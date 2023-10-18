Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

В потоке взаимных обвинений Палестины и Израиля очень сложно извлечь истину. Особенно если её нет, как нет той чёрной кошки в тёмной комнате. Правда у каждого своя. А какую правду видит израильский премьер-министр Нетаньяху? Что можно понять из его высказываний? И что он пытается донести до своих врагов и друзей.

Фото: Википедия

С момента последней эскалации палестино-израильского конфликта мы видим, что со стороны представителей властей Израиля идёт довольно агрессивная риторика в адрес Палестины и Ирана. И главным спикером этой риторики и по должности и по факту является премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В практике международных отношений это бывает довольно часто. Но также часто риторика так и остаётся словами. И это хорошо, если речь идёт о нереализованных агрессивных заявлениях. Но пока происходящие события нас убеждают, увы, что у Израиля слова практически не расходятся с делом. И это плохо.

За воинственными заявлениями следуют жёсткие удары. И единственное крупное исключение из этой системы — это отложенная наземная операция Израиля против сектора Газа. И в такой неопределённости очень сложно понять, чего ждать дальше. Стоит ли вообще доверять Тель-Авиву, и в частности Нетаньяху, да и в принципе любой стороне этого конфликта?

Когда в обычной жизни мы оцениваем человека, то часто невольно придерживаемся старого правила — "встречают по одёжке, а провожают по уму." Эта мудрость вполне применима и к оценке государственных деятелей. С той лишь разницей, что политиков ещё очень сильно оценивают по их прошлым поступкам, и заслугам, если таковые, конечно, имеются.

У Биньямина Нетаньяху за последние годы есть разные заслуги. Например, подозрения в коррупции. Впрочем это внутреннее дело Израиля, и прежде всего их правоохранительной и судебной системы, которую, кстати, правительство Нетаньяху пыталось реформировать. Что вызвало немалые волнения внутри израильского общества.

Но мы не будем уходить в дебри внутриизраильских проблем. Посмотрим лучше на публичную риторику израильского премьера на тему международных отношений. И приведём всего лишь пару примеров.

В большинстве случаев главной темой выступлений Нетаньяху является "иранская ядерная программа". Так было и в апреле 2018 года. Израильский премьер любит показывать различные схемы, рисунки, графики, но в этот раз он превзошёл себя.

Его обращение было посвящено докладу израильской разведки о новых фактах об иранской ядерной программе. И это шоу, а иначе назвать нельзя, запомнилось многим. Причём у здравомыслящих людей эта презентация не могла вызвать ничего, кроме улыбки.

Ну а как ещё можно оценивать это мероприятие. По сцене ходит человек с микрофоном, срывает покрывало, как на презентации нового автомобиля, а под ним стеллажи с десятками архивных папок и сотнями компакт-дисков. Диски развёрнуты лицом к зрителю. Как диски, висящие на стене в качестве наград у известных музыкантов. А дальше премьер подходит к экрану и проговаривает простые короткие фразы, которые на нём написаны большими буквами. Например, "Иран лжёт о своей ядерной программе".

И всё это Нетаньяху представляет как материалы, добытые с большим трудом израильской разведкой. Как подтверждение тайных работ Ирана над ядерным оружием. Многим тогда это живо напомнило историю с пробиркой Пауэлла.

Напомним, в 2003 году госсекретарь США показывал на Совбезе ООН пробирку с белым веществом, намекал, что это образец боевого отравляющего вещества из Ирака, и тем самым аргументировал военную операцию против Ирака. Но при всей смехотворности действий Пауэлла, он со своей маленькой пробиркой с белым веществом выглядел гораздо убедительнее, чем Нетаньяху со своим "шоу с дисками".

Даже британская газета Guardian тогда ехидно прошлась по израильскому премьеру:

"Нетаньяху, известный своими театральными представлениями, вытащил чёрные листы из шкафа, заполненного папками, которые, по его словам, были копиями 55 тыс. страниц "компрометирующих” доказательств".

И это действительно так.

И если уж западная пресса так писала о Нетаньяху, с кавычками и ехидством, то что уж говорить о недругах Израиля.

А ещё какой вывод можно сделать из этого театрального представления? Нетаньяху это демонстрировал как данные израильской разведки. А совсем недавно мы вдруг узнали, чего стоит израильская разведка, после того как ХАМАС неожиданно атаковал Израиль. Собственно, к этому нечего добавить. Теперь понятно, что израильские спецслужбы занималась не реальной работой, а подготовкой пропагандистских материалов: картинок, слайдов, дисков и так далее. Как на выставку.

Увы, но своей склонностью к театральным эффектам Нетаньяху подорвал доверие на международном уровне. И к себе, и к Израилю. Ну и в конечном счёте совсем заигрался в актёры и в символизм.

На недавней Генассамблее Нетаньяху весьма восторженно оценивал результаты переговоров с соседними арабскими странами. Он выражал некие опасения, но в целом его речь была полна оптимизма. И на одной из картинок, которые он так любит показывать перед публикой, Нетаньяху провёл красным маркером жирную черту, начиная с Аравийского полуострова, через Израиль и Средиземное море к берегам Турции.

Так израильский премьер анонсировал новый стратегический транспортный коридор от берегов Индийского океана в Европу. Надо полагать, альтернативу китайскому "Одному поясу".

Но теперь, в свете последних трагических событий, эта линия воспринимается по меньшей неоднозначно. На заголовке "Новый Ближний Восток" четыре страны исламского мира. И практически незаметный "синий" Израиль, жирно перечеркнутый красной полосой.

Получается, премьер Израиля перечеркнул свою страну благими намерениями? А должен был стать перекрёстком торговых путей. Вот он, символизм в действии. Остаётся только гадать. Это так случайно получилось или хитроумная многоходовочка коллективного Запада?

Увы, со слов Нетаньяху сделать какие-то выводы не получается.

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