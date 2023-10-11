Черногория: русские и украинцы соседствуют без конфликтов

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В Черногории много лет живут бок о бок и русские, и украинцы. Как СВО повлияла на их отношения; планируют ли власти Черногории вводить визы для россиян; могут ли граждане нашей страны, владеющие недвижимостью в Черногории, свободно распоряжаться своим имуществом, Pravda.Ru рассказал научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов.

Фото: Реабилитационный центр PROFREAB

— Те, кто бывал на отдыхе в Черногории, помнят отношение к русским, местные жители прекрасно понимают русский язык. Разделяет ли сейчас население антироссийскую политику Абазовича?

— Черногория живёт в основном за счёт туризма. В 2019-м, "доковидном", году Черногорию посетили 2,6 млн человек, а в 2021-м, "постковидном", году — всего 1,5 млн, то есть разница колоссальная. В прошлом году Черногорию посетили 2 млн человек.

Эти недостающие 500-600 тысяч (20% сегмента) — российские туристы, которые не приехали в Черногорию в этот раз. Для черногорской экономики это весьма чувствительно.

Победивший в апреле на выборах новый президент страны Яков Милатович и его партия, которая одержала победу на выборах в июне, придерживаются евроатлантического вектора. Но они очень аккуратны в своих заявлениях обо всём, что касается России и международной политики.

Они заявили, что будут очень плотно сотрудничать с Сербией. Сербия — это один из немногих союзников России в Европе. Можно ожидать, что Черногория наладит взаимодействие с Россией, в том числе через Сербию.

— Многие россияне, которые приезжают на отдых в Черногорию, владеют там недвижимостью. Могут ли они сейчас свободно приезжать на отдых и распоряжаться своей недвижимостью?

— Да. Россияне могут совершенно спокойно приезжать в Черногорию, распоряжаться своей недвижимостью. Были разговоры о возможном введении визового режим для россиян. Об этом говорили некоторые черногорские политики, пытавшиеся угодить Западу. Но на уровне официальных лиц об этом не ведётся никаких обсуждений и нет никакого законопроекта о готовящемся визовом режиме для россиян.

Черногория живёт за счёт туризма, ей не хватает 20% туристического потока, которые составляют россияне. Поэтому черногорцы россиян действительно ждут.

— Будут ли россияне чувствовать себя в безопасности с учётом того, что украинские беженцы составляют 5% населения и именно Черногория приняла больше всего украинских беженцев в Европе?

— С точки зрения безопасности всё будет в порядке. Украинцев в Черногории и до начала СВО было немало, и сейчас ещё больше, но уживаются они с русскими совершенно спокойно. В Черногории не было:

бытовых конфликтов,

уличных протестов.

Все живут небольшими плотными устоявшимися коммунами и стараются друг другу помогать. Многие россияне и украинцы, находящиеся в Черногории, друг с другом поддерживают приятельские отношения внутри коммуны. Это совершенно логичная ситуация. Да, в европейских и украинских СМИ мы видим ненависть по отношению к россиянам, но на бытовом уровне, для понимающих людей, которые там находятся, это не играет совершенно никакой роли.

Атмосфера комфортная, потому что атмосферу составляют именно обыкновенные люди, которые нас окружают, продают товары, кормят в ресторанах и т. д.