Появились сообщения о готовности РФ и Украины к переговорам. Это правда так?

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия и Украина изъявили желание сесть за стол переговоров, однако на данный момент стороны не могут прийти к соглашению относительно формата взаимодействия. Это и ряд других заявлений относительно украинского конфликта Токаев сделал в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Pravda.Ru рассказывает об озвученной лидером страны позиции Казахстана и рассказывает о том, действительно ли переговоры между Москвой и Украиной сейчас возможны.

Фото: Telegram-канал "Колесо Генотьбы"

Позиция Токаева

"Мы сегодня с канцлером Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет", — сказал он.

Он также подчеркнул, что сейчас пришел момент для "мудрой дипломатии", в связи с чем необходимо вести мирные переговоры на условиях, которые устроят обе стороны.

"Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным", — добавил Токаев.

Позднее пресс-служба казахстанского президента распространила заявление, в котором говорится о том, что Казахстан призывает Россию и Украину к "реальным переговорам".

"Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам", — сказал он.

Реакция России

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя Lenta.ru заявление Токаева, отметила, что Россия не раз высказывала намерения начать переговоры, чего, по ее словам, нельзя сказать об Украине.

"Я не слышала, чтобы украинская сторона собиралась вести какие-то переговоры: Киев, наоборот, говорит, что никаких переговоров не будет, и их риторика однозначна [...] Сесть за стол переговоров можно, но все же ключевой аспект здесь в условиях: Киев не готов рассматривать условия российской стороны", — отметила она.

Она также назвала два фактора, которые, по ее мнению, вероятно, могут повлиять на готовность Киева сесть за стол переговоров:

Прекращение поставок оружия Украине;

Отказ европейских стран принять Киев в состав ЕС.

"Многие президенты хотят быть медиаторами, они готовы предоставить площадку своей страны в рамках любого формата. (...) Где это в итоге будет, непонятно. С нашей стороны никто точно не будет упираться и говорить, что не готов куда-то ехать, в том случае если Украина вообще сядет за стол переговоров: если это произойдет, то не будет разницы, где пройдут эти переговоры", — добавила Журова.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС отметил, что Россия не наблюдает какой-либо инициативы Запада относительно возможности переговоров по Украине.

"Говоря о том, чем это все может завершиться, мы не видим никакого серьезного предложения со стороны Запада", — сказал он.

Более того, информация о готовности России начать переговоры — это "вбросы" Запада с цельб продвинуть свои интересы в рамках взаимодействия с Москвой.

"То, что сейчас Запад пробрасывает возможность начать переговоры, он же параллельно при этом громогласно и безапелляционно заявляет, что единственной основой для переговоров является "формула мира" Зеленского. Ее даже обсуждать нечего, это чистый ультиматум", — добавил глава внешнеполитического ведомства.

"Формула мира" Киева

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) украинский президент Владимир Зеленский называл два условия мирного плана Украины, который состоит из двух условий. Условия украинский лидер выдвинул следующие:

Вывод российских военных со всей территории Украины и возвращение страны к границам 1991 года;

Возврат Украине контроля не только над над всей границей страны, но и над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", — сказал Зеленский.

Украина уже не раз высказывалась о возможности мирных переговоров. Среди условий, выдвигаемых для начала этих переговоров, есть те, которые Москву не устраивают априори: и это все то же возвращение к границам 1991 года. Например, 1 июля, президент Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом говорил, что Украина будет готова к диалогу с РФ лишь в том случае, когда украинские силы выйдут "к границам 1991 года".

Как сообщает РБК, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отвергала аналогичные предложения Киева. По словам издания, ни один из десяти пунктов "формулы Зеленского" не был направлен на решение возникшего кризиса. По мнению Захаровой, планы Зеленского являются "бессмысленным ультиматумом России". Захарова предлагала следующие условия для мирных переговоров:

прекращение Киевом боевых действий и "террористических атак";

Запад прекращает "накачивание" Украины вооружениями;

подтверждается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;

признаются "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления.

жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение";

обеспечиваются демилитаризация и денацификация Украины;

обеспечиваются права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.