Конгресс США призвал американского президента Джо Байдена заставить Россию выплатить репарации. В тексте документа, одобренного обеими палатами Конгресса, парламентарии подчеркнули, что при этом "бремя финансирования восстановления Украины не должно лечь на плечи налогоплательщиков США". Резолюция, содержащая соответствующие тезисы, появилась на сайте американского законодательного органа congress.gov. Pravda.Ru рассказывает о содержании этой резолюции.
Автором резолюции выступил представитель Республиканской партии Зак Нанн. В законодательную базу данных он внес документ с названием "Выражая позицию Конгресса в поддержку скоординированного и эффективного международного реагирования на кризис на Украине и в поддержку использования репараций, выплаченных Россией для усилий по восстановлению и реконструкции Украины, обеспечивая при этом, чтобы, насколько это возможно, бремя финансирования восстановления Украины не легло на плечи налогоплательщиков Соединенных Штатов".
Нанн приводит девять аргументов, на фоне которых он совместно с союзниками считает подобый призыв легитимным. Среди них:
В связи с этим конгрессмены совместно с сенаторами делают вывод о том, что США осуждают спецоперацию России и "выражают непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины". Более того, как отмечают конгрессмены и сенаторы, "Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить все боевые действия, вывести свои войска с территории Украины и приступить к дипломатическим усилиям по мирному разрешению конфликта".
"Соединенные Штаты призывают своих союзников и партнеров принять соответствующие меры, включая дипломатические, экономические и гуманитарные действия, чтобы продолжать поддерживать Украину и решать кризис", — указывается в резолюции.
Однако особый интерес в данном случае представляет вопрос, связанный с финансовыми выплатами Украине. В тексте резолюции приводятся следующие данные:
"Российская Федерация несет ответственность за финансовое бремя восстановления Украины и за многочисленные другие расходы [...] Соединенные Штаты должны защитить налогоплательщиков, используя в полной мере текущий запас конфискованных российских активов для восстановления Украины".
Более того, они обращаются к американскому лидеру Джо Байдену с пятью призывами:
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