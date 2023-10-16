ХАМАС против Израиля. Какая страна следующей вовлечется в войну?

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Прошла неделя спустя начала войны между Израилем и ХАМАС, однако конфликт продолжает расширяться. Обе стороны сообщают о новых ударах и потерях. Несмотря на то, что ряд государств оказывают поддержку сторонам конфликта, ни одна страна не заявила о том, что она официально стала участником этой войны. Американский профильный журнал Military Watch Magazine (MWM) опубликовал материал, в котором специалисты анализируют то, какие еще страны могут вовлечься в войну Израиль — ХАМАС.

Фото: www.gazeta.ru

Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Через неделю после начала боевых действий между израильскими силами и палестинской группировкой ХАМС все чаще поднимается вопрос о возможности вовлечения в войну других сторон. Израильская армия уже вела перестрелку с иранскими ополченцами на своих границах с Сирией и Ливаном, причем эти территории считаются основными районами, где длительные боевые действия могут привести к расширению войны. Иран, группировка ливанских ополченцев и политическая партия «Хезболла» и, в меньшей степени, сирийское правительство рассматриваются как ведущие стороны, которые могут вмешаться в войну против Израиля, в то время как Соединенные Штаты и Турция потенциально могут вмешаться против противников Израиля. Война расширяется. Соединенные Штаты действовали быстро после того, как военные действия начали расширяться на Ближнем Востоке, и 11 октября атомный суперавианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд», первый корабль своего класса, был развернут со своей ударной группой (...) в Израиле. Командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла предоставил важную информацию о цели развертывания, заявив: «Прибытие этих высоко боеспособных сил в регион является сильным сигналом сдерживания, если какой-либо субъект, враждебный Израилю, рассмотрит попытку воспользоваться этой ситуацией."

Пентагон одновременно предпринял шаги по усилению эскадрилий истребителей и штурмовиков ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе, вскоре после вывода подразделений F-35 из Персидского залива. Предполагается, что развертывание сил будет направлено в первую очередь на то, чтобы послать сильный сигнал Ирану, «Хезболле» и другим силам ополчения, при этом только «Хезболла» использует огневую мощь и имеет общую боевую мощь в несколько сотен раз больше, чем у ХАМАС. Будучи единственной группировкой, победившей Израиль в крупной войне за всю историю государства, «Хезболла» находилась в состоянии конфликта с Израилем с момента ее создания в 1980-х годах. Ее силы и руководство все чаще подвергаются израильским воздушным ударам, а годы высокой напряженности создают значительную вероятность того, что он может попытаться извлечь выгоду из боевых действий в секторе Газа, открыв второй фронт против израильских сил.

Стремясь повысить свою способность быстро вмешаться в случае, если стороны, помимо ХАМАС, вмешаются против Израиля, 14 октября Пентагон объявил, что второй атомный авианосец, военный корабль США «Дуайт Д. Эйзенхауэр», будет развернут в регионе вместе с двумя эсминцами класса «Арли Берк» и девятью эскадрильями военной авиации. Цель заключалась в том, чтобы «сдержать враждебные действия против Израиля или любые попытки расширить эту войну после нападения Хамаса на Израиль», при этом министр обороны Ллойд Остин пояснил: «Увеличение численности сил США сигнализирует о железной приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля и нашей решимость сдерживать любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося к эскалации этой войны». Ранее в тот же день Остин проинформировал своего израильского коллегу Йоава Галланта о продолжающихся «усилиях по продолжению поставок средств противовоздушной обороны и боеприпасов Силам обороны Израиля». Обширная сеть американских баз по всему региону, в том числе незаконные военные объекты на сирийской земле, построенные в конце 2010-х годов для охраны масштабной операции по присвоению нефти, дает ей сильную позицию для формирования баланса сил в региональном конфликте.

Наряду с Соединенными Штатами, считается, что другой член НАТО с очень большим военным присутствием на Ближнем Востоке, Турция, также может потенциально вмешаться в случае эскалации войны, особенно если сирийские правительственные силы или связанные с ней группы ополченцев, базирующиеся в Сирии, вовлекутся в войну. Помимо Израиля, Турция является единственным государственным игроком, участвовавшим в боевых действиях против «Хезболлы» с 1980-х годов, и продолжает подчинять северный сирийский губернатор Идлиб своему влиянию посредством поддержки широкого спектра джихадистских повстанческих группировок [...] . Эти ополченцы были в авангарде усилий Турции и Запада по свержению сирийского правительства в 2010-х годах, когда вмешалась "Хезболла", а затем Иран и Россия, и с тех пор боевикам пришлось действовать из анклава в Сирии, расположенного по обе стороны турецкой границы. [...] Отвлечение внимания сирийцев и «Хезболлы» на южный фронт с Израилем предоставит оптимальную возможность для эскалации боевых действий на северных границах Сирии. Эти террористические формирования с 2011 года имеют в своих рядах турецкий спецназ, о чем свидетельствуют в начале 2020 года значительные военные потери Турции в результате ударов сирийской и российской авиации по позициям джихадистов.

Посол США в коалиции, борющейся с Исламским государством, Бретт Х. Макгерк ранее подчеркивал, что «провинция Идлиб [на севере Сирии, граничащая с Турцией] является крупнейшим убежищем Аль-Каиды (запрещена в РФ) со времен 11 сентября», где базируются силы джихадистских боевиков, численность которых находится на высоком уровне. [...] Поскольку Анкара часто получала поддержку с воздуха и артиллерии Турции при столкновении с сирийской армией или ее союзниками, наступление джихадистов на север Сирии при поддержке турецкой авиации и спецназа позволило бы Анкаре потенциально довести конфликт в Сирии до конца, что отвечает ее интересам. Таким образом, опасность со стороны Турции и группировок боевиков, находящихся под ее влиянием, является еще одним серьезным ограничением способности Сирии, "Хезболлы" и других сторон действовать – возможно, даже в большей степени, чем присутствие американских авианосных группировок. Анкара продолжает называть свержение сирийского правительства, союзного «Хезболле», одной из своих политических целей.



Помимо Турции, США, «Хезболлы» и Сирии, нельзя сбрасывать со счетов возможность иранского вмешательства в потенциальный конфликт, особенно если Соединенные Штаты напрямую участвуют в эскалации столкновений между «Хезболлой» и Израилем. Иранские военно-воздушные и космические средства, в частности, могут сыграть важную роль в конфликте, не требуя развертывания наземных сил, поскольку парк беспилотников страны считается самым большим в регионе и использует стелс-конструкции, которые доказали свою способность проникать и барражировать в воздушном пространстве Израиля. Надежные и значительные возможности Ирана по борьбе с судоходством также могут серьезно осложнить операции ВМС США, при этом ожидается демонстрация силы для сдерживания американского вмешательства против «Хезболлы», а Вашингтон, похоже, серьезно рассматривает такую эскалацию. Иранский арсенал баллистических ракет также является, безусловно, самым грозным в регионе и имеет досягаемость во всех районах, потенциально затронутых боевыми действиями, с высоким уровнем точности, продемонстрированным в прошлом в ударах как по американским военным базам, так и по поддерживаемым Турцией джихадистским группировкам. Однако, несмотря на готовность нескольких игроков вмешаться по обе стороны войны, сохраняется значительная вероятность того, что боевые действия останутся ограниченными территориями, на которые претендуют Израиль и ХАМАС, а значительные арсеналы, созданные основными партиями с обеих сторон, будут служить мощным сдерживающие факторы вмешательства.