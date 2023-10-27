Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать?

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Итак, давно ожидаемое событие случилось. Победивший на парламентских выбор в Словакии Роберт Фицо официально вступил на пост премьер-министра. И первым же его шагом стало объявление о прекращении военных поставок Украине. Произойдет ли это в действительности, как обещано, мы ещё посмотрим. А пока оценим масштабы уже состоявшихся военных поставок.

Фото: live.warthunder.com

Как мы ранее писали, Словакия в феврале 2022 года оказалась в числе первых стран, которые с готовностью протянули руку помощи Украине в плане поставок вооружений. Хотя эта рука оказалась палкой о двух концах, и сейчас больше напоминает руку, которой давят на голову и топят барахтающегося в воде человека.

Но так или иначе, словацкие политики свой выбор в феврале 2022 года сделали, и на Украину потянулся довольно приличный поток вооружений.

Рассмотрим его детально. Данные приведены по состоянию на середину мая 2023 года. Учитывая наш быстро меняющийся мир, можно было бы посчитать эти данные не очень актуальными. Но думается, с весны объём словацких поставок на Украину не сильно прибавил в весе. Как мы помним, в первую очередь были подчищены арсеналы стран Восточной Европы, и лишь затем большую долю стали составлять поставки из стран Западной Европы.

Итак, список. Количество приведено по умолчанию в штуках, если не указано иное:

истребители МиГ-29 — 13;

вертолет Ми-2 — 1;

вертолет Ми-17 — 4;

большое количество разнообразного ракетного вооружения к самолётам, как класса "воздух-воздух", так и класса "воздух-земля";

зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 — 1 батарея;

ЗРК "Куб" — 2 пусковые установки;

зенитные ракеты для комплекса "Куб" — 200;

155-мм самоходная артиллерийская установка Zuzana2 — 24;

словацкий вариант советской БМП-1 BVP-1 — 30;

инженерная машина разминирования Bozena- 5 — 2;

комплект радиолокационных станций к зенитно-ракетным комплексам;

переносные зенитно-ракетные комплексы — 100;

ракет к этим комплексам — 486;

противотанковые ракетные комплексы неуказанного количества;

авиационное топливо — 2 тыс. т;

дизельное топливо — 10 тыс. т.

Кроме того, в списке широкий набор артиллерийских боеприпасов самого разного калибра, патроны к стрелковому оружию, личное снаряжение, зимнее обмундирование и многое другое.

Касаясь поставок самолетов, стоит заметить, что их поставка произошла в марте-апреле текущего года, то есть очень вовремя для Украины — в преддверии их "контрнаступа". И надо полагать, эти боевые самолеты для Украины оказались очень значимы. Как мы видим из сводок Минобороны, только сейчас они "начали падать пачками", благодаря новой организации действий нашего ПВО.

Немалое значение имеет и поставка самоходно-артиллерийских установок Zuzana2. Согласно сводкам Минобороны РФ из партии словацких самоходок на полях Украины уничтожена пока только одна единица. Видимо ВСУ их особо еще не применяли.

Если перевести вышеизложенный перечень на язык военных, то Словакия помогла создать Украине полноценную эскадрилью боевых самолетов, дивизион ПВО, усиленный артиллерийский дивизион, и батальонную тактическую группу.

В финансовом выражении вся помощь Словакии с начала СВО составила около 680 миллионов евро. Об этом на днях заявил словацкий министр обороны Мартин Скленар. При этом он добавил:

"Это не так, что мы передали на Украину всё, что могли передать. У Словакии есть, что ещё предложить Украине".

Как слова словацкого министра согласуются с давно анонсированными заявлениями нового премьера Роберта Фицо о прекращении военной помощи — это вопрос, который наверно скоро прояснится.

Ведь многие эксперты намекают, что слова словами, а Словакии всё равно придётся участвовать в поставках вооружения на Украину.

И вот здесь нужно отметить один нюанс. Что подразумевается под военной помощью. Ведь поставки идут по разным схемам. И их количество зависит от изощренности европейской бюрократии по части выдумывания разных благовидных концепций и проектов, под вывеской которых на Украину идет смертельный груз. Например:

безвозмездная передача техники — та самая помощь от конкретной страны;

военная помощь в целом от Евросоюза;

продажа вооружений Украине согласно заключенным контрактам;

производство вооружения для третьих стран, с последующей передачей Украине.

У всех этих схем разная процедура действий, но итог один — оружие убивает российских солдат и приносит в жертву украинских.

Например, Германия может сделать заказ Словакии на производство определенного вооружения и затем передать Украине. По такой схеме, кстати, и идёт производство и поставка САУ Zuzana. Вроде бы Словакия и не Украине передает, а ФРГ.

И таких фактов довольно много. Даже из дружественной Сербии, руководство которой уверяет, что не поставляет Киеву ничего военного, миномётные мины попадали на Украину через третьи страны.

И когда словацкий министр обороны говорит о 680 миллионах евро военной помощи, то хочется спросить, а что имеется в виду под помощью — подарок или продажа?

И эти нюансы стоит помнить, когда какой-нибудь из политиков делает громкие заявления. Помощи то может и не будет. А продажа запросто. Следите за словами и руками. Но будем надеяться, что политика нового руководства Словакии в этом вопросе будет всё-таки предельно щепетильна и принципиальна.