"Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии

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Румыния следует строго в фарватере того, что скажут в Брюсселе. Поэтому отмена выступления Владимира Зеленского в парламенте страны — это сигнал, что Украину переводят в отработанный материал.

Фото: https://www.libertatea.ro/

Парламент Румынии отказался внимать Зеленскому

Парламент Румынии отменил выступление Владимира Зеленского в рамках начавшегося визита президента Украины в Бухарест.

У него на вторник, 10 октября, была запланирована встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и выступление в парламенте, но, по информации издания Libertatea, оно не состоится. Причина, как утверждают цитируемые газетой источники, — соображения безопасности и вероятность срыва выступления.

Газета ссылается на мнение "пророссийского сенатора" Дианы Шошоакэ:

"Вот что я вам скажу, мистер Йоханнис. Если его (Зеленского) отметелят в парламенте, будет плохо. Вы можете привлечь все SPP (службы безопасности) в этом мире. Не смейте выставлять его в румынском парламенте".

Между тем пресс-служба президента Румынии отмечает, что визит подтверждает "продолжение безоговорочной поддержки" Румынией Украины, а также "особый характер двусторонних отношений, их потенциал и необходимость обсуждения на самом высоком уровне", — цитирует Libertatea.

Как пишет газета, в повестке переговоров Йоханниса и Зеленского — ситуация с безопасностью в регионе и на Чёрном море, а также европейская и евроатлантическая интеграция Украины.

Очень плохой сигнал для Зеленского

На самом деле отмена выступления в парламенте — очень плохой сигнал для Зеленского, так как именно парламент Румынии решает перечисленные пункты повестки, а значит, они находятся под угрозой.

Румынский читатель пишет в комментарии к статье в Libertatea, что румыны в своём подавляющем большинстве не согласны с помощью, которую румынское руководство оказывает Украине. Тем более, при обнищании собственного населения. Читатель считает, что на новых выборах (2024 года) румынские проукраинские партии канут в Лету.

Другой читатель пеняет, что президент Румынии не думает о 300 тысячах румын, проживающих на Украине:

"Если бы он мыслил как президент, он не мог бы безоговорочно поддерживать государство, интенсивно работающее над ассимиляцией этнических меньшинств, самым многочисленным из которых является румынское".

Украина — отработанный материал

Политик Олег Царёв пишет в Telegram, что отмена запланированной встречи в парламенте Румынии — это дипломатический скандал.

"Публичная оплеуха. Так не делается. Обычно всё оговаривают заранее. Разве что Зеленский окончательно переведён в статус "отработанного материала", перед которым нет смысла соблюдать правила приличия".

Добавим, что таких оплеух накопилось много. Это означает, что спонсирование Западом украинской экономики и поставки вооружения на Украину могут остановиться или значительно замедлиться. Для ВСУ и украинского режима — это будет крах. Первый сигнал об этом будет попытка договориться с РФ через посредников.

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