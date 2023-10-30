Треть молодых украинцев с начала военного конфликта уехала именно во "вражескую Россию".
Около 30% переехавших оттуда отказались в РФ, несмотря на СВО и сложные отношения между странами - такие данные после анонимного опроса 6000 украинцев предоставили Global Service и Euporean Migration Support Bureau.
Отвечая на вопрос о причинах такого выбора, большинство релоцировавшихся в Россию заявило - в РФ было проще всего попасть, спасаясь от войны и мобилизации.
Россия для эмигрантов с Незалежной выглядит более устойчивой страной, у неё лучше экономика, инфраструктура и образование.
Также, по словам "бегунков", работать в России можно не только обслуживающим персоналом или на тяжёлых работах (как в Польше), украинские (и российские) дипломы ценятся куда больше болгарских или турецких. Но главное - в России для них "меньше шансов попасть под мобилизацию и оказаться на фронте".
"Понятно, что в бытовом отношении жизнь в России легче, чем в Европе - аренда дешевле, чем в Польше или Германии, намного меньше бюрократии и практически отсутствует негатив к украинским беженцам (часто встречающийся на западе Украины)", - пишут эксперты "Мэйдэй".
Как сбежавшим от фронта украинским парням и девушкам живётся в России?
Эмигранты, релоканты и беженцы с Украины опасаются лишь одного (как и мигранты из республик Средней Азии, о страхах которых писала Pravda.Ru) - депортации. Потому, что "там" их ждут либо фронт и "русская мясорубка", либо жизнь под российскими ударами, в том числе "без тепла и света зимой".
При этом юристы отмечают, что из России депортация на Украину возможна лишь в четырёх случаях:
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