Цзянем выразил сожаление из-за слов президент Саломе Зурабишвили в отношении председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Ранее в интервью французскому телеканалу LCI Зурабишвили заявила, что было бы историческим результатом, если бы лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь были бы осуждены. При этом президент отметила, что не считает подобное реалистичным, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр выразил сожаление из-за заявления президента Грузии и выразил надежду, что указанное заявление президента не повлияет на чрезвычайно позитивную историческую динамику отношений Грузии и Китая, и не навредит ей", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

На встрече с китайским послом Гарибашвили подчеркнул, что заявление президента "категорически недопустимо и возмутительно". По его словам, подобная риторика противоречит позиции правительства Грузии.

Премьер также сообщил послу, что Зурабишвили "не в первый раз осуществляет деятельность с нарушением конституции и во вред интересам государства", и напомнил, что нарушение конституции с её стороны послужило поводом для процедуры импичмента.

Отправить в отставку, впрочем, её не удалось — за это ранее голосовали 86 депутатов грузинского парламента, тогда как требовалось минимум 100 (в парламенте Грузии 150 депутатов).

В этом году Грузия и Китай объявили об установлении стратегического партнёрства. Затем власти Грузии отменили визовый режим с КНР, рассчитывая тем самым привлечь больше туристов из этой страны.

Поспешность, с которой в Тбилиси извинились за высказывания президента, понятна. В Китае весьма резко реагируют на заявления и действия, касающиеся интересов этой страны — а высказывания в адрес главы государства вполне можно отнести к таковым.

Напомним, ранее власти Китая резко ограничили сотрудничество в Литвой и понизили уровень отношений с этой страной после того, как в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня. Но у Литвы есть хоть какая-то подстраховка, поскольку страна входит в ЕС.

Что касается России, дипломатических отношений с Грузией у нашей страны нет.

Однако возникает вопрос, всё ли в порядке у президента Грузии. Ведь она допускает оскорбительные высказывания в адрес руководства государств, которые занимают второе и третье место во внешней торговле страны.