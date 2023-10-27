Венгрия и Словакия начали соревнование за место нового лидера Европы

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Венгрия и Словакия выступили на саммите ЕС против помощи Украине. В их альянс вступят и другие страны, за место миротворца будет большая конкуренция.

Фото: Facebook

"Очень тревожное событие" в ЕС

Как сообщает Reuters, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо на саммите ЕС высказались против предоставления Евросоюзом Украине помощи в размере 50 млрд евро из семилетнего бюджета.

В декабре ЕС должен принять решение о пересмотре бюджета на 2021-2027 годы в размере 1,1 трлн евро, это совпадет по срокам с окончанием предыдущего финансирования, выделенного Киеву.

Орбан заявил, что поддержка ЕС в адрес Украины "не работает". Фицо при этом сослался на проблемы коррупции на Украине, пишет Politico.

"Это очень тревожное событие, которое меняет динамику", — сказал Financial Times высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в проектах по поставкам оружия на Украину. "Это может стать настоящей проблемой", — добавил другой.

Их теперь двое

Учитывая, что в ЕС решения принимаются консенсусом, позиция Венгрии и Словакии надолго закрывает выделение денег киевскому режиму. При этом Венгрия уже не одна, и значит, не изгой, как пытается всех убедить Брюссель, и уже не попросишь на выход из ЕС теперь и Словакию.

Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Венгрии не нравятся "советские" порядки в ЕС, никто её не держит.

Фицо только-только сформировал кабинет, но уже высказался жёстко, что не поддержит санкции ЕС в отношении РФ без анализа их влияния на его страну. По его словам, мирный план Владимира Зеленского нереалистичен.

"Он думает, что русские уйдут из Донецка, Луганска или Крыма. Это нереально! Цель этого плана — затянуть военные действия. Переговоры — это дело рук русских и американцев. Вы знаете, что украинцы здесь не играют никакой роли. О чём договорятся русские с американцами, то и будет иметь силу", — сказал Фицо.

Такую же позицию занимает и Орбан.

Контакты с РФ будут расширяться

Совсем демаршем на этом фоне выглядит визит венгерского министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в столицу "пособника агрессора" Минск на конференцию по евразийской безопасности.

"Я убежден, что эта война не имеет решения на поле боя. А решение построено вокруг процесса переговоров, оно за переговорным столом", — заявил Сийярто.

С учётом мнения, что мирный план Зеленского нереалистичен, понятно, чей план реалистичен — РФ. Его суть, кстати, озвучил тот же Боррель, который на конференции "Европа и мир" сказал, что не может позволить президенту России Владимиру Путину "поставить марионеточное правительство в Киеве и держать российскую армию на польской границе".

Другое дело, что упорство Киева может привести к новому статус-кво по территориальным приобретениям РФ.

Началась борьба за новое лидерство в Европе

Конечно Венгрия и Словакия не друзья России, у них своя историческая память 1956-го и 1968-го годов, но руководство этих стран понимает, что власть им сохранит только поддержание уровня жизни населения. А это без возвращения к российским энергоносителям сделать невозможно.

Кроме того, появилась возможность стать миротворцами, сохраняя контакты с РФ. Рано или поздно СВО завершится, тогда Будапешт и Братислава смогут резко прибавить в статусе, выступив модераторами процесса улучшения отношений Европы и РФ.

Именно об этом и договаривался Орбан с Путиным в Пекине. У Фицо же ещё всё впереди. Глядя на их успехи, подтянутся и другие лидеры ЕС. Особенно те, кто преуспел в переобувании в воздухе:

из Болгарии,

Финляндии,

Италии.

Все захотят стать центрами новой Европы.

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