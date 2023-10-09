Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова

8:07 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Как и ожидалось, Запад по-прежнему весьма встревожен инцидентом в сербском местечке Баньска на севере Косова, гибелью албанского полицейского и, в целом, беспрецедентными действиями сербов Края, которые не могут больше терпеть постоянный террор и притеснения со стороны режима "премьера" Альбина Курти.

Фото: wikimedia.org

Сербы взбунтовались, создали вооружённую группу, построили баррикады и вступили в стычку с полицейскими силами Косова. (Согласно подписанным ещё в 2013 году документам между Белградом и Приштиной, албанских полицейских в сербских анклавах быть не должно, порядок там призваны обеспечивать полицейские-сербы, а также международные силы KFOR и EULEX.) В Белграде считают, что Сербия сейчас находится под беспрецедентным международным давлением и упорно ищет пути достойного для страны выхода из ситуации.

Перебравшийся в Сербию сразу же после инцидента заместитель председателя "Сербского списка" (основная сербская партия Косова) Милан Радоичич, который, как выяснилось, руководил вооружённой группой сербов в Баньской, уже заявил, что он и его сподвижники несут полную ответственность за случившееся. Белград не знал об их планах и не имеет никакого отношения к стычке. Сербия не поставляла оружие и не финансировала подготовку группы.

В Белграде, как смогли, чтобы не потерять лицо и достоинство, изложили свои аргументы по сути трагических событий. Сербские власти выразили соболезнования в связи со смертью полицейского, подчеркнув, что "убийство нельзя ничем оправдать".

Особо усердствует Вашингтон, который вдруг увидел в расположенных вдоль административной границы с Косовым сербских войсках угрозу миру и стабильности в регионе. Используя неточную информацию, американцы буквально требуют от Белграда отвести большую часть его военных формирований. При этом сербское руководство заверяет Вашингтон и Запад в целом, что уже значительно, более чем в два раза, сократило военное присутствие рядом с Косовым до уровня четыре тысячи военнослужащих (ранее их было девять тысяч).

За последние дни на уровне Европы положение в Косове уже обсуждалось дважды:

на специальном заседании в Европейском парламенте,

была и попытка поговорить на завершившемся саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Дискуссия в Европарламенте, известном своей безоговорочной поддержкой Косова со стороны большей части депутатов, получилась, как пишут в Белграде, "бурной".

Раздавались призывы наказать Сербию за инцидент на севере Косова, ввести против Белграда санкции, как политического характера, так и ограничивающие активное экономическое взаимодействие с ЕС. С таких позиций выступили посланцы из

Хорватии,

Германии

и Болгарии.

Они, в частности, выразили озабоченность "скоплением сербских войск вдоль границы с Косовым". Депутат от Германии Виола фон Крамон жёстко потребовала от Сербии "расследовать произошедшее в Баньской и привлечь виновных к ответственности". Основную ответственность за поддержание мира и стабильности в крае и регионе немка возложила на силы НАТО. Вторил фон Крамон и австрийский депутат Томас Вайц, призвавший "отправить в отставку" спецпосланника ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака. Дескать, высокий чиновник "не добился позитивных результатов".

Тем не менее в Европарламенте (ЕП) на слушаниях многие депутаты заняли в основном прагматичную позицию по инциденту. Докладчик ЕП по Сербии Владимир Билчик (объективный политик, к сожалению, покидает ЕП, его партия не прошла в национальный парламент по итогам недавних выборов в Словакии) признал, что с приходом к власти в Косове Альбина Курти "диалог с Белградом практически остановился, без какого-либо продвижения вперёд".

"Нам надо знать точно, что произошло 24 сентября, нам не нужны поверхностные обвинения", — убеждён Билчик.

Французский депутат Жан-Люк Лакапель и вовсе заявил, что "в конфликте между Белградом и Приштиной виноваты Евросоюз и косовское правительство". "Выражаю полную поддержку сербскому народу", — однозначно сказал француз.

При этом он призвал "ввести санкции против Курти за постоянные нападения на сербов, которые не имели последствий".

Сербию поддержали ещё представители Венгрии, Словакии, некоторые австрийские депутаты, в частности Лукас Мандл, довольно язвительно отозвавшийся о главе Евродипломатии Жозепе Борреле, который, по словам австрийца, "не присутствовал на слушаниях".

Отправляясь в испанскую Гранаду на очередной саммит Европейского политического сообщества, где собрались почти 50 глав государств и правительств континента, включая многих кандидатов на вступление в ЕС, Александр Вучич признал, что "едет с тяжёлым сердцем". Сербский лидер ожидал интенсивного давления на Белград за гибель косовского полицейского и события на севере края. Тем более, что Белград уже почувствовал попытки влияния:

провести расследование,

наказать виновных,

отвести войска от линии границы с Косовым

и в целом доказать свою непричастность к случившемуся.

Иначе последует неизбежное наказание.

Однако провал саммита и разлад в стане Евросоюза по другим вопросам, в частности по нелегальной миграции, практически свёл на нет решимость Брюсселя провести серьёзный разговор с Александром Вучичем. Свою роль отчасти сыграла и Приштина. Прибывшая в Гранаду так называемая "президент" Вьоса Османи наотрез отказалась говорить с Вучичем, "пока против Сербии не введут санкции".

Понятно, что у Сербии сейчас есть некая пауза, однако и ЕС, и США вскоре вернутся к теме событий на севере Косова. Примечательно, что американцы, несмотря на свои известные привычки в международных делах наказывать во чтобы то ни стало виновных в тех или иных прегрешениях, пытаются демонстрировать объективность. В частности, посол США в Приштине Джеффри Ховенье уже заявил для местных СМИ, что "отвергает попытки возложить вину на события в Баньской на всех сербов Косова". Вместе с тем дипломат подчеркнул, "группа сербов была хорошо экипирована в основном оружием производства Сербии, прошла подготовку и прибыла, чтобы дестабилизировать ситуацию на севере (Косова)".

В Белграде понимают, что Запад не оставит их в покое и будет добиваться детального и серьёзного расследования. Нельзя исключать и избыточного давления на Сербию: Белграду наверняка припомнят

нежелание вводить санкции против Москвы,

поддержание контактов с российским руководством,

пассивность в вопросе о поддержке Украины,

непризнание Косова

и т. д.

Сербское руководство признательно России за неизменную поддержку и солидарность. Выступая в Сочи на заседании Валдайского клуба президент Владимир Путин заявил следующее:

"Вот просто философия такая сложилась, парадигма — надо решать вот так, додавить. Но сербы не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может, такую тяжёлую вещь — уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя".

Сербия и лично президент Александр Вучич пока "держат оборону". Ставки в этой проблеме чрезвычайно велики. На кону будущее страны, её путь в единую Европу, процветание и благополучие сербского народа. Вучич это прекрасно понимает.