Брутер: в атаке ХАМАС нет никакого политического смысла

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Многие считают, что после атаки ХАМАС арабские страны выступят на стороне Палестины. При каких условиях 400-миллионный арабский мир спасёт сектор Газа от уничтожения и почему ситуация на Ближнем Востоке зависит только от Египта и Саудовской Аравии, Pravda.Ru рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Фото: kremlin.ru

— Владимир Ильич, говорят, что Саудовская Аравия собиралась заключить с Израилем мирный договор. Считаете ли вы, что Иран с помощью атаки ХАМАС специально сорвал его подписание, чтобы не допустить усиления саудовцев в ближневосточном регионе?

— Нет, конечно. ХАМАС и палестинцы всегда будут ненавидеть евреев, евреи будут отвечать им тем же самым. Иран здесь ни при чём.

Израиль справится с сектором Газа за пару недель. Какое бы поражение Израиль ни нанёс сейчас палестинцам, палестинцы в Газе останутся, пройдёт какое-то время, они перевооружатся и всё повторится снова.

В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла. Многие возражают, говоря: "Сейчас арабы должны будут поддержать сектор Газа". Арабы не будут открыто поддерживать ХАМАС.

Ливан будет втянут через Хезболлу. А все остальные необязательно.

— Может ли мировое сообщество надавить на Израиль, чтобы он признал Палестину хотя бы в условных границах и дал ей право на самоопределение?

— Нет. Для этого необходимо несколько условий.

Во-первых, все арабские страны должны по этому поводу жёстко объединить свою позицию.

Египет, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир как главные игроки должны выступать постоянно с ультиматумом, адресованным не Израилю, а США. Думаю, они не готовы к этому.

Во-вторых, для США такая формула является неприемлемой. Если они отдадут хотя бы часть Иерусалима, это будет значить, что их проект не работает. Они не настроены отдавать палестинцам что-либо. Если бы палестинцы согласились на изначально не приемлемую для них формулу, то палестинское государство давно было бы создано. Цена вопроса на сегодняшний день не устраивает обе стороны.

Поэтому, если арабские страны хотят решения этого вопроса, они должны коллективно давить на США. Это возможный, но маловероятный вариант, который никогда не получался. Наоборот, получалось их разделить: Кэмп-Дэвидские соглашения разделили арабский мир, и хотя Египет и нормализовал отношения с Западом, палестинцам это ничем не помогло.

Чтобы в политике добиться результата, нужно отчаянно толкаться локтями. Если ты этого не делаешь, это воспринимается как слабость. Если 400-миллионный арабский мир будет выступать с единой позицией — только это повлияет на США.

— Китай усилил свои позиции на Ближнем Востоке. Сможет ли он повлиять на арабо-израильский конфликт?

— Китай выступает с официальной позицией: палестинское государство должно быть создано. Но Китай не может от США ничего потребовать, поэтому США просто принимают это к сведению, так же как и позицию России или какой-нибудь Малайзии.

Для Штатов важны позиции:

Египта,

Саудовской Аравии.

Если Египет и Саудовская Аравия будут выступать вместе, то это повлияет на США, потому что у Штатов есть большие интересы и в Египте, и в Саудовской Аравии. США никогда ничего не делают даром, но часто вынуждены менять одно на другое. Вот Египет и Саудовская Аравия имеют возможность что-то выменять у США. Но для этого они должны полностью отказаться от сепаратных действий, придерживаться общей позиции. И эта общая позиция должна быть заявлена вслух. Я в это не очень верю.