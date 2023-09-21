В Польше готовят 500 грузин-наёмников для переворота в Грузии

4:10 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Грузия

Как с помощью уличных беспорядков США хотят организовать смену власти в Грузии, в каких странах Запада готовят бандформирования для нового Евромайдана и должна ли Россия вмешаться в ситуацию, Pravda.Ru рассказал президент Фонда единения русского и грузинского народов, президент Конгресса национальных объединений России, д. э. н., профессор Владимир Хомерики.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/46903

— Владимир Кириллович, по ТВ Грузии выступили сотрудники госбезопасности этой страны, которые заявили, что соратники Саакашвили готовят переворот. Возглавит его замглавы военной разведки Украины Георгий Лордкипанидзе. А в силовом захвате власти будет участвовать командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили. В октябре-декабре Евросоюз должен оценить готовность вступления Грузии в ЕС. Скорее всего, ответ будет отрицательным из-за нейтрального отношения Грузии к СВО. Действительно ли Грузию ожидают тяжёлые времена и угроза госпереворота очень серьёзна?

— Да, если это сообщили органы грузинской безопасности, то ситуация напряжённая. Но самое главное, что они об этом знают и не допустят переворота. Попытки будут, конечно, потому что оппозиция работает на Западе и Запад не хочет при нынешней власти вступления Грузии в ЕС. Поэтому он будет стараться поднять народ якобы на этой волне. Но на самом деле народ стремится совершенно к другому.

У меня есть эксклюзивная информация. В Польше сегодня проходят подготовку 500 грузин в возрасте до 25 лет. Они готовятся стать зачинщиками на площади и попытаться свергнуть власть.

Их хотят поддержать те, кто воюет на Украине против России. Если эти наёмники, которых, по закону Грузии, не должно быть, примут здесь участие, то они будут врагами уже самой Грузии, а не только России.

Помимо Лордкипанидзе, замешаны почти все соратники Саакашвили. Лордкипанидзе был замминистра МВД, и сегодня на Украине также находится Мерабишвили, есть группы в Америке, Польше, Бельгии. Вот они будоражат Грузию.

— Стоит ли нам вмешаться в эту ситуацию или всё-таки дать грузинам самостоятельно решить свои проблемы?

— Помощь Грузии от России нужна. Она нужна была давно, когда можно было бы убрать своевременно Саакашвили и привести к власти здоровую оппозицию, которая будет заботиться о Грузии, об установлении отношений с Россией. Такие силы есть, но они не поддерживались, к огромному сожалению.

Власть в Грузии сегодня разумная, она поднимает экономику страны с помощью России, не ввязываясь в конфронтацию. В Грузии понимают опасность фашизма, поэтому лояльно относятся к проведению СВО. Я рад, что благодаря президенту Путину:

убрали визовый режим,

восстановили авиасообщение.

Но сейчас надо активней поддерживать здоровую оппозицию.

Если будет большая угроза Евромайдана, то власти, я думаю, справятся с этим. Они готовы, им известны все участники поголовно. Я лично рекомендовал властям, чтобы они приняли превентивные меры и заранее арестовали всех зачинщиков, которые не дают Грузии свободно жить, которые продались за американские доллары и вредят своему народу.

— Если всё-таки произойдёт госпереворот, что ожидает российско-грузинские отношения?

— Не дай бог такой сценарий. В России прошляпили события на Украине, позволив фашистам и американцам совершить переворот, который привёл к войне.

Россия должна будет, извлекая уроки, очень оперативно вмешаться и не позволить в Грузии сменить власть, ибо это будет катастрофой в первую очередь для Грузии.

Представляете, какие там начнутся чистки и безобразия. Они были ужасны при Саакашвили, а сейчас будут ещё хуже. И российско-грузинские отношения станут враждебными.