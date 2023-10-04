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Петр Ермилин

В конгрессе США призвали Байдена ограничить еще один вид поставок из России

4:28
Мир

Конгрессвумен Кэрол Миллер от Республиканской партии и конгрессвумен Терри Сьюэлл от Демократической партии представили законопроект, который вводит пошлины на импорт в США из России ферросицилия — последнего вида поставок, который ввозится в Соединенные Штаты из России беспошлинно. Pravda.Ru рассказывает об инициативе Миллер и Сьюэлл.

В конгрессе США призвали Байдена ограничить еще один вид поставок из России
Фото: eer.ru

На сайте конгресса к моменту написания материала появилось только название законопроекта: "Повысить ставку пошлины на некоторые виды ферросилиция, производимого в Российской Федерации или Республики Беларусь".

Более подробная информация появилась на персональном сайте конгрессвумен Миллер. Там также уточняется, что в Сенате США законопроект был поддержан сенаторами Томми Тубервиллем (республиканец от Алабамы) и Шерродом Брауном (демократ от штата Огайо).

"Конгрессвумен Кэрол Миллер (республиканка от Западной Вирджинии) и конгрессвумен Терри Сьюэлл (демократка от Алабамы) представили в Палате представителей Закон об увеличении производства ферросилиция в США, который введет тариф на ферросилиций Si 75%, последний вид поставок из России, который ввозится в США беспошлинно. Этот законопроект будет стимулировать производителей ферросилиция в США, увеличивать внутреннее производство и создавать больше рабочих мест в сталелитейной и других отраслях промышленности", — говорится в пресс-релизе.

На сайте парламентария уточняется, что в настоящее время Соединенные Штаты импортируют большие объемы ферросилиция из России.

"Этот важный сплав кремния и железа используется во многих областях, включая производство стали. Такие компании, как Ferroglobe, имеющие производственные площадки в Западной Вирджинии и Алабаме, производят ферросилиций и имеют неиспользуемые мощности", — добавляет пресс-служба Миллер.

Комментируя инициативу, Миллер отметила, что Вашингтону стоит сделать "все возможное", чтобы "задушить, а не стимулировать экономический рост" России.

"Введя большой тариф на ферросилиций российского производства, мы обеспечиваем процветание производства ферросилиция в таких местах, как Западная Вирджиния и Алабама. Прекращение доступа России на американские рынки уменьшит нашу зависимость от России и увеличит наш экспорт, одновременно делая Соединенные Штаты более конкурентоспособными на глобальном уровне. Закон об увеличении производства ферросилиция в США создаст больше рабочих мест, улучшит национальную безопасность США и будет способствовать развитию американской экономики", — объяснила она свою идею.

В свою очередь, Сьэлл подчеркнула, что законопроект будет иметь критически важное значение для рабочих в США.

«Вот почему этот закон так важен. Закон об увеличении производства ферросилиция в Америке предоставит больше рабочих мест и возможностей людям «черного пояса» и укрепит нашу экономику. Я призываю своих коллег поддержать его!» — добавила она.

На сайте также рассказали и о контексте ситуации, который, по их мнению, сделает эту идею актуальной:

  • "В настоящее время в США есть два производителя ферросилиция Si 75%: CC Metals and Alloys, LLC и Ferroglobe PLC. Одна из производственных площадок находится в Эллое, Западная Вирджиния;
  • На данный момент 45%-ные пошлины введены на все виды ферросилиция, импортируемые из России, за исключением ферросилиция, содержащего 75% кремния (Si 75% ферросилиция). Повышение тарифа на ферросилиций Si 75% лишит российское правительство твердой валюты и не позволит ему доминировать на рынке США.;
  • Российские цены на ферросилиций Si 75% значительно выросли после спецоперации России на Украине. Американские производители имеют достаточные избыточные мощности, подкрепленные импортом дружественных стран, для удовлетворения потребностей нашего внутреннего рынка. У Соединённых Штатов нет причин полагаться на российский импорт", — объяснили там", — уточнили конгрессвумен.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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