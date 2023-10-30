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Любовь Степушова

Политолог: Штатам выгодно как поражение, так и победа Израиля

3:50
Мир

Президент США Джозеф Байден запросил у конгресса новый транш для военной помощи Украине и Израилю. Одобрит ли конгресс эти расходы; правда ли, что Израиль для США намного важнее, чем Украина; почему операция ХАМАС выгодна Штатам, Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Политолог: Штатам выгодно как поражение, так и победа Израиля
Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

— Владимир Сергеевич, Штаты теперь помогают не только Украине, но и Израилю. На это Байден попросил у конгресса 106 млрд. Будет ли утвержден этот транш? И есть ли причины, по которым Вашингтон перестанет помогать Киеву?

— Да, Штаты могут отказать в помощи Украине. Во-первых, сейчас непонятная ситуация на Ближнем Востоке, и Израиль готов идти до конца. Поэтому не исключено, что на Ближнем Востоке может начаться такая же война, как в Афганистане, потом в Ираке и опять в Афганистане, на которую ушло 5-6 трлн долларов.

Если там начнёт раскручиваться очень серьёзная ситуация, Америка пока не может себе позволить потерять Израиль, и тогда Украина может ничего не получить, потому что все деньги будут брошены на поддержку Израиля.

Во-вторых, Америка может процветать, но всё, что в происходит в Штатах, это жизнь в долг. За это надо рано или поздно платить. И уже сегодня в Америке идут дебаты, что платить надо сейчас, а не завтра и не послезавтра. Кроме того, американское общество очень неоднородно. Только 20% считают, что в экономике всё более-менее нормально. 54% считают, что американская экономика уже находится в рецессии. Остальные 30% — что "лучше не стало, но и хуже не стало за три года". То есть экономику Байдена покупают только 20%, остальные 80% либо против, либо говорят, что "при Трампе было лучше".

В связи с этим новый спикер палаты представителей ясно дал понять, что есть проблема дефицита бюджета. Денег в бюджете нет. А 106 млрд, которые запросила администрация, — это увеличение госдолга, поскольку эти деньги идут на внешние вещи. То есть это за счёт:

  • налогоплательщиков,
  • эмиссии ценных бумаг.

Республиканцы против.

Многое будет определять маховик раскручивающейся войны на Ближнем Востоке.

В Америке всегда считали, что военный, технический и любой другой потенциал России и Украины несопоставимы между собой. И поддерживать Украину в противостоянии с Россией бесполезно, это не по зубам Украине.

Но в отношении ситуации на Ближнем Востоке господствует противоположная точка зрения. В Штатах считают, что Израиль сильнее в военно-техническом отношении всех своих соседей, поэтому "давайте попробуем, может, у Израиля что-то и получится. А если не получится, тоже хорошо, это сделает Израиль более послушным".

Вообще, в Америке есть точка зрения, что Израиль — это искусственное образование, он мешает американской политике. Америка всегда имела связи с арабскими странами, и в арабском мире на Америку смотрят как на образец для подражания. Но вот тут заноза — Израиль.

В Штатах считают: если устранить Израиль из составляющих ближневосточного уравнения, то можно напрямую развивать отношения с арабскими странами.

— Это прямой мотив для начала операции ХАМАС.

— Да. Есть также мнение, что Израиль — это продукт холодной войны и его существование имело смысл в период холодной войны. Сейчас это обуза для Штатов, источник терроризма.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы израиль любовь степушова владимир васильев палестино-израильский конфликт
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