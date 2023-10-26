Израиль, как минимум, проиграл информационную войну Исламиде Палестине, судя по изменениям тональности мнений об этом конфликте в соцсетях.
Эту тенденцию можно отследить с помощью AlphaSense и DeTerm (ранее система называлась MediaToolkit), в которых вводятся основные ключевые слова (Израиль, Палестина, ХАМАС) на русском, украинском, английском, хинди, немецком, французском, арабском, турецком, а также китайском и японском языках.
Короткий "спойлер": авторы исследования считают, что Исламида уничтожила Израиль в информационной войне. Они поясняют свой тезис: в основном симпатий к Палестине в разы больше, чем к Израилю. Причём в большинстве (80%) случаев люди не отделяют её от сектора Газа и ХАМАС (80%), сообщают исследователи проекта "Мэйдэй".
Был проанализирован почти один миллион постов, репостов, лайков и т.д. от пользователей всего мира.
Как же распределились симпатии?
По сути, Израиль действительно проигрывает информационную войну за пределами страны, хотя почти целиком убеждён в своей правоте и "праве на ответ".
"Так что если сейчас начнётся предсказанная Владимиром Жириновским "бойня на Ближнем Востоке", значительная часть мира поддержит совсем не Израиль и не его партнёров", — отмечают эксперты проекта "Мэйдэй".
Аналитики также отмечают, что упоминаемость Украины, несмотря на все выступления Владимира Зеленского и лоббирование команды Джозефа Байдена, с момента атаки 7 октября снизилась в 46 раз, что для Киева просто катастрофа.
Ещё 9 октября AS сообщала, что из-за событий в Израиле упоминаемость упала в 14 раз. По словам сетевых аналитиков, чтобы перебить эту тенденцию, Украина должна, "минимум, взорвать АЭС и получить удар астероида".
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