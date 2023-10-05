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Ирина Гусакова

Политолог Андрианов объяснил, при каких условиях состоятся выборы на Украине

4:26
Мир » Бывший СССР » Украина

Состоятся ли президентские выборы на Украине в марте 2024 года? Вопрос, который занимает сейчас умы многих политологов по всему миру. Очевидно, что самому Зеленскому эта головная боль не нужна вообще. Пользуясь военным положением, он полностью прибрал власть к своим рукам и не намерен так просто ее отдавать, считает политолог Александр Андрианов.

Политолог Андрианов объяснил, при каких условиях состоятся выборы на Украине
Фото: wikimedia.org

Президентские выборы на Украине: быть или не быть

"В стране, по сути, не действует конституция, введена цензура в СМИ, запрещены оппозиционные партии, многие политические противники Зеленского либо бежали из страны, либо находятся за решеткой.

Нынешнему лидеру Украины важно, чтобы все так продолжалось и дальше, ведь как только начнется борьба за власть и будет объявлена дата выборов, стартуют и политические дебаты. Слово получат соперники Зеленского, давление на прессу ослабнет, и печальная правда о его правлении всплывет наружу. А это и разворовывание западной помощи, и геноцид собственного народа в бессмысленной бойне, и продажа всех лакомых кусочков Украины западным партнерам: от сельскохозяйственных земель до крупных заводов, и многое другое.

Если это произойдет, рейтинг Зеленского как минимум резко упадет, и никакой победы на выборах ему не видать. Ну а в худшем случае ему придется бежать из страны или сесть за решетку, а может быть, стать жертвой разъяренной толпы", — отмечает политолог.

А вот спонсорам Украины, Соединенным Штатам и Европе, выборы на Украине очень нужны. От Зеленского и его выходок они категорически устали и, что называется, требуют перемен, уверен Андрианов. В глазах Запада Зеленский — обыкновенный лузер. Он не смог эффективно распорядиться выделенными деньгами и вооружениями и не продемонстрировал никаких результатов на фронте. Как теперь объяснить избирателям, почему мы не построили новые сады, школы, больницы, а подарили миллиарды Украине, которые в прямом и переносном смысле сгорели в огне?

Всем надоела:

  • милитаристская повестка Зеленского, его военная форма, в которой он регулярно появляется на встречах с западными политиками,
  • его бесконечное нытье о все новых поставках оружия и финансовых средств, которые, как всем уже очевидно, не принесут никакой пользы,
  • угрозы, что украинские беженцы будут громить Европу и устраивать бунты, если помощь вдруг ослабнет,
  • коррупция и тотальное воровство в его окружении,
  • ссора с Польшей, напряженные отношения с другими партнерами.

Зеленский нестабилен, в том числе и психологически. С ним становится все труднее вести дела. Поэтому Запад, вероятно, будет настаивать на проведении выборов, и даже не исключено, что захочет их оплатить, как того требует киевский режим.

"Другой вопрос, кто мог бы в результате возглавить Украину? Скорее всего, старая гвардия в лице Тимошенко или Порошенко свое уже отыграла, растеряв всякую народную поддержку, и шанс получат новые "герои". Это, прежде всего, пропагандист Арестович, расположивший к себе множество людей своими елейными речами. Главнокомандующий ВСУ Залужный, имеющий большой авторитет в армии, и теневой кандидат — боксер Александр Усик, поддерживаемый частью украинских элит. Любопытно, что последний в конце зимы проведет бой за пояс абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри, и возможная победа может стать прекрасным бэкграундом для старта его предвыборной кампании", — размышляет политолог.

В любом случае, если Запад будет настаивать на проведении выборов, Зеленскому вряд ли удастся соскочить — он связан по рукам и ногам и является полностью зависимой фигурой. Он уже умасливает Штаты как может:

  • снял с должности министра обороны Резникова,
  • посадил Коломойского,
  • вот-вот примет программу реформ, которую предлагают американцы, возможно, даже распродаст последнюю оставшуюся украинскую собственность и сельскохозяйственные угодья западным корпорациям.

Хватит ли этих щедрых подношений или на Зеленском уже поставили крест? Покажет ближайшее будущее.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы рейтинг владимир зеленский
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