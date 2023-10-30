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Олег Володин

Евросоциологи: треть молодых украинцев эмигрировала в РФ

3:13
Мир

Треть молодых украинцев с начала военного конфликта уехала именно во "вражескую Россию".

Около 30% переехавших оттуда отказались в РФ, несмотря на СВО и сложные отношения между странами - такие данные после анонимного опроса 6000 украинцев предоставили Global Service и Euporean Migration Support Bureau.

Отвечая на вопрос о причинах такого выбора, большинство релоцировавшихся в Россию заявило - в РФ было проще всего попасть, спасаясь от войны и мобилизации.

  • Важны для украинцев отсутствие языкового барьера для учёбы, работы, общения, а также распространённая в странах бывшего СССР проблема - незнание языков ЕС.
  • У многих украинцев в России живут родственники, потому вопросы адаптации будут проходить естественно.
  • К тому же в России легче получить ВНЖ и паспорт, в том случае, если РФ победит, это плюс, а если проиграет — можно всегда сказать "ждали армии Украины и НАТО".

Россия для эмигрантов с Незалежной выглядит более устойчивой страной, у неё лучше экономика, инфраструктура и образование.

Также, по словам "бегунков", работать в России можно не только обслуживающим персоналом или на тяжёлых работах (как в Польше), украинские (и российские) дипломы ценятся куда больше болгарских или турецких. Но главное - в России для них "меньше шансов попасть под мобилизацию и оказаться на фронте".

"Понятно, что в бытовом отношении жизнь в России легче, чем в Европе - аренда дешевле, чем в Польше или Германии, намного меньше бюрократии и практически отсутствует негатив к украинским беженцам (часто встречающийся на западе Украины)", - пишут эксперты "Мэйдэй".

Как сбежавшим от фронта украинским парням и девушкам живётся в России?

  • Более половины (54%) переехавших в РФ заявили, что им "комфортно",
  • Еще 20% жить в РФ "тошно, но приходится терпеть и скрывать это".
  • Оставшимся 26% "всё равно, в какой стране жить".

Эмигранты, релоканты и беженцы с Украины опасаются лишь одного (как и мигранты из республик Средней Азии, о страхах которых писала Pravda.Ru) - депортации. Потому, что "там" их ждут либо фронт и "русская мясорубка", либо жизнь под российскими ударами, в том числе "без тепла и света зимой".

При этом юристы отмечают, что из России депортация на Украину возможна лишь в четырёх случаях:

  1. При обнаружении фактов мошенничества и подтасовок в поданных на гражданство документах;
  2. При наличии фактов совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
  3. Высылкой чреваты распространение "фейков", непризнание территориальной целостности, участие в деятельности нежелательной организации, призывы ко введению санкций, а также уклонение от призыва и дезертирство;
  4. Люди, отказавшиеся от украинского гражданства, не должны реализовывать права и обязанности граждан Украины (например, голосовать на украинских выборах). 

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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