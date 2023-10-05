Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России

3:23 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.

Фото: t.me/RVvoenkor

Солдаты ВСУ сдаются тысячами

Военкоры РФ сообщают о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих. Сообщается, что уже около 10 тысяч солдат сдались в плен, используя радиоволну 149.200 "Волга", которая работает с середины лета. А общее число военнопленных уже достигло 20-25 тысяч человек.

Как сообщает военкор Александр Сладков, "места, где содержатся пленные, испытывают бум". Часть сдаётся, а "большую часть захватываем в боях в засадах в ходе неграмотных действий украинских военных и командиров". По словам Сладкова, в большинстве своём пленные не жалуются на отношение и питание.

На платформе Redacted американский журналист Клейтон Моррис рассказал, что украинские бойцы "складывают западное оружие и сдаются тысячами", используя "аварийную радиочастоту". Моррис отметил, что западные СМИ не хотят, чтобы подобные кадры попадали в эфир.

Кто ответит за бойню?

Журналист подчеркнул, что командиры ВСУ могут убить за отказ идти в бой. Эту же информацию о действующих заградотрядах не раз сообщали российские военнослужащие, это воочию наблюдавшие.

В комментариях к эфиру зрители благодарят РФ за хорошее отношение к пленным и сожалеют, что Борис Джонсон и Джо Байдон "могли бы избежать всей этой бойни на встречах в Минске пару лет назад".

"Пусть души 500 000 человек будут на совести этих двух мужчин", — желает один из зрителей.

Слава Украине в составе России

Украинцы сдаются в плен от безысходности, потери доверия к командирам, нежелании умирать за неведомые цели. Пленные, сдавшиеся под Артёмовском, рассказали, что им приходилось стоять в окопах, из которых не эвакуировали тела погибших. А послали их туда для показухи — чтобы зафиксировать, что "окопы наши".

Ранее офицеры сдавались редко, теперь это обычное явление. Так, украинский офицер, служивший в Запорожской группировке ВСУ, сдался российским войскам, предоставив большой объем информации о 10-м корпусе ВСУ и положении на линии фронта.

В одном из видеороликов только что пленённый солдат ВСУ рассказывает, как российские бойцы чудом вытащили его под из-под обстрелов своих же. У него "оторвало ногу", но он остался жив.

"Они (русские) меня вытаскивали полдня. Их обстреливали, но пацаны меня вытащили, накормили, напоили, нормально перебинтовали, и отправляют в госпиталь. Так что я считаю, что слава Украине в составе России!", — сказал украинский солдат, передавая приветы своим родным.

Если раньше бойцы РФ заставляли пленных произносить эту фразу, то теперь украинцы сами так думают. Учитывая эту перспективу, они понимают также, что угроза уголовного преследования на Украине за сдачу в плен не будет реализована.

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