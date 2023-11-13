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Любовь Степушова

"Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского

4:20
Мир » Бывший СССР » Украина

"Серый кардинал" властей Украины Андрей Ермак находится в США с визитом последней надежды.

"Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского
Фото: tiraspol-news.ru

Расклад сил в США не в пользу Киева

Андрей Ермак возглавляет администрацию (офис) президента Владимира Зеленского и, по мнению многих аналитиков, является человеком, который за Зеленского решает все практические вопросы, в том числе по связям с США.

"Будут встречи в Белом доме, конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Формула мира президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем", — написал Ермак в Telegram по прибытии в США.

Его визит проходит на фоне конфликта политической и военной властей Украины. В Вашингтоне были шокированы интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он заявлял, что "прорыва не будет", а ситуация на фронте "зашла в тупик".

На этом фоне нижняя палата конгресса США никак не может утвердить бюджетную помощь Украине на следующий год из-за партийных разногласий. Республиканцы не против новых траншей, но не хотят увязывать это с помощью Израилю, чего требует администрация Джо Байдена.

Также трамписты хотят заслушать отчёт Киева об использовании ранее выделенных денег. Но даже если нижняя палата согласится на выделение новых миллиардов Украине, то в сенате будет новое препятствие — республиканцы согласятся выделить деньги Киеву только в том случае, если правительство США ужесточит правила приёма мигрантов.

Условие Трампа неприемлемо для Киева

По данным украинского издания "Страна", Ермак хочет организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Якобы он "фактически контролирует палату представителей", поэтому может убедить фракцию республиканцев пойти навстречу демократам и выделить помощь Украины.

Озвученная "Страной" цель Ермака сомнительна по объективным причинам. Трамп потребует от Киева информацию про коррупционные сделки Хантера Байдена в "Бурисме". Для его отца это смерти подобно (республиканцы готовят импичмент), поэтому Киев на это не пойдёт. К тому же ещё не факт, что президентские выборы выиграет Трамп, вернее, что выборы снова не будут подтасованы в пользу Байдена.

А чем-то воевать надо сейчас, поэтому Ермак будет просить в Вашингтоне у демократов направление средств через всякие опосредованные фонды, перераспределение средств Пентагона, давление на ЕС, чтобы он помог, пока в Америке неопределённость.

Киев будет просить деньги под новое контрнаступление ВСУ

Гораздо более резонными выглядят цели визита, изложенные украинским Telegram-каналом "Резидент". По данным его источников, Ермак попытается согласовать с администрацией Байдена замену Залужному с целью провести новое весеннее контрнаступление ВСУ, которое якобы по итогам будет отличаться от провалившейся приазовской операции. Задача Ермака— убедить, что есть другие высшие командиры в ВСУ, которые обеспечат победу.

Сможет ли Ермак это сделать, чтобы США наскребли где-то ещё 61 миллиард долларов военной помощи Украине?

Перед выборами Байдену надо бы заняться экономикой, а не Украиной. По меньшей мере 55% американцев заявляют, что их финансовое положение ухудшилось при его президентстве, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в Financial Times. Всегда в США именно экономический вопрос определял победителя выборов. Поэтому сейчас, в условиях дефицита бюджета в 2 триллиона долларов, надо сокращать расходы, в том числе на Украину. Это то, чего хотят республиканцы.

Что произойдёт, если Дональд Трамп всё же снова станет президентом США? Скорее всего, он будет договариваться с Владимиром Путиным, а не с Зеленским или его преемником. К ноябрю 2024 года многое поменяется на фронтах СВО, и не в пользу Киева, его агония неизбежна.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы андрей ермак дональд трамп владимир зеленский
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