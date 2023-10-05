Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России

3:23
Мир » Бывший СССР » Украина

"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.

Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Фото: t.me/RVvoenkor

Солдаты ВСУ сдаются тысячами

Военкоры РФ сообщают о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих.  Сообщается, что уже около 10 тысяч солдат сдались в плен, используя радиоволну 149.200 "Волга", которая работает с середины лета. А общее число военнопленных уже достигло 20-25 тысяч человек.

Как сообщает военкор Александр Сладков, "места, где содержатся пленные, испытывают бум". Часть сдаётся, а "большую часть захватываем в боях в засадах в ходе неграмотных действий украинских военных и командиров". По словам Сладкова, в большинстве своём пленные не жалуются на отношение и питание.

На платформе Redacted американский журналист Клейтон Моррис рассказал, что украинские бойцы "складывают западное оружие и сдаются тысячами", используя "аварийную радиочастоту". Моррис отметил, что западные СМИ не хотят, чтобы подобные кадры попадали в эфир.

Кто ответит за бойню?

Журналист подчеркнул, что командиры ВСУ могут убить за отказ идти в бой. Эту же информацию о действующих заградотрядах не раз сообщали российские военнослужащие, это воочию наблюдавшие.

В комментариях к эфиру зрители благодарят РФ за хорошее отношение к пленным и сожалеют, что Борис Джонсон и Джо Байдон "могли бы избежать всей этой бойни на встречах в Минске пару лет назад".

"Пусть души 500 000 человек будут на совести этих двух мужчин", — желает один из зрителей.

Слава Украине в составе России

Украинцы сдаются в плен от безысходности, потери доверия к командирам, нежелании умирать за неведомые цели. Пленные, сдавшиеся под Артёмовском, рассказали, что им приходилось стоять в окопах, из которых не эвакуировали тела погибших. А послали их туда для показухи — чтобы зафиксировать, что "окопы наши".

Ранее офицеры сдавались редко, теперь это обычное явление. Так, украинский офицер, служивший в Запорожской группировке ВСУ, сдался российским войскам, предоставив большой объем информации о 10-м корпусе ВСУ и положении на линии фронта.

В одном из видеороликов только что пленённый солдат ВСУ рассказывает, как российские бойцы чудом вытащили его под из-под обстрелов своих же. У него "оторвало ногу", но он остался жив.

"Они (русские) меня вытаскивали полдня. Их обстреливали, но пацаны меня вытащили, накормили, напоили, нормально перебинтовали, и отправляют в госпиталь. Так что я считаю, что слава Украине в составе России!", — сказал украинский солдат, передавая приветы своим родным.

Если раньше бойцы РФ заставляли пленных произносить эту фразу, то теперь украинцы сами так думают. Учитывая эту перспективу, они понимают также, что угроза уголовного преследования на Украине за сдачу в плен не будет реализована.

Читайте по теме: Пленный рассказал, что командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму

Марочко: армия РФ не берёт в плен иностранных наёмников, а ликвидирует их

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Новости Все >
Суд в третий раз оштрафовал репера Oxxxymiron* за нарушение закона об иноагентах
Врач-диетолог рассказала о способах согреться с помощью еды: перец и жирное мясо
В посольстве РФ отреагировали на заявление МО Нидерландов о "борьбе с Россией"
Трамп подверг критике Байдена за отказ строить стену на границе
Байден заявил, что США будут поддерживать Украину и дальше
Экс-глава Еврокомиссии: Украина коррумпирована на всех уровнях и не готова к членству в ЕС
Администрация Владивостока и фабрика мороженого "Урса" продлевают совместный фотоконкурс "Зелёный Владивосток"
Ученые выявили опасное для жизни человека последствие одиночества
В МИД рассказали о работе по созданию суда над киевским режимом
В России будут изменены правила приема в вузы
Популярное
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.

На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги
К чему готовимся? США и РФ одновременно проверяют "сирены ядерной тревоги"
ГИБДД уже выписывает штрафы водителям, если те забыли дома паспорт
Эксперты объяснили, зачем ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска
Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина Олег Володин
В конгрессе США призвали ввести пошлины на ввоз ферросицилия из РФ
"Работа и жильё — от 4.5 баллов": россиян ждёт соцрейтинг гражданина
Путь к гражданской войне в США исключает поддержку Украины
Путь к гражданской войне в США исключает поддержку Украины
Последние материалы
Врач-диетолог рассказала о способах согреться с помощью еды: перец и жирное мясо
В посольстве РФ отреагировали на заявление МО Нидерландов о "борьбе с Россией"
Трамп подверг критике Байдена за отказ строить стену на границе
Байден заявил, что США будут поддерживать Украину и дальше
Экс-глава Еврокомиссии: Украина коррумпирована на всех уровнях и не готова к членству в ЕС
Администрация Владивостока и фабрика мороженого "Урса" продлевают совместный фотоконкурс "Зелёный Владивосток"
Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Ученые выявили опасное для жизни человека последствие одиночества
В МИД рассказали о работе по созданию суда над киевским режимом
В России будут изменены правила приема в вузы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников