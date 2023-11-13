Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Китая Чжоу Цзянем выразил сожаление из-за слов президент Саломе Зурабишвили в отношении председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее в интервью французскому телеканалу LCI Зурабишвили заявила, что было бы историческим результатом, если бы лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь были бы осуждены. При этом президент отметила, что не считает подобное реалистичным, сообщает ТАСС.
"Премьер-министр выразил сожаление из-за заявления президента Грузии и выразил надежду, что указанное заявление президента не повлияет на чрезвычайно позитивную историческую динамику отношений Грузии и Китая, и не навредит ей", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.
На встрече с китайским послом Гарибашвили подчеркнул, что заявление президента "категорически недопустимо и возмутительно". По его словам, подобная риторика противоречит позиции правительства Грузии.
Премьер также сообщил послу, что Зурабишвили "не в первый раз осуществляет деятельность с нарушением конституции и во вред интересам государства", и напомнил, что нарушение конституции с её стороны послужило поводом для процедуры импичмента.
Отправить в отставку, впрочем, её не удалось — за это ранее голосовали 86 депутатов грузинского парламента, тогда как требовалось минимум 100 (в парламенте Грузии 150 депутатов).
В этом году Грузия и Китай объявили об установлении стратегического партнёрства. Затем власти Грузии отменили визовый режим с КНР, рассчитывая тем самым привлечь больше туристов из этой страны.
Поспешность, с которой в Тбилиси извинились за высказывания президента, понятна. В Китае весьма резко реагируют на заявления и действия, касающиеся интересов этой страны — а высказывания в адрес главы государства вполне можно отнести к таковым.
Напомним, ранее власти Китая резко ограничили сотрудничество в Литвой и понизили уровень отношений с этой страной после того, как в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня. Но у Литвы есть хоть какая-то подстраховка, поскольку страна входит в ЕС.
Что касается России, дипломатических отношений с Грузией у нашей страны нет.
Однако возникает вопрос, всё ли в порядке у президента Грузии. Ведь она допускает оскорбительные высказывания в адрес руководства государств, которые занимают второе и третье место во внешней торговле страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.