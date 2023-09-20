Политолог рассказал, что ждёт Украину после поражения в СВО

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Сложно понять, за что Зеленский так ненавидит Украину. Для истребления своего народа и разрушения страны он сделал столько, что разгребать последствия придется даже не годы — десятилетия. Впрочем, тут не поможет и время — страну ждут хаос, разруха, потеря идентичности и, вероятно, полное исчезновение украинцев как нации, считает политолог Александр Андрианов.

Фото: CreativeCommons

"За что Зеленский так ненавидит Украину"

Шансов на победу в конфликте с Россией у Украины нет. После провального контрнаступления это стало очевидно даже западным партнерам. Денег от США и других стран будет поступать значительно меньше, современных вооружений тоже не будет — Запад и так в шоке, наблюдая, как ярко горит его передовая техника, теряя свою рыночную стоимость буквально на глазах. Да и просто уже некем воевать. Находясь на грани отчаянья, Зеленский умоляет европейские страны вернуть в страну украинцев призывного возраста, а в самой Украине уже дошло до того, что на фронт едут и ограниченно годные, то есть больные люди — инфарктники, полуслепые, лишенные конечностей "бойцы". На Украине просто закончились здоровые мужчины — Зеленский их всех истребил.

"Давайте заглянем в будущее и представим, что ждет Украину после поражения в СВО. Скорее всего, она будет разделена на две части по корейскому сценарию. Кто захочет остаться с Россией — примкнут к нам; западные регионы, где царят националистические настроения, вероятно, отойдут Польше, ну и в целом будут контролироваться странами НАТО. С российской частью все более-менее понятно — она будет отстраиваться заново, как сейчас Мариуполь. Там откроют свои офисы представители различных компаний, появятся новые рабочие места. В поисках перспектив туда поедет российская молодежь. Будут образовываться семьи, деловые партнерства. Права граждан будут надежно защищены, у них будет доступ к образованию, медицине и другим благам цивилизации", — отмечает эксперт.

А вот что ждет западную часть Украины? Прежде всего — жесточайший демографический кризис: уничтожено практически все здоровое мужское население. Множество вдов с голодными детьми на руках. Экономика в глубоком минусе, предприятия стоят — там просто некому работать, потому что мужчин практически не осталось, а те, что есть — больные и калеки. Как они будут добывать себе пропитание? Только убийствами и грабежами, благо неучтенного оружия десятки тысяч единиц. Украинские власти щедро раздавали его всем желающим для так называемых сил территориальной обороны. Отсюда получаем разгул преступности, практически анархию, считает политолог.

"Помощь от Запада, конечно, будет. Европейские извращенцы смогут устраивать на Украину секс-туры, и отчаявшимся женщинам без гроша в кармане придется с этим смириться. С большой долей вероятности, чтобы хоть как-то восстановить экономику, западные страны направят на Украину потоки мигрантов из Азии и Африки. Чтобы и самим от лишнего балласта избавиться, ну и "помочь", конечно. Именно эти мигранты в меру своего интеллектуального потенциала и будут пытаться что-то строить, где-то работать. Как будут проводить свободное время эти по большей части необразованные работяги? Приставить к одиноким женщинам, которых просто некому защитить, и задирать случайных прохожих. И это в лучшем случае. То, что мы сейчас можем наблюдать в Париже, Берлине и других городах Европы. Только там есть хоть какая-то система правосудия — в разрушенной и обнищавшей Украине не будет и ее", — констатирует политолог.

Разумеется, западные компании покусятся на полезные ископаемые Украины и выдоят ее до донышка. К слову, уже сейчас американским предпринимателям принадлежит примерно 17 миллионов гектаров всех пахотных земель Украины (всего у страны их 40 млн). А значит, все, что на этих землях выращивается, — тоже собственность Запада и пойдет далеко не на нужды простых украинцев, у которых и денег-то не останется. Все крупные предприятия, любой мало-мальски прибыльный бизнес тоже приберут к рукам "западные партнеры". Украина будет просто вынуждена расставаться с собственностью, чтобы как-то расплатиться. Украинцы просто перестанут чувствовать себя хозяевами в своей стране — им придется работать буквально за еду, а все доходы, вся прибыль будут идти на Запад.

Можете представить себе масштабы бедствия и то, к чему приведет правление Зеленского? Странно, но многие не понимают, что Россия сейчас пытается защитить не только права русскоязычного населения, но и вообще всех украинцев. Чтобы не допустить гибели и полного исчезновения этого народа.

"Националисты, убаюканные пропагандой, полагают, что их ждет счастливое будущее в объятьях Запада, но в действительности им грозит полная потеря идентичности и рабская жизнь в голоде и разрухе. Их единственный шанс на спасение — снести коррупционное правительство Зеленского и даже не просить, а умолять Россию дать им шанс на новую, справедливую жизнь!" — резюмирует Александр Андрианов.