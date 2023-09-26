Планы Польши по заходу на Западную Украину скорректированы

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Конфликт между Польшей и Украиной разрастается, как снежный ком. Это говорит о планах Варшавы зайти на Западную Украину и без приглашения Киева.

Фото: mirtesen.ru

Польских фермеров убила ракета ПВО Украины

Газета Rzeczpospolita сообщила, что 15 ноября на территорию фермерского хозяйства в Польше упала противоракета С-300, направленная с территории Украины.

"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", — приводит газета мнение польских экспертов.

Издание подчёркивает, что выводы сделаны, несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороной и исключает возможность того, что ракета могла быть выпущена с территории России или Белоруссии.

Газета объясняет, что это была противоракета С-300 из пары ракет, которые отражали атаку ВКС РФ на угольную электростанцию ​​под Львовом. У неё не сработал механизм самоликвидации. Эта ракета имеет дальность от 75 км до 90 км, а до территорий РФ и Белоруссии — больше.

Поляки разгласили крайне негативные для Украины выводы конфиденциального характера, и это говорит о том, что ни о каком улучшении отношений Варшавы и Киева говорить не приходится.

Отношения Польши и Украины ухудшаются день ото дня

Трения между Польшей и Украиной начались с запрета на экспорт украинского зерна через территорию Польши. Варшава объяснила это тем, что оно оседает на их рынках, отчего страдают польские фермеры. Запрет был наложен в условиях, когда ЕС снял общее эмбарго.

Киев, сославшись на это обстоятельство, предпочёл подать протест в ВТО, пообещав бороться с волюнтаризмом Варшавы "на всех площадках" и запретить импорт ряда польских товаров, в том числе лука, помидоров, капусты и яблок. В Польше поняли, что это больно ударит по тем же фермерам и пригрозили заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Ассамблеи ООН усугубил конфликт, заявив, что некоторые страны Европы "подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер" и готовят почву для "московского актёра".

На этот политический вызов премьер-министр Матеуш Моравецкий пригрозил, что Польша больше не будет поставлять Украине оружие. МИД Польши вызвал для объяснений украинского посла. А президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина похожа на утопленника, который тянет на дно своего спасателя.

Министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский отметил, что многие поляки выступают за отмену помощи Украине. И это действительно так, согласно польской статистике. Представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Варшава в следующем году прекратит оказывать помощь украинским беженцам.

Варшаву также возмутило поведение Зеленского в Канаде, где он принял участие в чествовании нациста дивизии "Галичина".

"Хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится обелять таких злодеев! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", — написал польский посол в Оттаве Витольд Дзельский 25 сентября в соцсети.

Некоторые эксперты говорят, что польская риторика вызвана приближающимися парламентскими выборами и что после победы на них правящей партии позиция Варшавы резко измениться. Однако "слово — не воробей, влетит не поймаешь".

Польше не нужно согласие Киева на заход на Западную Украину

Киевский режим теперь имеет "печати":

имеющего плохое ПВО и военные компетенции, чего надо бояться союзникам;

фашиствующего;

неуважающего союзников;

недоговороспособного;

неумеющего признавать ошибки;

нежизнеспособного.

Польша — троянский конь США в Европе, но до определённых приделов. Польша видит в Украине своего конкурента в борьбе за европейские рынки и европейские пособия. Поэтому приёма Украины в ЕС никогда не будет. Варшава также никогда не запустит в своей стране такой мощный протестный потенциал, как фермерский.

А вот зайти на территорию Западной Украины Польша сможет и без приглашения Киева. Может быть, это даже более выгодный для неё вариант, так как с бандеровцами можно будет не церемониться. Может быть, об этом уже есть договорённость с РФ, учитывая заявления президента РФ Владимира Путина, что мешать польской армии, которая зайдет во Львов, Москва не будет.

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