К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины

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Контрнаступление ВСУ сходит не нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер — весна 2023 года.

Фото: Мацква.ру is licensed under

ВСУ не имеют успеха в контрнаступлении

Американский Институт изучения войны констатирует отсутствие продвижения ВСУ в приазовском контрнаступлении.

Последняя сводка говорит о том, что ВСУ провели безуспешные наступательные операции в районе границы ДНР и Запорожской области (Работино), в то время как российские войска провели там контратаки и восстановили некоторые утраченные позиции.

Также институт, который анализирует геолокацию видео- и фотоматериалов, сообщает, что российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск-Лиман, где добились успеха, в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Запорожской области, где незначительно продвинулись.

Украинские же войска провели безуспешные наземные атаки в районе Кременной.

России к весне 2024 года надо начинать наступление

"Среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует ощущение надвигающегося тупика", — пишут журналисты CNN.

Всё чаще они говорят о том, что конфликт на Украине продлится до 2025 года, а весна 2024 года "обещает стать потенциально важной фазой". Обе стороны будут использовать зиму для переоснащения, сообщают эксперт CNN.

России "заморозка" конфликта совсем не выгодна, так как к президентским выборам в марте 2024 года надо иметь успех, а в мае 2025 года, как сказал президент Владимир Путин — "ярко и торжественно" отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. С учетом планов Минобороны РФ по развитию армии, рассчитанных до 2025 года, можно сделать вывод, что к выборам в США 2024 года в ноябре СВО должна приобрести рамки выигранной операции.

Это очевидно означает, что будет воссоединение РФ с Новороссией. Этот географический термин Путин не стесняется использовать в последнее время, и он включает в себя весь юго-восток Украины.

Шансы Украины на достойное сопротивление малы

Будет ли способна украинская армия восстановиться, чтобы оказать сопротивление наступлению ВС РФ?

Решающую роль играет помощь Запада, без которой ВСУ будут способны сопротивляться, как говорят специалисты, от силы две недели. Президент Украины Владимир Зеленский сделал в Вашингтоне "мрачное предупреждение", что его страна проиграет войну России, если США сократят поток помощи и оружия. Этот прогноз — правда.

Пока дальше обещаний Запада поставить новые объёмы техники речь не идёт. Американская помощь Киеву зависла до середины ноября 2022 года, а потом будет объявлен шатдаун, который может продлиться ещё месяц.

Европейские деньги и сейчас блокируются Венгрией, а с приходом к власти Роберта Фицо в Словакии и антиукраинской истерии в Польше эта помощь будет тоже сходить на нет.

Экономически Украина — уже труп. Если не дать оживить украинский экспорт зерна, то своих денег не будет совсем. Население же при росте тарифов и стоимости жизни будет готово на любую власть, лишь бы "всё это" закончилось.

Удивительный прогноз прозвучал от украинского политика Алексея Арестовича* о том, что после избрания на Украине лояльного РФ президента, можно вместе покорять Европу. Это с одной стороны говорит о деморализации Украины, а с другой — о том, что Москве делать не надо.

Шансы на разрастание конфликта с Западом маловероятны

Разрастание конфликта с вовлечением западных стран в "горячую войну" с РФ выглядит в перспективе года невозможной, потому что на Западе сейчас нет достаточного количества боеприпасов и не развёрнуто их производство.

Этому же мешают внутренние склоки в США и усталость населения в Европе, которое будет убирать от власти своих проамериканских политиков. Экономика стран еврозоны — в рецессии. Германия вынуждена сокращать социальные выплаты малоимущим семьям, Франция — также.

И самое главное — у Запада нет внятной цели этой войны. Никто не говорит, что будет помогать до победы Украины, а лишь "столько, сколько потребуется". А сколько это — никто не знает. Сейчас США хотят закончить конфликт с Россией на Украине и иметь возможность сосредоточиться на Китае, а при Дональде Трампе во власти — поражение Украины уже будет считаться благом.

Единственно, кто ещё трепыхается — это Лондон, но "гадливость англичанки" никогда русских не останавливала.

А вот через 5-7 лет всё возможно, если заморозить конфликт на Украине.

Наилучший момент для начала полномасштабного наступления ВС РФ — это перед выборами президента — февраль 2024 года. Украина будет ослабленной от постоянных бомбёжек, отсутствия электроэнергии, немотивированного нового состава ВСУ, так как потери велики именно среди радикальных украинских националистов.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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