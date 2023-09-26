Политолог: "Самое главное в западной пропаганде — не считать русских за людей"

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Ни для кого не секрет, что, помимо СВО, Россия ведет еще и информационное противостояние практически со всем блоком НАТО. Лучшие политтехнологи собрались в некоем объединенном штабе, имея миллиардные бюджеты, возможность взаимодействовать со звездами первой величины, сливать свои фейки в любые СМИ и эфиры ведущих мировых телеканалов. Политолог Александр Андрианов проанализировал, как работает западная пропаганда.

Фото: Openverse

Как работает западная пропаганда

"Взять хотя бы пропагандиста Гордона. Украинские солдаты в его тиктоках и телеграме — добрые и светлые люди с большими сердцами. Кормят маленького котенка, вытаскивают из окопа бобра, играют с енотами. Поют под разрывами снарядов патриотичные песни, танцуют. Молодые, задорные, лихие хлопцы. Таких видео — не десятки даже — сотни, а значит, имеется соответствующая разнарядка. Не исключено, что к каждой роте приставлен собственный пресс-атташе. Эти видео выводят в топы, обеспечивают лояльными комментариями. Основная задача — показать гуманность и искренность украинских солдат. Правда, когда камера выключается, эти же хлопцы с такой же милой улыбкой и вдохновением пытают российских ребят и простреливают им колени. Только видеть этого не положено — в сценарий не укладывается", — печально констатирует политолог.

Еще один тренд — с самого начала СВО украинцы громогласно заявляли о своей победе. Повторяли как мантру. Когда позорно бежали, сдавались тысячами в плен, теряли города и села. Каждый эфир их пропагандистов начинался и заканчивался одной и той же сектантской ложью — мы побеждаем. Может быть, они побеждали собственную гордость, выклянчивая европейские деньги? Или они побеждали мужское население, которого и так почти не осталось, посылая их на мины? Но, к слову, стратегия правильная, — кто же будет противостоять власти, если власть пошлет всех половозрелых мужчин на мины? Женщины и дети нацистов с престола свергнут вряд ли, задается вопросом эксперт.

"А как они любят показывать разрушенные украинские города. На картинках они выглядят лучше Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Города без машин, без гаражей и промышленных предприятий. Счастливые улыбающиеся детки, мамочки с колясками. Пейзажи, которым позавидуют художники римской эпохи. Рай и идиллия. И тут вдруг благостная картинка сменяется адом: воронки от снарядов, разбитые стекла, обгоревшие здания. Разумеется, виновата только Россия — украинцы ведь воюют с помощью мечей и стрел. Экологично воюют", — считает Александр Андрианов.

Известно, как западным пропагандистам нравится сеять панику в российском обществе. Звонить старушкам и вымогать у них деньги, чтоб те шли жечь военкоматы. Провоцировать подростков на несанкционированные пикеты, чтобы они были задержаны и сели. Захватывать в плен наших военных и требовать позвонить маме. А затем на видео записывать разговоры с женщинами, которые сходят с ума от горя и волнения.

Но самое главное в их пропаганде — не считать русских за людей. Рашисты, орки, оккупанты, но только не живые люди. А для подтверждения своих слов выкладывают видео, якобы оскверняющие Россию: мать бросает на дороге ребенка, пьяные гопники избили девушку, сын зарезал отца… Видео, которое можно было бы снять в любом городе мира, хоть в Киеве, хоть во Львове. Но нет — такое же только в России возможно.

"Для чего это делается? Чтобы проще было убивать. Мы же не освободители, которые пришли помогать и защищать, а рашисты, орки и оккупанты… Не жалко! Разумеется, это лишь вершина айсберга — есть сотни способов очернить, захейтить, извратить правду. Вопрос лишь в том, а чем в это время занята наша пропаганда? Можно ведь собрать артистов из дружественных стран - Индии, Китая, Бразилии, Ирана и провести концерт в поддержку России. Показать, что с нами весь мир. Снять фильм, как американец приезжает на СВО защищать консервативные культурные ценности, потому что устал от лжи и ЛГБТ-пропаганды. А что, если поставить гигантский памятник экипажу танка "Алеша", чтобы было видно с украинской границы? Раздолбают? А мы заново возведем. Если уж они именуют нас ватниками, может, дать всем сигнал — берите вату и выбрасывайте ее на улицах украинских и европейских городов, если вы за Россию. Дворники замучаются убирать", — отмечает политолог.