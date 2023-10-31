В Польше нашли в венгерской политике "китайский след"

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Венгерская внешнеполитическая линия демонстрирует, что Будапешт тесно связан с Китаем, пишет аналитик Вероника Йозвяк в своем новом материале для Польского института международных отношений (PISM). Йозвяк анализирует, каким образом связаны Венгрия и Китай и предполагает, каким образом это партнерство может сказаться на международной политике.

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Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала PISM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Идеологическая основа подхода Орбана к Китаю

Личные взгляды премьер-министра на международные дела определяют внешнюю политику Венгрии. С момента прихода к власти в 2010 году он неизменно полагает, что Китай догоняет США в экономическом и технологическом отношении, одновременно становясь более доминирующим в международной политике. Орбан относится к этим изменениям с большим одобрением, указывая на то, что он считает экономической и политической деградацией Запада, как в Европе, так и в США. Отсюда его убежденность в том, что Венгрия должна искать баланс между отношениями со своими союзниками и отношениями с Китаем и получить максимально возможную экономическую выгоду от сотрудничества с ними. Эти достижения имеют для венгерского правительства приоритет над соображениями безопасности и двусторонними отношениями с США. По этой причине Венгрия выступает за еще более тесное сотрудничество ЕС с Китаем и рассматривает потенциальное сокращение как однозначно вредное для экономической конкурентоспособности Союза.

После начала спецоперации России на Украине в 2022 году и укрепления стратегического сотрудничества Китая с Россией эти взгляды не изменились. Орбан подробно изложил их, последний раз в июле этого года на ежегодной встрече венгерской молодежи в Бэиле-Тушнад, Румыния. Он представил безупречную картину того, как Китай освобождает сотни миллионов людей от бедности посредством своей успешной социально-экономической модели. Он не называл Китай все более авторитарным государством, которым управляет Коммунистическая партия Китая. Он не указал на риски и опасности сотрудничества с этим государством. Он некритически говорил об экономическом потенциале Китая, игнорируя проблемы, с которыми он сталкивается. В то же время он возложил на США ответственность за напряженность, которая, по его словам, грозит перерасти в войну между ними.

Политические отношения

Венгрия поддерживает хорошие отношения с Китаем посредством политических жестов. Правительство уделяет особое внимание этим двусторонним отношениям, которые в последнее время активизировались. Во время своего трехдневного визита в Пекин в октябре Орбан встретился с президентом Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном (по этому случаю он также провел двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, что сделало Орбана первым лидером ЕС, сделавшим это после того, как Международный уголовный суд издал решение ордер на арест российского лидера). В феврале этого года Орбан принял в Будапеште высокопоставленного китайского дипломата Ван И (который во время своего пребывания в Европе также посетил Францию, Италию, Германию и Россию) перед его переговорами с министром иностранных дел Петером Сийярто. Консультации между Сийярто и Ван И носят регулярный характер с 2020 года, а в 2021 году глава МИД Венгрии вручил китайскому дипломату высокую государственную награду. Только в этом году Сийярто уже трижды посетил Китай. Все эти переговоры на высшем уровне, помимо экономического сотрудничества, включали и политические вопросы. Венгрия заявила, что ценит «китайские усилия по установлению мира» в Украине, и заверила в своей поддержке поддержания «взаимовыгодных» отношений ЕС и Китая, которые «представляют возможность, а не угрозу».

Венгрия стала одним из главных защитников китайских интересов в ЕС. Согласно анализу Европейского парламента, в период с 2016 по 2022 год страна выступала против решений ЕС по иностранным делам или откладывала их принятие чаще всего из всех государств-членов. На ее долю пришлось 60% всех таких случаев (18), большинство из которых (6) участвовал Китай, включая позиции по территориальным спорам в Южно-Китайском море, правам человека и Гонконгу.

Некоторые жесты в отношении Китая также влияют на внутренние дела Венгрии. Отношения с Китаем стали одним из элементов спора власти и оппозиции. Хотя планы строительства в Будапеште кампуса китайского Фуданьского университета были заморожены после протестов оппозиционных властей и жителей столицы в 2021 году, правительство может возобновить проект в случае победы правящей Фидес на местных выборах в июне 2024 года. Инвестиции должны были обойтись венгерскому бюджету примерно в 1,8 миллиарда долларов, причем 80% этой суммы должно было быть покрыто китайским кредитом.

Экономические отношения

С 2010 года Венгрия претендует на роль самого важного члена формата сотрудничества Центральной и Восточной Европы «16+1» с Китаем. Несмотря на многогранные усилия по укреплению экономического сотрудничества, значение Китая для венгерской экономики в течение следующего десятилетия было низким. Совокупная стоимость прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая составила около 3,5 млрд евро, большая часть которых датирована периодом до 2010 года (для сравнения, ПИИ Германии составили более 25 млрд евро, а ПИИ США — более 5 млрд евро). При этом около 80% торговли Венгрии осуществлялось (и осуществляется до сих пор) внутри ЕС. Хотя импорт из Китая постепенно увеличивается (в 2022 году он составил 7% от общего объема импорта Венгрии), стоимость венгерского экспорта изменилась мало и по-прежнему составляет менее 2% от общего объема экспорта.

Ситуация изменилась после 2022 года с притоком новых китайских ПИИ, в основном в сектор электромобильности. Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей CATL инвестирует 7,3 миллиарда евро — крупнейшую инвестицию за всю историю Венгрии — в северо-восточный город Дебрецен. Это доводит долю Венгрии в китайском капитале, инвестированном в Европу в 2022 году, до 20% (с 1% в 2017-2021 годах). Все больше китайских компаний объявили о новых проектах в Венгрии в этом секторе (Eve Power, Huayou Cobalt, Sunwoda). Благодаря им, а также уже работающим южнокорейским заводам Samsung и SK Innovation, Венгрия может стать четвертым в мире производителем литий-ионных аккумуляторов в 2027 году.

Источником этого успеха может быть то, что в Венгрии также расположены три крупнейших немецких производителя автомобилей (Audi, Mercedes и BMW), поставщиками которых являются китайские компании. Большое значение для инвесторов может также иметь бюрократическая помощь властей в подготовке инвестиций и прямых государственных субсидий, которые обычно составляют около 10% ПИИ. Китайцев также могут привлечь китайско-венгерские школы, созданные из-за их большой диаспоры в Венгрии и/или присутствия китайских банков.

Однако китайские проекты сталкиваются с проблемами, например, с финансированием флагманского проекта сотрудничества «16+1» — модернизации железнодорожной линии Будапешт-Белград, которая затягивается уже почти десятилетие. Новые инвестиции также вызывают сопротивление со стороны части венгерского общества, которая опасается их негативного воздействия на окружающую среду (возможно, именно поэтому процент венгров, негативно относящихся к Китаю, вырос на 15 процентных пунктов за два года, до 52% в 2022 году). Кроме того, некоторые экономисты отмечают, что эти инвестиции усугубят структурные проблемы венгерской экономики — они будут служить только производственным целям владельцев без передачи инновационных технологий отечественным компаниям, которые также не будут поставщиками этих заводов.

Выводы и перспективы

Политика Венгрии в отношении отношений с Китаем противоречит интересам НАТО и ЕС. Венгерское правительство не чувствует себя обязанным учитывать точку зрения, содержащуюся, среди прочего, в стратегии альянса, а также позицию Союза, согласно которой Китай является не только партнером, но и экономическим конкурентом и "системным соперником". Это означает, что она видит свои интересы в другом — исключительно в экономических выгодах, как в отношении западных структур, так и других направлений сотрудничества.

Венгрия также смотрит на отношения с Китаем с точки зрения потенциальной материальной выгоды. Поэтому, чтобы привлечь дальнейшие инвестиции, страна будет готова понести дополнительные расходы, как политические (блокирование инициатив ЕС, затрагивающих интересы Китая), так и финансовые (например, кампус Фудань). Венгрия будет использовать инструменты, доступные члену ЕС, чтобы противостоять политическим последствиям растущего скептицизма внутри Союза в отношении сотрудничества с Китаем.

В то же время Венгрия не претендует на представительскую роль в отношениях Центральной Европы с Китаем, отдавая абсолютный приоритет собственным экономическим интересам. Из-за разной позиции Венгрии по многим другим вопросам, включая отношения с Россией, Украиной или США, активизация венгерско-китайского сотрудничества также не повлияет на отношения Венгрии в Центральной Европе.

В последние годы производство аккумуляторов стало одним из ключевых секторов венгерской экономики. В 2022 году большая часть (64%) ПИИ направилась в эту обрабатывающую отрасль, неотъемлемой частью которой являются немецкие автомобильные компании (что усугубляет соперничество между Венгрией и Польшей за инвестиции в сектор электромобильности). Однако одностороннее развитие венгерской промышленности в этом направлении рискованно, поскольку предполагает труднообратимую, долгосрочную зависимость экономического успеха страны от успехов одной отрасли, немецких корпораций и Китая. Кроме того, низкая добавленная стоимость этого вида производства не обеспечит долгосрочного экономического развития страны.