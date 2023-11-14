Пакистан получил большие проблемы с талибами*, хотя сам же их и взращивал

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Такого в Пакистане ещё не было. Во всех крупных городах страны, включая столичный Исламабад, все местные силовики день и ночь ищут "нелегальных афганских эмигрантов". А средства массовой информации под вечер самодовольно сообщают, что за минувший день удалось отловить столько-то злоумышленников из Афганистана. Более 600 тысяч афганских беженцев уже выдворены из Пакистана, а в целом речь идет о двух миллионах.

Фото: EPA

Дальше — больше: именно пришлые афганцы якобы подрывают стабильность в стране, отбирают у местных рабочие места и провоцируют конфликты на национальной почве. Подобные пропагандистские кричалки раньше никто не слышал. Наоборот, отовсюду доносились призывы помогать беженцам из Афганистана. Ведь 40 лет непрерывной войны превратили его в тлеющее пепелище. Откуда такой "полицейский разворот" в афганской теме? Ответ очевиден: сама эта тема стала другой, есть, что скрывать и чего бояться. И, прежде всего, потому, что уже два с лишним года в Кабуле правит новая власть в лице движения "Талибан"*, большинство которого составляют представители пуштунских племён. Оно запустило амбициозный государственный проект — "Исламский Эмират Афганистан", хоть и не признанный до сих пор международным сообществом. Сама пакистанская элита немало сделала для того, чтобы в 2021 году талибы* захватили власть в Афганистане. Причём в рекордные сроки — за три месяца. Только та победа не стала победой Пакистана, хотя в первые месяцы после неё эйфория в Исламабаде зашкаливала. Больше всех усердствовал "адвокат" триумфаторов — бывший пакистанский премьер-министр Имран Хан, сам пуштун по происхождению. Аналогично вел себя и его ставленник — руководитель межведомственной разведки Пакистана Фаиз Хамид. Спустя несколько дней после победы талибов* его вертолет приземлился в центре Кабула. Хамид обещал новой афганской власти полную поддержку из Пакистана и выразил надежду на позитивное обновление вектора двусторонних отношений. Сейчас Имрак Хан сидит в тюрьме, а Хамид находится под следствием, которое обвиняет его в "антигосударственной деятельности".

Большой просчёт

Так что же между Пакистаном и талибами* пошло не так? Когда в начале 90-х годов прошлого столетия афганские моджахеды, воевавшие против советской армии, захватили Афганистан, пакистанский истеблишмент тоже потирал руки. Ведь, как ни крути, свои люди. Ему казалось, что теперь судьба соседней страны в его руках. Теоретически так и было, а на практике — совсем не так. Моджахеды представляли из себя мультиэтнический конгломерат, который был эффективен в экстремальных условиях войны. Однако в условиях мира он развалился в одночасье. После междоусобной бойни в Кабуле в 1992 году, когда столица превратилась в руины и погибли тысячи мирных жителей. Конечно, это был удар по пакистанскому влиянию в Афганистане, но отнюдь не смертельный. Причём на будущее осталось навязчивое предубеждение: в этой стране реализация мультиэтнического сценария в политике себе дороже!

И тут подвернулся другой сценарий, без отягчающих параметров, да ещё и рождённый под боком. Почти одновременно с возвращением моджахедов в Афганистан в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва подняли голос ученики-талибы* ряда местных медресе. Их костяк составили беженцы из Афганистана, происходившие в большинстве своём из проживающих в двух странах пуштунских племен. Они создали движение, которое провозгласило своей целью победу "Исламского Эмирата" в Афганистане. С тех пор весь потенциал межведомственной разведки Пакистана был брошен на сопровождение этого долгосрочного проекта. Тем более на фоне того, как движение "Талибан"* стремительно рекрутировало сторонников в соседней стране и ставило их под ружьё. Тем временем в Афганистане росло недовольство явным вмешательством Пакистана во внутриафганские дела. Так, в 1995 году в Кабуле было разгромлено пакистанское посольство. Но это никак не повлияло на окончательный выбор Исламабада. Его активно поддержали Саудовская Аравия и другие ближневосточные монархии. В 1996 году талибы* впервые захватили власть в Афганистане. Только таджикский анклав в Панджшерской долине под руководством Ахмад Шаха Масуда отбился от нападавших и сохранил независимость. Сам Ахмад Шах Масуд был убит в 2001 году в результате террористического акта, организованного агентами "Аль-Каиды"*, которая установила в то время тесные отношения с движением "Талибан"*.

Дорога к атаке на небоскрёбы

Появление Усамы бен Ладана в стане талибов* стало поворотной точкой в развитии дальнейших событий на десятилетие вперед. Именно в этой точке окончательно сбился прицел пакистанской межведомственной разведки, которая впоследствии только плелась в хвосте ЦРУ США и пыталась выборочно влиять на события. Теракты 11 сентября 2001 года в США, совершённые боевиками "Аль-Каиды"*, перевернули ситуацию в регионе вверх дном. Усама бен Ладен должен был ответить. Незадолго до разгромных бомбардировок США в Афганистане, обвинивших движение "Талибан"* в укрывательстве лидера "Аль-Каиды"*, агенты пакистанской разведки получили неожиданное задание. Речь шла о том, чтобы организовать встречу специального представителя президента США по Афганистану Залмая Халилзада с основателем и лидером движения "Талибан"* муллой Омаром. И такая встреча состоялась. На ней главному талибу* был предъявлен ультиматум: или он выдаёт Усаму бен Ладена, или США объявляют талибам тотальную войну. Мулла Омар только отшутился: может быть, он у меня в кармане? На следующий день американские бомбардировщики начали утюжить афганскую землю. Вооружённые силы США и их союзников выбили талибов* из городов и вынудили их уйти в горы. Началась двадцатилетняя кровопролитная война, которая обескровила Афганистан и вызвала массовый исход мирного населения в Пакистан. Его власти в результате столкнулись с беспрецедентным ростом напряжённости внутри страны. И триггером стали отнюдь не афганские беженцы, международные бюджеты на содержание которых с лихвой покрывали все местные расходы, а внутреннее недовольство прозападным курсом Пакистана в Афганистане. Многие пакистанские аналитики считают, что политическая элита и специальные службы Пакистана, с головой погрузившись в проблемы соседа, утратили контроль над событиями в своей стране. Так, в 2007 году была создано радикальное пуштунское движение "ТТП /Техрике талибан Пакистан*, имеющее мощное и мобильное военное крыло. Популярность этой структуры растет как на дрожжах, равно как и агрессивность. Даже вывод ВС США из Афганистана в 2021 году и приход там к власти движения "Талибан"* не принесли дивидендов Пакистану. Налицо полная аналогия с теми иллюзиями, которые пришлось пережить Исламабаду после победы моджахедов.

Слишком увлеклись внешним контуром

Здесь следует обратить внимание на главный просчёт пакистанских властей в последние годы. Пока они ошибочно считали своих талибов и талибов в Афганистане разными по сути силами, те в уходящий год продемонстрировали высшую степень взаимодействия. Масштабные операции мятежников в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва уже вышли далеко за пределы этого региона и получили статус "угрозы национальной безопасности". Как только армейские подразделения загоняют пуштунских мятежников в угол, последние без раздумий скрываются у соплеменников, пока безраздельно господствующих в соседнем Афганистане. Очевидно, что многолетняя погоня Исламабада за политическими и экономическими привилегиями в Афганистане сегодня оборачивается серьёзными геополитическими угрозами для пакистанских властей, допустивших явный дисбаланс в сфере коррекции отношений с многомиллионным сообществом пуштунских племен по обе стороны линии Дюранда. И помогут ли сейчас в этом танки и пушки? Особенно при наличии фактора контролируемого пуштунами "Исламского Эмирата Афганистан". Статистика последних лет показывает, что только в провинции Хайбер-Пахтунхва проживает свыше 25 миллионов пуштунов. А в Афганистане их собратьев насчитывается более 20 миллионов. Став интегрированной, эта сила способна на многое. Здесь впору уже думать не о доминировании в Афганистане, а о сохранении статус-кво в самом Пакистане.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ