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Антон Куликов

У ЕС готов ещё один глобальный план против России

2:58
Мир

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о ещё одном плане Европейского сообщества, который направлен против интересов России. По его словам, ЕС стремится не допустить возникновения союза с участием нашей страны, Китая и государств Глобального Юга.

У ЕС готов ещё один глобальный план против России
Фото: CreativeCommons

В интервью британской газете The Guardian Боррель заявил, что некоторые развивающиеся государства "рассматривают себя частью альтернативы западным моделям". Он указал, что ЕС "пытается избежать союза Китая и России с частями Глобального Юга".

"Жители Глобального Юга хотят признания, поскольку 40-50 лет назад, когда был построен мировой порядок, некоторые из этих стран не существовали. Они либо были колониями, либо настолько бедными, что не имели голоса. Теперь они — независимые страны, они растут экономически и демографически и хотят иметь своё слово", — заявил глава европейской дипломатии.

Боррель признал, что многие страны Глобального Юга не разделяют позицию Запада по отношению к событиям на Украине. По его словам, многие из этих государств "не испытывают того чувства морального негодования, которое есть у нас".

Он также заявил, что в настоящее время "в мире нет явного гегемона", однако имеется "всё увеличивающееся количество" важных игроков на мировой сцене, цитирует интервью Борреля ТАСС.

"Посмотрите на эти страны — ЮАР, Бразилия, Индонезия, Индия. Нельзя игнорировать новую реальность. В течение 20 лет, если продолжится нынешний тренд, будут три большие страны в мире — Китай, Индия и США. Экономика (то есть ВВП) каждой из этих держав будет на уровне 50 трлн долларов, а экономика ЕС гораздо меньше — около 30 трлн долларов", — сказал он.

Не секрет, что Запад хотел бы привлечь государства Глобального Юга на свою сторону в нынешней ситуации. Однако как следует из интервью Борреля, особых успехов на этом поприще не достиг.

Здесь в качестве объяснения, почему так происходит, уместно процитировать президента Колумбии Густаво Петро, выступившего на Генассамблее ООН.

Говоря о политике западных государств, он отметил, что "они (государства Запада) забыли, что в наши страны неоднократно вторгались много раз те самые люди, кто сейчас так много говорит о противодействии вторжениям".

По словам президента Колумбии, Запад не нашёл ста миллиардов долларов для помощи развивающимся странам в защите от наводнений, штормов и ураганов. Зато мгновенно нашёл эти деньги для подпитки конфликта на Украине.

И эту точку зрения разделяют во многих государствах Глобального Юга, об отсутствии поддержки со стороны которых заявил Боррель.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз жозеп боррель
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