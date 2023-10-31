Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир

7:08 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Та ярость, с которой Израиль стал отвечать на террор ХАМАСа, повергла в шок не только мусульманский мир, но и обычных людей по всему свету. Удары по жилым домам, многочисленные жертвы среди мирных граждан заставляют людей задавать вопрос - а что, так можно было?

Фото: wikimedia. org

Обычно этот вопрос задают в ироничной манере, но в данном случае совсем не до шуток. Гибнут тысячи ни в чем не повинных людей, и особенно много - детей. По данным Минздрава сектора Газа от ударов израильской армии в Палестине погибли более 8 тыс. человек, и половина из них – дети. Шокирующие цифры.

Конечно, такое пренебрежительное отношение властей Израиля к судьбе простых мирных жителей не может оставить равнодушными многих людей. И это касается не только мусульман. Многотысячные митинги и демонстрации проходят не только в традиционно исламских странах Азии, Африки и Ближнего Востока, но и в Германии, Франции, Великобритании. Докатилось и до России.

И это не просто мирные протесты гуманитарного характера, местами действия приобретают явную антисемитскую направленность и попахивают национально-религиозным экстремизмом.

Неужели израильские власти не понимают, что своими неизбирательными ударами по жилым кварталам Газы с массовыми жертвами среди стариков, женщин и детей они активно работают над формированием негативного образа Израиля и настраивают против себя значительную часть мирового общества?

Какими бы жестокими ни были действия боевиков ХАМАСа, а от их рук тоже гибли дети, отвечать злом на зло нельзя. Этому нас всех учили в детстве и продолжают учить с высоких международных площадок. Мало кто оправдывает жестокие действия ХАМАСа по отношению к мирным еврейским жителям, начиная с 7 октября. Но и характер наземной операции израильской армии в секторе Газа совсем не гуманен. Если не сказать больше.

Израиль сам себя закапывает

И ведь сейчас Израиль не только провоцирует антисемитские настроения, но и воссоздает ту древнюю идеологическую базу, на которой веками формировалась идеология ненависти к евреям. Но если в древности антисемитизм формировался в значительной степени на основе баек, легенд и мифов, то сейчас есть вполне чёткая телевизионная "картинка" с места событий.

Напомним, в истории антисемитизма есть такое понятие как "кровавый навет". Этот термин означает надуманное обвинение евреев в совершении кровавых ритуальных обрядов с человеческим жертвоприношением. Впервые такие обвинения возникли ещё в античные времена, но особенно массовыми стали в средневековье.

В качестве фактической основы эти "кровавые наветы" базировались на случае, который произошел ещё в начале V века в сирийском городе Инместар. Во время празднования еврейского праздника Пурим члены местной еврейской общины якобы привязали к кресту христианского ребенка, всячески издевались над ним, отчего он и умер. Специалистам в области истории религий этот случай хорошо известен и давно ставится под сомнение. Тем не менее, со средних веков и вплоть до конца XIX века эта трагичная история, вполне возможно, полумиф, полубайка, активно использовалась как одно из типичных обоснований для разжигания ненависти к евреям.

Понятно, что сейчас с высоты научного знания, все эти постыдные явления антисемитского толка разжёваны, объяснены и опровергнуты. Им дана надлежащая оценка, они уже лишены всякой дьявольской конспирологии.

Но с тех же древних времен вплоть до конца XIX века любая подозрительная смерть христианского ребенка, если она происходила поблизости от еврейской общины, становилась поводом для судилищ, а то и вовсе еврейских погромов.

Древний навет может стать основой для новой волны антисемитизма

И хотя мифология должна остаться в мире мифов, в среде религиозных и национальных экстремистов антисемитского толка эти тезисы вполне себе живы. И вполне могут стать идеологической основой для раздувания новой глобальной волны антисемитизма, особенно среди людей, неискушённых в историческом знании.

На фоне реальных массовых детских жертв в Газе от израильских бомбардировок тезис про детоубийц может быть воспринят толпой просто на "ура". И провокаторам в этом случае даже не надо ничего выдумывать. Живой пример - события в аэропорту Махачкалы, когда с лозунгами "Детоубийцам нет места в Дагестане" разъярённая толпа выходит к самолёту из Израиля. И можно быть уверенным, большинству из этих людей даже нет дела до древних мифов и баек. Тем более, что это было давно и неправда, как говорится.

Зато они знакомы с теми леденящими кадрами, на которых окровавленные тела убитых детей, счёт которым уже идет на тысячи. Понятно, что в разогреве антиеврейского экстремизма в Дагестане поучаствовали очень грамотные специалисты из украинской службы психологических операций. Но если те средневековые антиеврейские измышления мы называем сейчас "кровавыми наветами", то, как нам остаться верным этому мнению, если мы видим нечто обратное сейчас в Палестине?

Да, никто не выдумывает сейчас страшные истории про мучения христианского ребенка на кресте в ритуальных целях, не снимает постановочные кадры в духе "Белых касок", но это и не нужно. Картина со взрывающимися жилыми многоэтажками в Газе говорит сама за себя и производит впечатление катастрофы библейского масштаба. Перекрывает по ужасности все старые мифы, подвергает сомнению принятую их интерпретацию.

И самое ужасное, что Израиль все это делает сам, на радость тем силам, которые хотят обострить ситуацию до крайности. Ведь сейчас все эти древние мифы могут обрести вторую жизнь. И властям Израиля очень сложно будет опровергнуть эти "кровавые наветы" прошлого, ибо прямо сейчас своим глазами благодаря телевизионным камерам мы видим ту самую кровь младенцев - на земле Палестины.

В умелых руках станет оружием

Можно даже не сомневаться, что специалисты по информационной войне из антиизраильского лагеря воспользуются этой ситуацией и подготовят новые методички, обвиняющие Израиль во всех грехах. А уж туда они соберут всё, что можно: все мыслимые и немыслимые "кровавые наветы" древности, и новые, по их мнению, свидетельства еврейских преступлений в Газе. Увы, но в руках этих "умельцев" могут ожить самые страшные сказки. Но Израиль, похоже, этой опасности не осознаёт.