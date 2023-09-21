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Петр Ермилин

В США потребовали от России выплатить репарации Украине

4:37
Мир

Конгресс США призвал американского президента Джо Байдена заставить Россию выплатить репарации. В тексте документа, одобренного обеими палатами Конгресса, парламентарии подчеркнули, что при этом "бремя финансирования восстановления Украины не должно лечь на плечи налогоплательщиков США". Резолюция, содержащая соответствующие тезисы, появилась на сайте американского законодательного органа congress.gov. Pravda.Ru рассказывает о содержании этой резолюции.

В США потребовали от России выплатить репарации Украине
Фото: eer.ru

Автором резолюции выступил представитель Республиканской партии Зак Нанн. В законодательную базу данных он внес документ с названием "Выражая позицию Конгресса в поддержку скоординированного и эффективного международного реагирования на кризис на Украине и в поддержку использования репараций, выплаченных Россией для усилий по восстановлению и реконструкции Украины, обеспечивая при этом, чтобы, насколько это возможно, бремя финансирования восстановления Украины не легло на плечи налогоплательщиков Соединенных Штатов".

Нанн приводит девять аргументов, на фоне которых он совместно с союзниками считает подобый призыв легитимным. Среди них:

  • "Соединенные Штаты привержены укреплению и поддержанию международного мира, безопасности и принципов суверенитета и территориальной целостности";
  • Спецоперация России на Украине идет вразрез с вышеупомянутыми ценностями США и создает "беспрецедентную угрозу региональной стабильности и глобальной безопасности";
  • "Соединенные Штаты имеют долгую историю поддержки стремления Украины к демократии, самоопределению и интеграции в международное сообщество";
  • Украина, по мнению американских законодателей, "предприняла значительные шаги в направлении демократического управления, прав человека и экономических реформ и продемонстрировала устойчивость перед лицом внешних вызовов";
  • Народ Украины якобы продемонстрировал "сильное стремление к миру", стабильности и "сотрудничеству со своими соседями";

В связи с этим конгрессмены совместно с сенаторами делают вывод о том, что США осуждают спецоперацию России и "выражают непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины". Более того, как отмечают конгрессмены и сенаторы, "Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить все боевые действия, вывести свои войска с территории Украины и приступить к дипломатическим усилиям по мирному разрешению конфликта".

"Соединенные Штаты призывают своих союзников и партнеров принять соответствующие меры, включая дипломатические, экономические и гуманитарные действия, чтобы продолжать поддерживать Украину и решать кризис", — указывается в резолюции.

Однако особый интерес в данном случае представляет вопрос, связанный с финансовыми выплатами Украине. В тексте резолюции приводятся следующие данные: 

"Российская Федерация несет ответственность за финансовое бремя восстановления Украины и за многочисленные другие расходы [...] Соединенные Штаты должны защитить налогоплательщиков, используя в полной мере текущий запас конфискованных российских активов для восстановления Украины".

Более того, они обращаются к американскому лидеру Джо Байдену с пятью призывами:

  1. взаимодействовать с международными партнерами для разработки скоординированного и эффективного ответа на кризис, включая дальнейшее введение целевых санкций против физических и юридических лиц, ответственных за начало спецоперации;
  2. использовать дипломатические каналы для взаимодействия с Россией и другими соответствующими сторонами для достижения мирного разрешения конфликта и обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины;
  3. выступать за создание международного механизма для оценки ущерба, причиненного спецоперацией, и определения справедливой и суммы репараций, подлежащих выплате Россией;
  4. оказать давление на Россию, чтобы она внесла свой вклад в репарационный фонд, используя свои суверенные активы за рубежом, включая, помимо прочего, суверенные фонды, недвижимость и другие активы;
  5. координировать свои действия с международными партнерами, чтобы обеспечить прозрачное управление фондом репараций и его использование для поддержки усилий по восстановлению и реконструкции Украины.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша киев россия украина джо байден
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