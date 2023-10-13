Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Брутер: в атаке ХАМАС нет никакого политического смысла

4:04
Мир » Азия » Ближний Восток

Многие считают, что после атаки ХАМАС арабские страны выступят на стороне Палестины. При каких условиях 400-миллионный арабский мир спасёт сектор Газа от уничтожения и почему ситуация на Ближнем Востоке зависит только от Египта и Саудовской Аравии, Pravda.Ru рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Брутер: в атаке ХАМАС нет никакого политического смысла
Фото: kremlin.ru

— Владимир Ильич, говорят, что Саудовская Аравия собиралась заключить с Израилем мирный договор. Считаете ли вы, что Иран с помощью атаки ХАМАС специально сорвал его подписание, чтобы не допустить усиления саудовцев в ближневосточном регионе?

— Нет, конечно. ХАМАС и палестинцы всегда будут ненавидеть евреев, евреи будут отвечать им тем же самым. Иран здесь ни при чём.

Израиль справится с сектором Газа за пару недель. Какое бы поражение Израиль ни нанёс сейчас палестинцам, палестинцы в Газе останутся, пройдёт какое-то время, они перевооружатся и всё повторится снова.

В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла. Многие возражают, говоря: "Сейчас арабы должны будут поддержать сектор Газа". Арабы не будут открыто поддерживать ХАМАС.

Ливан будет втянут через Хезболлу. А все остальные необязательно.

— Может ли мировое сообщество надавить на Израиль, чтобы он признал Палестину хотя бы в условных границах и дал ей право на самоопределение?

— Нет. Для этого необходимо несколько условий.

Во-первых, все арабские страны должны по этому поводу жёстко объединить свою позицию.

Египет, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир как главные игроки должны выступать постоянно с ультиматумом, адресованным не Израилю, а США. Думаю, они не готовы к этому.

Во-вторых, для США такая формула является неприемлемой. Если они отдадут хотя бы часть Иерусалима, это будет значить, что их проект не работает. Они не настроены отдавать палестинцам что-либо. Если бы палестинцы согласились на изначально не приемлемую для них формулу, то палестинское государство давно было бы создано. Цена вопроса на сегодняшний день не устраивает обе стороны.

Поэтому, если арабские страны хотят решения этого вопроса, они должны коллективно давить на США. Это возможный, но маловероятный вариант, который никогда не получался. Наоборот, получалось их разделить: Кэмп-Дэвидские соглашения разделили арабский мир, и хотя Египет и нормализовал отношения с Западом, палестинцам это ничем не помогло.

Чтобы в политике добиться результата, нужно отчаянно толкаться локтями. Если ты этого не делаешь, это воспринимается как слабость. Если 400-миллионный арабский мир будет выступать с единой позицией — только это повлияет на США.

— Китай усилил свои позиции на Ближнем Востоке. Сможет ли он повлиять на арабо-израильский конфликт?

— Китай выступает с официальной позицией: палестинское государство должно быть создано. Но Китай не может от США ничего потребовать, поэтому США просто принимают это к сведению, так же как и позицию России или какой-нибудь Малайзии.

Для Штатов важны позиции:

  • Египта,
  • Саудовской Аравии.

Если Египет и Саудовская Аравия будут выступать вместе, то это повлияет на США, потому что у Штатов есть большие интересы и в Египте, и в Саудовской Аравии. США никогда ничего не делают даром, но часто вынуждены менять одно на другое. Вот Египет и Саудовская Аравия имеют возможность что-то выменять у США. Но для этого они должны полностью отказаться от сепаратных действий, придерживаться общей позиции. И эта общая позиция должна быть заявлена вслух. Я в это не очень верю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы сша египет израиль палестина сектор газа владимир брутер саудовская аравия
Новости Все >
Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова из больницы прокомментировала свое "отравление"
Девушка певца Влада Соколовского ответила, когда они поженятся
Учёные до сих пор не могут объяснить деформацию Млечного Пути
Украинский футболист попросил политического убежища в РФ: "Я не признаю нацизм"
Ростовская область на выставке "Золотая осень-2023": Гран-при и 65 наград
Будет ли котёл в Авдеевке, покажут ближайшие 5-7 дней наступления ВС РФ
Автомобиль погибшего бойца отправится на помощь в зону СВО под Новосибирском
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
Как лучше всего хранить чеснок: нужны два простых предмета
Хирург Голоднев: тюменки чаще всего увеличивают грудь и корректируют нос
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Последние материалы
Учёные до сих пор не могут объяснить деформацию Млечного Пути
Украинский футболист попросил политического убежища в РФ: "Я не признаю нацизм"
ВС РФ постепенно затягивают "авдеевскую удавку"
Ростовская область на выставке "Золотая осень-2023": Гран-при и 65 наград
Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг
Будет ли котёл в Авдеевке, покажут ближайшие 5-7 дней наступления ВС РФ
Автомобиль погибшего бойца отправится на помощь в зону СВО под Новосибирском
Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд
Дарья Митина: Израиль превратит сектор Газа в пыль
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников