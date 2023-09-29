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Любовь Степушова

Медведев ошибся. Завод Rheinmetall в Киеве - это не троллинг

4:02
Мир » Бывший СССР » Украина

Заводы на Украине по производству военной техники совместно с западными компаниями — это не троллинг или сумасшествие. Эти планы уже реализуются.

Медведев ошибся. Завод Rheinmetall в Киеве - это не троллинг
Фото: live.warthunder.com

Берлин объявил о строительстве совместного оборонного завода в Киеве

Берлин в четверг одобрил создание совместного предприятия между немецким оборонным подрядчиком Rheinmetall и "Укроборонпромом". Как сообщает Reuters, завод будет расположен в Киеве и будет заниматься ремонтом и сервисным обслуживанием уже поставленных из Германии танков и БПМ. Пока не говорится, что они там будут производиться, но это дело времени.

Министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин заявил Wall Street Journal, что несколько американских производителей оружия проявили интерес к созданию совместного с Украиной производства военной техники на её территории. Это же подтвердил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможное строительство немецкого предприятия "примитивным троллингом киевского режима".

Засомневался даже военкор Александр Сладков, вот что он пишет в Telegram об американском проекте:

"Почему на Украине? Почему не в закрытой от ракетных ударов Польше или в ставшей вдруг родной Финляндии?"

Подземные города на Украине 

Однако это не троллинг и не недоразумение. Всем известно, как умеют украинцы закапываться в землю. Пригороды Донецка — Марьинка и Авдеевка превращены в подземные бетонированные помещения, которые соединены ходами сообщения с выходом к Часовому Яру. Коксохимический завод в Авдеевке по сложности устройства подземелий сравнивают с "Азовсталью" в Мариуполе.

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рссказал в эфире Первого канала, что подразделения ВСУ в Марьинке перемещаются по обширной сети подземных переходов, что затрудняет их уничтожение.

"Сама Марьинка и не такая специфическая была бы, если бы на протяжении долгого времени противник не окапывался бы, не сделал бы здесь, скажем так, огромный подземный город", - сказал Алаудинов.

Подземный военный завод под Киевом — это пазл общей системы

Есть уверенность, что такие подземные города есть везде на Украине и особенно в Киеве. Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный". По словам его источника, в Киевской области, а также в ряде других регионов, уже давно возводятся подземные цеха для ремонта и производства военной техники.

Поэтому новость, что Rheinmetall создаст под Киевом ремонтные цеха для своей техники — это пазл общей картины, пишут авторы.

Киев же, по их словам, выбран немцами из-за того, что в столице сконцентрировано более 60% всех средств ПВО страны.  Германия отправит своих инженеров и наладчиков оборудования на Украину, а часть украинского персонала, пройдёт обучение в Германии.

Нужна войсковая операция по взятию Киева

Какие выводы можно сделать из этих совместных планов:

  • Запад не отвернулся от Украины и будет помогать, как и говорит, столько, сколько понадобится;
  • заводы будут спрятаны под городской застройкой глубоко под землёй, и даже если есть оружие для их уничтожения ("Кинжалы", "Цирконы"), то оно не будет применено Россией по вполне понятной гуманитарной причине;
  • киевский режим должен быть уничтожен и заменён на лояльный РФ;
  • нужны большие войсковые операции для прорыва фронта и окружения крупных городов, их взятия.

Увидим ли мы эти операции, покажет время, расчёты такие наверняка есть. Что выгоднее России — война измором или молниеносная война, это должны просчитывать специалисты.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы киев дмитрий медведев
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Медведев ошибся. Завод Rheinmetall в Киеве - это не троллинг
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