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Автор Василий Амирджанов

Евросоюз снова расчесал толерантность

Мир

Колониальная эпоха брутальным эхо отозвалась европейским странам в нынешнем веке. Сначала просвещенная Европа всячески тормозила развитие Африки, используя ее недра, дармовой труд ее жителей и откровенное рабство, а теперь всполошилась. Оказывается, на соседнем континенте низкий уровень жизни и люди мечтают оказаться в более комфортных условиях проживания.

Евросоюз снова расчесал толерантность. 388345.jpeg
Фото: news-front.info

Немаловажную роль сыграли и процессы посыпания головы пеплом за колонизацию африканских народов в конце ХХ века. Тогда на Европу накатилась первая волна мигрантов. Но такими ли уж сердобольными были европейские политики того времени? Полагаю, что нет.

Конечно же, и "птичку жалко", но и экономические интересы все равно бегут впереди паровоза. Европе нужны были дешевые рабочие руки, в том числе и для того, чтобы преодолеть разруху от прокатившейся по ней танками Второй мировой. Любое экономическое чудо, прежде всего, математический расчет без песен о всеобщем братстве народов и фетиша толерантности.

Толерантность (в просторечье — терпимость) как политическая парадигма со временем подменила общечеловеческие понятия такта, деликатности, уважения и приличий. Она стала важным инструментом манипуляций. С одной стороны, декларируется вроде бы снятие расовых, религиозных и предрассудков в восприятии личности. С другой — четко определяются для общества те люди, кого требуется терпеть.

Не уважать, не принимать за таких же людей, а именно терпеть. В этом смысле, идеология толерантности не что иное, как завуалированный фашизм.

Как только мигранты станут не нужны или их количество станет фатальным для Европы, лопнет и пузырь толерантности. Если же рядом не окажется подходящей политической уборной, то весь неприглядный процесс случится на людях. Шумный конфуз станет неизбежным.

Скандал с пинанием корабля "Аквариус" с мигрантами на борту от портов одной страны к другой выглядел бы как фарс, если бы речь не шла о живых людях. Конфликт интересов налицо: и африканцам тяжко живется дома, и местным тоже нужны рабочие места.

Социальные пакеты, предоставляемые приезжим в ущерб местным налогоплательщикам, уже настолько сточили экономику Европы и послушность местного населения, что в парламенты приходят партии крайне правого толка. А там и до неприкрытого зигования недалеко.

В Италии вполне серьезно переосмысливается фигура Бенито Муссолини, а в Греции начали вспоминать времена "черных полковников". Так и в Германии могут начать пристальнее изучать наследие рейхсканцлера с характерными усиками.

Трудно объяснить грекам, итальянцам, испанцам и другим вынужденным спонсорам переселения народов, почему они должны оплачивать это трансграничное мероприятие. Сами головы не поднимают от количества налогов и ограничений, но с чего-то должны делать принудительные невозвратные инвестиции в сомнительные эксперименты Евросоюза.

Мало кому понравится, когда исторически мононациональные государства начинают подстраивать под желания приезжих. Когда игнорируются и даже считаются чуть ли ни преступными исконные традиции в угоду эрзаца, который назвали "европейскими ценностями".

Что мешает не наживаться на поставках продовольствия и медикаментов в африканские страны за счет отмывочных контор под личиной благотворительных организаций, а практически содействовать развитию местного производства? Ничего, кроме желания халявы. Зачем давать удочку, когда можно впаривать за спонсорские деньги замороженную рыбу? Зачастую спонсор без отката как свадьба без невесты.

Артиллерийский принцип "Ствол — чистый! Откат — нормальный!" успешно действует отнюдь не только в России и в странах бывшего Союза ССР. Западная цивилизация просто стала это называть более респектабельными терминами и ввела в обиход на вполне законных началах.

В Африке ткни пальцем в землю — прорастет. Прокормить себя они точно в состоянии. Жизнь приспособила жителей континента к выживанию среди болезней и неустроенности. Да, в каком-то смысле европейцы несли свет просвещения в свои колонии. Но и именно они сделали все, чтобы подконтрольные территории даже и не думали самостоятельно двигаться в сторону прогресса.

В итоге всей саги о мигрантах местные европейцы получили нагрузку на свой кошелек и развращенных пособиями приезжих. Миллиарды евро уходят на весь этот рататуй мультикультурализма. Зачем приезжим работать, когда уже "все включено"? Зачем вливаться в европейский уклад жизни, когда под них затачивают условия проживания коренных жителей? Нет никакого смысла.

Франция все-таки должна радовать французским, а вот в Тунисе я пицце предпочту кускус и местные лепешки. У всех стран свои лица, традиции и аромат аутентичности. Обезличивание, которое гламурно называют глобализацией, все равно остается таковым.

Между национализмом, который проповедует превосходство одной нации над другими, и сохранением культурного и ментального кода страны и ее народа — дистанции огромного размера.

История с заложниками ситуации на "Аквариусе" — крепкая визуализация политических экспериментов над живыми людьми. Полагаю, что если у Европы есть средства на борьбу с виртуальной российской угрозой, то их бы хватило сполна на сотню другую "свечных заводиков" в Африке.

Помочь создать человеческие условия на месте разумнее, нежели потом оплачивать пребывание мигрантов в своих странах. Вроде бы и не надо быть экспертом, чтобы прийти к такому варианту решения.

Однако незаметные широкой публике глобальные игроки визиток не раздают. Они без шума и пыли направляют развитие мировых процессов, влияющих на их закрома, в нужном им стратегическом направлении. Потому и "Аквариусы" так и будут идти к берегам Европы с мечтой африканцев увидеть город золотой с прозрачными границами и ясною звездой.

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Темы Европа Африка Аквариус мигранты мигранты в Европе
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