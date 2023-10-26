Мониторинги AS и Determ: Исламида уничтожила Израиль в инфовойне

2:58 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Израиль, как минимум, проиграл информационную войну Исламиде Палестине, судя по изменениям тональности мнений об этом конфликте в соцсетях.

Фото: openverse.org by microsiervos is licensed under CC BY 2.0.

Эту тенденцию можно отследить с помощью AlphaSense и DeTerm (ранее система называлась MediaToolkit), в которых вводятся основные ключевые слова (Израиль, Палестина, ХАМАС) на русском, украинском, английском, хинди, немецком, французском, арабском, турецком, а также китайском и японском языках.

Короткий "спойлер": авторы исследования считают, что Исламида уничтожила Израиль в информационной войне. Они поясняют свой тезис: в основном симпатий к Палестине в разы больше, чем к Израилю. Причём в большинстве (80%) случаев люди не отделяют её от сектора Газа и ХАМАС (80%), сообщают исследователи проекта "Мэйдэй".

Был проанализирован почти один миллион постов, репостов, лайков и т.д. от пользователей всего мира.

Как же распределились симпатии?

Русские, арабские и турецкие пользователи соцсетей активно поддерживают Палестину и ужасаются действиям Израиля в отношении более слабого противника.

Украина абсолютно и целиком выступает за Израиль.

Франция склоняется к поддержке Израиля (эксперты считают, что это из-за засилья мигрантов-мусульман из стран Африки).

США в основном за Израиль, но в последнее время отмечается рост пропалестинских настроений.

Белоруссия почти не интересуется проблемой, а где да — там только поддержка Палестины.

Япония почти целиком выступает на стороне Израиля.

Индия поддерживает обе стороны почти по схеме 50 на 50.

В Китае анализировался только TikTok (там есть ещё WeChat, Baidu и Weibo). Сразу после атаки ХАМАС превалировала поддержка Израиля, но позже пошла "обратная волна" в поддержку Палестины.

По сути, Израиль действительно проигрывает информационную войну за пределами страны, хотя почти целиком убеждён в своей правоте и "праве на ответ".

"Так что если сейчас начнётся предсказанная Владимиром Жириновским "бойня на Ближнем Востоке", значительная часть мира поддержит совсем не Израиль и не его партнёров", — отмечают эксперты проекта "Мэйдэй".

Аналитики также отмечают, что упоминаемость Украины, несмотря на все выступления Владимира Зеленского и лоббирование команды Джозефа Байдена, с момента атаки 7 октября снизилась в 46 раз, что для Киева просто катастрофа.

Ещё 9 октября AS сообщала, что из-за событий в Израиле упоминаемость упала в 14 раз. По словам сетевых аналитиков, чтобы перебить эту тенденцию, Украина должна, "минимум, взорвать АЭС и получить удар астероида".