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Петр Ермилин

Россия выходит из договора о запрете ядерных испытаний. Почему?

5:33
Мир

Россия начала процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Во вторник, 17 октября, депутаты Госдумы в I чтении единогласно приняли соответствующий законопроект. Pravda.Ru разбирается в контексте ситуации.

Россия выходит из договора о запрете ядерных испытаний. Почему?
Фото: mil.ru

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, комментируя исход голосования по данному законопроекту, объяснил, что подобное решение объясняется отказом Вашингтона ратифицировать ДВЗЯИ. По словам Володина, отзыв ратификации Россией должен "внести вклад" в обеспечении безопасности Москвы.

"Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", — заявил Володин.

Позднее спикер парламента сообщил, что Вашингтон просил через своего представителя ООН не принимать указанный законопроект.

"В этой связи наше голосование будет ответом на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности", — сказал Володин, указав на "большую консолидацию" депутатов Госдумы по вопросу обсуждаемого законопроекта.

Он еще раз подчеркнул, что США "23 года не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Госдумы".

"Возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира. Сегодняшнее решение - это звоночек для них, а затем колокол по ним будет звонить, поэтому надо, чтобы как можно быстрее они осознали свою ответственность", — цитирует политика "Интерфакс".

О чем это соглашение

ДВЗЯИ направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Соглашение было принято 10 сентября 1996 года и открыто для подписания 24 сентября 1996 года.

Документ состоит из преамбулы, семнадцати статей, протокола и двух приложений. Первая статья договора гласит:

  • Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем;
  • Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

На 2023 год Договор подписало 187 государств, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Не подписали его Индия, Пакистан, КНДР.

Ратифицировали Договор 178 государств, в том числе 36 государств из 44, необходимых для его вступления в силу — помимо не подписавших ядерных держав его не ратифицировали другие ядерные державы: США, КНР, Израиль.

Почему Россия решила покинуть соглашение

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин указал, что в связи с тем, что Вашингтон отказывается от ратификации Договора, Москве стоит изучить вопрос об отзыве своей ратификации. Он предложил Госдуме РФ рассмотреть соответствующий вопрос.

"США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали", — подчеркивал он, уточняя, что России необходимо "повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами".

На следующий день после слов президента Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение соответствующего вопроса Советом Госдумы. Спикер Госдумы подчеркивал, что отзыв ратификации отвечает интересам Москвы и станет ответом Вашингтону.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", — пояснял Володин, также добавив, что ситуация изменилась, и Запад "развязал против нашей страны войну".

Реагируя на ситуацию, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд просил руководство России о встрече

"Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [...] Я поддерживаю тесный и регулярный контакт с высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации [...] я также попросил дать мне возможность встретиться с ключевыми руководителями в Москве как можно скорее", — цитирует Флойда РБК.

Несмотря на усилия Запада, Россия продолжила процесс отзыва ратификации.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы госдума законопроект владимир путин вячеслав володин
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