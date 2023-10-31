В Британии заявили, что диверсии Украины ведут Запад к войне

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Диверсионно-разведывательные действия Украины зашли слишком далеко, и страны Запада не знают, что за этим может последовать, пишет профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в своей статье для британского журнала Spectator. Анализируя деятельность ГУР и СБУ, Галеотти не исключает, что Россия может нанести Западу так называемый "удар возмездия".

Фото: openverse.org by CNE CNA C6F is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала Галеотти. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Никогда не было никаких сомнений в том, что Украина была в центре внимания не только физической, но и разведывательной войны. Но масштабы западной помощи, а также растущая обеспокоенность по поводу некоторых тактик Украины становятся очевидными только сейчас.

В понедельник газета Washington Post провела подробное исследование уровня помощи ЦРУ Службе безопасности Украины (СБУ) и военной разведке (ГУР), которая имела все признаки содействия со стороны правительства США. В нем признали, что с момента присоединения Крыма в 2014 году американцы вложили "десятки миллионов" долларов в обучение и техническую помощь своим украинским коллегам, даже построили новую штаб-квартиру для спецназа ГУР, опасаясь, что старые будут скомпрометированы.

Однако сейчас Киев все больше признает, что СБУ и ГУР стоят за растущей кампанией диверсий и убийств внутри России — от чего американцы, похоже, стремятся дистанцироваться. Действительно, отчасти причина, по которой правительство США, возможно, "улыбнулось" статье Washington Post, похоже, заключалась в попытке предупредить Киев о рисках такого подхода.

Как сообщается, например, вскоре после 2014 года ЦРУ снабдило ГУР техническими возможностями для прослушивания и отслеживания мобильной связи в контролируемом Россией регионе Донбасса. Эти средства использовались для организации СБУ убийств пророссийских лидеров, таких как тот же командир ополчения Михаил "Гиви" Толстых в 2017 году. Такие фигуры обычно считались законными целями.

Однако с тех пор украинцы расширили круг своих целей, включив в него фигур, морально поддерживающих спецоперацию, в том числе блогера Владлена Татарского и философа-националиста Александра Дугина (хотя вместо этого они фактически убили его дочь Дарью). Все это является частью более широкой кампании по возвращению войны домой к русским.

Это смутило американцев. Прежде всего, некоторые обеспокоены тем, что Москва сочтет это аналогом использования предоставленного Западом оружия против целей на материковой части России и станет поводом для прямого возмездия. Как заметил один из представителей европейской разведки, "до сих пор мы были удивлены тем, что русские не проявили здесь большей агрессивности в диверсионных операциях. Частично это связано с тем, что их сети сильно деградировали, но это также является политическим решением. Мне бы не хотелось, чтобы Кремль изменил свое мнение". Хотя утверждается, что в этих атаках не использовались активы и ресурсы, предоставленные США, это неправдоподобно, учитывая степень, в которой СБУ и ГУР сейчас используют их в своих операциях.

[...]

И это не только американская проблема. По данным Washington Post, для обеспечения оперативной безопасности было создано новое, пятое управление СБУ для управления координацией с американцами, а затем шестое для работы с британцами. Разведывательное сообщество Великобритании играет на Украине роль, уступающую только ЦРУ, начиная от инструктирования киевского спецназа и заканчивая обменом информацией о его шпионских операциях.

Конечно, Кремль делает все возможное, чтобы извлечь из этого пользу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что "наши спецслужбы уже давно знают", что украинские службы находятся "под пристальным наблюдением… спецслужб Соединенных Штатов и Британии". Ирония в том, что вместо того, чтобы "контролировать" украинские агентства, ни Лондон, ни Вашингтон часто не знают, что они собираются делать дальше.

В наши дни наблюдается очень плодотворное взаимное сотрудничество, и украинцы доказали свою изобретательность и способности как в разведывательной войне, так и на поле боя. Однако есть и четкие пределы не только того, что мы передаем украинцам, но и наоборот. Уже давно стало ясно, что часто действует принцип "не спрашивай, не говори", позволяющий Западу сохранять чистую совесть, избегая знания того, что Киев планирует дальше. Однако вполне возможно, что, по крайней мере, округ Колумбия начинает понимать, что невежество не всегда является блаженством.