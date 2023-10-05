Состоятся ли президентские выборы на Украине в марте 2024 года? Вопрос, который занимает сейчас умы многих политологов по всему миру. Очевидно, что самому Зеленскому эта головная боль не нужна вообще. Пользуясь военным положением, он полностью прибрал власть к своим рукам и не намерен так просто ее отдавать, считает политолог Александр Андрианов.
"В стране, по сути, не действует конституция, введена цензура в СМИ, запрещены оппозиционные партии, многие политические противники Зеленского либо бежали из страны, либо находятся за решеткой.
Нынешнему лидеру Украины важно, чтобы все так продолжалось и дальше, ведь как только начнется борьба за власть и будет объявлена дата выборов, стартуют и политические дебаты. Слово получат соперники Зеленского, давление на прессу ослабнет, и печальная правда о его правлении всплывет наружу. А это и разворовывание западной помощи, и геноцид собственного народа в бессмысленной бойне, и продажа всех лакомых кусочков Украины западным партнерам: от сельскохозяйственных земель до крупных заводов, и многое другое.
Если это произойдет, рейтинг Зеленского как минимум резко упадет, и никакой победы на выборах ему не видать. Ну а в худшем случае ему придется бежать из страны или сесть за решетку, а может быть, стать жертвой разъяренной толпы", — отмечает политолог.
А вот спонсорам Украины, Соединенным Штатам и Европе, выборы на Украине очень нужны. От Зеленского и его выходок они категорически устали и, что называется, требуют перемен, уверен Андрианов. В глазах Запада Зеленский — обыкновенный лузер. Он не смог эффективно распорядиться выделенными деньгами и вооружениями и не продемонстрировал никаких результатов на фронте. Как теперь объяснить избирателям, почему мы не построили новые сады, школы, больницы, а подарили миллиарды Украине, которые в прямом и переносном смысле сгорели в огне?
Всем надоела:
Зеленский нестабилен, в том числе и психологически. С ним становится все труднее вести дела. Поэтому Запад, вероятно, будет настаивать на проведении выборов, и даже не исключено, что захочет их оплатить, как того требует киевский режим.
"Другой вопрос, кто мог бы в результате возглавить Украину? Скорее всего, старая гвардия в лице Тимошенко или Порошенко свое уже отыграла, растеряв всякую народную поддержку, и шанс получат новые "герои". Это, прежде всего, пропагандист Арестович, расположивший к себе множество людей своими елейными речами. Главнокомандующий ВСУ Залужный, имеющий большой авторитет в армии, и теневой кандидат — боксер Александр Усик, поддерживаемый частью украинских элит. Любопытно, что последний в конце зимы проведет бой за пояс абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри, и возможная победа может стать прекрасным бэкграундом для старта его предвыборной кампании", — размышляет политолог.
В любом случае, если Запад будет настаивать на проведении выборов, Зеленскому вряд ли удастся соскочить — он связан по рукам и ногам и является полностью зависимой фигурой. Он уже умасливает Штаты как может:
Хватит ли этих щедрых подношений или на Зеленском уже поставили крест? Покажет ближайшее будущее.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.