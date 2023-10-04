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Антон Бакетов

Анкара предлагала Баку и Еревану новый Шёлковый путь

4:20
Мир » Бывший СССР

Почему ситуацию в Нагорном Карабахе пытались раскачать страны НАТО; правда ли, что Турция призывала Азербайджан торговать с Арменией, а не воевать с ней; будет ли Азербайджан претендовать на другие территории Армении, Pravda.Ru рассказал государственный советник первого класса, д. ист. н., профессор, экс-сотрудник Администрации Президента РФ Явус Ахмадов.

Анкара предлагала Баку и Еревану новый Шёлковый путь
Фото: kremlin.ru

— Явус Зайндиевич, боевые действия в Нагорном Карабахе закончились. Они были полной неожиданностью для всех. Можно ли считать, что конфликт был продиктован интересами совсем других стран — США и Франции? Напомню, что во Франции огромная армянская диаспора.

— Безусловно. Но международные горизонты коалиции, которая была заинтересована в закавказских делах, шире. Это США, Франция, Турция, весь блок НАТО, который имеет геостратегические планы в отношении Закавказья.

Поражение Армении в войне 2020 года показало, что появился новый центр силы в Закавказье. А геополитическими планами НАТО и США это не предусмотрено. В Закавказье не должно быть ведущего государства, ведущей политической и военной силы. Поэтому они поддержали Пашиняна, а затем попытались дипломатическими, политическими средствами этот конфликт опять пробудить и втянуть в него миротворческие или международные силы.

Париж участвует в этом, потому что во Франции с XVII века существует огромная армянская община, очень влиятельная. Кроме того, Франция имеет свои планы в отношении:

  • Армении,
  • Азербайджана,
  • Грузии.

— Россия и Турция в своё время выступали гарантами мирного соглашения. Как мы можем остановить пожар в Закавказье, чтобы он не распространился на остальную территорию Армении, которая не относится к Нагорному Карабаху, и дальше по всему Кавказу, вплоть до Грузии?

— На протяжении всего конфликта Россия не была заинтересована в его разжигании и в противостоянии Грузии, Армении, Азербайджана. Правда при Ельцине была небольшая попытка сделать ставку на Армению в противовес Азербайджану или Грузии. Потом всё встало на более прагматические рельсы. Да, мы продавали оружие Армении, но не брали на себя обязательств в отношении Нагорного Карабаха и других вопросов.

Что касается Турции, то, несмотря на кажущуюся брутальность её внешней политики, эта политика очень прагматична и осторожна. Турция сильна в военном и политическом отношении, у неё сильная армия.

Но! Именно Турция призывала Азербайджан (и тот согласился) к такому раскладу: не воевать, а торговать. Пашиняну предлагались широкие планы по развитию международной торговли.

Это была бы разновидность Великого Шёлкового пути через Азербайджан, Лачинский коридор, Турцию, Средиземное море. Проблема самого Нагорного Карабаха отодвигалась чуть ли не на десятки лет с поэтапным возвращением беженцев.

Но, к сожалению, прагматические планы и трезвые политические расчёты наталкиваются на агрессивную националистическую политику отдельных политических кругов. Я отношу сюда и бывшего редактора районной газеты Пашиняна. Он представитель зарубежного армянского лобби, которое живёт историческими иллюзиями, называет Арцахом Нагорный Карабах, мечтает вернуть утраченные земли. Не проживая, кстати, в Армении и не зная, что там происходит.

— Где кончается граница территориальных претензий Баку?

— Азербайджан никогда не будет нападать, нарушать государственную границу между Арменией и Азербайджаном, которая установилась ещё в советский период. У Баку нет никаких планов в этом отношении, даже обыкновенных геополитических высказываний. Азербайджан прагматичен в своей внешней политике. Но при решении проблемы Нагорного Карабаха надо учитывать, что там живёт армянская общность. Она имеет свои культурные, экономические, политические и прочие права.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы явус ахмадов
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