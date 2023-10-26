Зерновой коридор Украины по Чёрному морю остановлен. Надолго ли?

Россия заминировала зерновой коридор Украины по Чёрному морю

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Военно-политическое руководство РФ, наконец-то, обратило внимание на вновь активно заработавший украинский зерновой коридор по Чёрному морю.

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Зерновой коридор Украины по Чёрному морю перестал работать

Украинский зерновой коридор по Чёрному морю уже два дня не работает, сообщает консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на Администрацию морских портов Украины, пишет издание "Страна".

По словам спикера ВСУ Натальи Гуменюк, запрет на движение судов может продлиться в связи с тем, что "россияне сбросили со своих самолетов 35 неизвестных средств поражения по маршруту прохода судов".

"Сегодня они сбросили ещё четыре неизвестных устройства, очевидно, пытаясь повредить гражданскому судоходству и дискредитировать ВСУ", — заявила Гуменюк в эфире телемарафона.

Как предполагает издание en.defence-ua, вероятно, речь идёт о "морских донных минах типа МДМ, имеющих калибр 533 мм" или минах других модификаций. Это взрывное устройство, которое укладывается на дно и взрывается во время прохода кораблей, а снаружи это может выглядеть как взрыв обычных неуправляемых авиабомб.

Напомним, что после прекращения зерновой сделки под эгидой ООН и посредничестве Турции РФ не гарантировала безопасность судам, идущим из/в порты Одесской области. Однако Украина смогла возобновить потоки, предоставив свои страховые гарантии компаниям-судовладельцам, а международные страховые компании поддержали инициативу.

Торговля зерном спасла Украину от дефолта

Именно торговля зерном и железной рудой позволила киевскому режиму выровнять положение с притоком валюты в 2022 году. Украина за время действия сделки (около года) заработала от продажи кукурузы и подсолнечного масла 4,7 млрд долл. и 4 ,4 млрд долл. соответственно, а железной руды и концентратов — 2,7 млрд долл.

Bloomberg проанализировал доходы Украины с середины сентября до середины октября этого года — после самостоятельного возобновления коридора. По данным издания, в порт Одессы зашло за этот период более 30 судов, вывезших более 1 млн тонн зерна. Это равно объёму, отправленному в самый первый месяц действия остановленной зерновой сделки. То есть объёмы сопоставимы.

И хотя РФ, чтобы купировать инициативу, сосредоточилась на выводе из строя зерновых терминалов Одесских портов, но 100% результата не достигла. Как сообщил вице-премьер правительства Украины Александр Кубраков, потенциал украинских портов упал на 40% к середине октября из-за " 17 массированных атак по портам, в ходе которых было уничтожено почти 300 тысяч тонн зерна". При этом, по словам Кубракова, "мы смогли создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов".

Бездействие РФ закончилось?

Бездействие РФ в отношении прекращения этого потока вызывало вопросы, особенно в свете заявлений, что в России не видят предпосылок для возобновления переговоров по зерновой сделке, как сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Москва не подтверждает, но на Западе уверены, что удары по Крыму заставили РФ передислоцировать Черноморский флот в Новороссийск. Оголение западного участка моря и позволило Киеву открыть три глубоководных порта Одессы для международных торговых перевозок зерна и других товаров.

Подписав с Китаем крупнейший за всю историю отношений стран контракт объемом 2,5 трлн рублей сроком в 12 лет на поставку 70 млн тонн зерновых, зернобобовых, масляничных грузов, Россия вытеснит Украину с восточного рынка зерна и закроет вопрос об экспорте своей сельхозпродукции. Казалось бы, можно дать возможность Киеву заработать на гуманитарные цели. Но не надо забывать о том, что по Черноморскому зерновому коридору Украина может перевозить оружие которое используется против РФ, да и обратно могут вывозиться ценности РФ.

Поэтому остановка этой работы — обязанность Минобороны РФ.

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