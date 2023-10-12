Палестинцы об Израиле: "Мы больше не можем терпеть геноцид"

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Почему мир упорно не замечал издевательства евреев над арабами, как Израиль проводил геноцид в секторе Газа, чего добивается ХАМАС и почему ради свободы Палестина готова отказаться от собственного оружия, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель Императорского православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар.

Фото: Openverse

— Что сейчас происходит в Вифлееме? Как последние события отразились на жизни людей?

— Наши палестинцы страдают в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал открыто: "Я отключаю свет, воду, поставку продуктов в сектор Газа". Люди там живут очень плохо. Свет бывает два-четыре часа в день. Вода находится в Вифлееме, её качают для нас один-два раза в месяц. Работы нет. Газа нет.

Специалисты сказали, что есть три-четыре месторождения газа в секторе Газа. Израиль не разрешает эту добычу.

Люди постоянно умирают. Дважды в день летает самолёт, бомбят Газу. За последние десять дней убили 17 мальчиков на палестинской территории.

Кроме всего, Израиль против мусульманской веры, даже против христиан, например, против Ильи Пророка в Хайфе. Люди больше не могут терпеть. Ну что сделали наши ребята в Газе? Сколько можно терпеть? Правильно, что началась такая военная операция. Но американцы отправили авианосец в Средиземное море и все свои склады открыли для израильтян.

Кто воюет в Газе? Нет даже 20 тысяч человек. А в израильской армии больше миллиона солдат. У них самолёты, вся техника. Наши воют местным оружием, которое сами делают в секторе Газа.

— Даже в Палестине тяжёлые условия. Помимо проблем с водой, на фермерских полях могут проводить израильские военные учения, уничтожая весь урожай. Но почему именно в секторе Газа ещё более жёсткие условия?

— Потому что Газой руководит ХАМАС, джихад ислама. Нас каждый день бомбят. Сейчас Италия, Албания, Англия, США против палестинцев. Как сказали их министры, это животные.

А как называются израильтяне — животные или нет, если их министр обороны сказал, что в Газе не будет света, воды, а через неделю-две не будет даже хлеба?

— ХАМАС называют террористической организацией, поскольку были захвачены и расстреляны заложники. Это смерть невинных людей.

— Мы, палестинский народ, чувствуем людей, которые страдают. Потому что мы сами постоянно страдаем. Например, недавно мальчик на границе с Израилем хотел взять свою сумку, и его сразу расстреляли израильские солдаты. Все молчат. Никто не говорит про это. Как, например, на Украине с 2014 года никто не писал про то, как страдают люди в Донецке, Луганске.

Мы страдаем постоянно, но никто не слышит. Что, арабы не люди? Слава Богу, что у нас появились такие люди, пусть мир знает про нашу ситуацию в Газе.

Евреи не уважают ни мусульманскую, ни христианскую религию. Бен-Гвир, министр безопасности Израиля, сказал, что мечеть Аль-Акса, которая принадлежит мусульманам, скоро разрушат и сделают там свою территорию.

Евреи хотят, чтобы мы уехали отсюда. У нас семь миллионов арабов:

в Палестине,

Газе,

Иордании,

Израиле.

Евреев тоже семь миллионов. Надеюсь, после этой операции они начнут думать по-другому: надо дать кусок земли палестинцам, чтобы они жили свободно. Про нас не хотят слышать в Европе. Нам не помогают.

Мы требуем свободной автономии, пусть даже без оружия. Откройте границу через Иорданию, мы будем свободно ездить туда-обратно в арабский мир. Но нам не дают это делать.

— После ракетной атаки со стороны ХАМАС последовали очень жёсткие действия Израиля. Вы требуете свободы передвижения. Наоборот, свобода будет ещё более сужаться. Можно ли о чём-то договориться после таких ударов?

— Я не согласен с этим. Наоборот, есть умные люди в Израиле, которые говорят: хватит, надо жить мирно с арабами.

Вы сказали про заложников. Да, это мирные люди, это неправильно. Но что вы скажете об этом? Араба арестовали, посадили в тюрьму, там он умер. Оставалось ему пять или десять лет сидеть. Тело не отдают родителям, чтобы его похоронили. Оставляют его в холодильнике в Израиле, в тюрьме. Что требуют палестинцы? Освободить женщин в тюрьмах, детей. И тела людей, которые умерли и лежат в холодильниках.

Был договор о создании Палестинского государства. Мы стоим на нашей земле. Евреи захватывают, строят.

На земле, которая принадлежала отцу, деду, я не могу ничего построить. Можно только пахать землю, собирать фрукты. Надо иметь разрешение, чтобы просто быть там. Поэтому сейчас многие палестинцы за ХАМАС.