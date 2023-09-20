В Польше рассказали о методе "кнута и пряника" для Украины

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Польский институт международных отношений (PISM) выпустил статью о том, что Европейская комиссия (ЕК) предложила новый финансовый инструмент для Украины на 2024-2027 годы, который частично покроет ее текущие экономические потребности и восстановление. Как пишет автор материала Эльжбета Кача, ЕС представит условия для реализации реформ, связанных с ее вступлением в ЕС, а также ужесточит контроль над расходами. Новый подход для Украины автор материала называется методом "кнутом и пряника". Pravda.Ru предоставляет перевод наиболее важных фрагментов статьи PISM.

Фото: Openverse

Точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции. В тексте перевода допустимы лексические замены в соответствии с законодательством РФ.

ЕС является крупнейшим донором экономической помощи Украине. В период с февраля 2022 года по май этого года он предоставил около 38 миллиардов евро (включая 7,8 миллиардов евро в виде поддержки со стороны государств-членов), главным образом в виде кредитов под низкие проценты и грантов в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества. Для поддержки восстановления Украины в рамках среднесрочного обзора бюджета ЕС ЕК 20 июня предложила ввести новый Фонд для Украины (UF) на период 2024-2027 годов. Постановление будет принято вместе с двумя соответствующими законодательными актами о пересмотре Многолетней финансовой структуры и создании Стратегической технологической платформы для Европы. В настоящее время он обсуждается в рамках обычной законодательной процедуры.

Новый инструмент

Целью UF с бюджетом в 50 миллиардов евро на четыре года является удовлетворение краткосрочных и среднесрочных потребностей восстановления Украины, стабилизация ее макроэкономической ситуации и поддержка реформ, связанных с процессом вступления в ЕС. Ежегодно ЕС будет предоставлять Украине 12,5 млрд евро ежеквартальными траншами, в том числе 8,25 млрд евро в виде кредитов и 4,25 млрд евро в виде безвозвратных средств или так называемых грантов. UF будет интегрировать существующую двустороннюю помощь, кредиты и поддержку перед вступлением, тем самым увеличивая возможности для перераспределения средств и гибкости в расходах.

UF будет состоять из трех столпов. Ожидается, что первый, с бюджетом в 39 миллиардов евро (33 миллиарда евро в виде кредитов, 6 миллиардов евро в виде грантов), будет покрывать расходы на реализацию реформ и текущие потребности Украины в финансировании (например, социальные расходы, ремонт критически важной инфраструктуры) между 2024 и 2027 годы. ЕК заявляет, что профинансирует около 50% текущих потребностей, общая сумма которых оценивается Международным валютным фондом (МВФ) в 75,1 миллиарда евро за этот период. Эти средства будут перечислены непосредственно в бюджет Украины.

Второй компонент будет включать помощь в развитии государственных и частных инвестиций на Украине (8 млрд евро в виде грантов). В основном это будут гарантии из бюджета ЕС для покрытия рисков финансирования и инвестиционных операций, например кредиты, в том числе в местной валюте. Например, покрытие кредита гарантией ЕС означает, что в случае дефолта заемщика ЕС покрывает недостающие средства до определенного потолка. Ставка резервирования гарантии составит 70%, и ЕС сможет изменять эту ставку по мере развития ситуации в Украине. По оценкам ЕК, предлагаемое решение принесет инвестиции в размере около 20 миллиардов евро.

Третий компонент (3 миллиарда евро в виде грантов) будет включать финансовую помощь для наращивания потенциала украинской администрации для реализации реформ и укрепления местных органов власти и НПО, среди прочего. Средства будут предоставляться, в том числе, на основе конкурсов среди получателей грантов и посреднических учреждений по их освоению.

Усиление условий контроля

Украинские власти в сотрудничестве с ЕК должны разработать план реконструкции и реформ, который должен включать качественные и количественные показатели реализации запланированных мер. Совет утвердит план посредством исполнительного решения. Исходя из этого, ЕК будет обусловливать перевод средств из первого компонента UF, в частности, обеспечением Украиной макрофинансовой стабильности, эффективного бюджетного надзора и управления государственными финансами, а также реализации отраслевых и структурных реформ. Еврокомиссия будет регулярно оценивать ход реализации плана.

При невыполнении условий ЕК может удержать из выплат сумму, пропорционально соответствующую этим требованиям. В течение одного года после первоначального срока он может приостановить эти средства или выплатить их, если условия будут выполнены. Кроме того, в случае снижения демократических стандартов в Украине ЕС может приостановить всю финансовую помощь по первому компоненту UF. И наоборот, если боевые действия обострятся, а способность украинских властей проводить реформы будет ограничена, ЕС может отказаться от условий предоставления помощи, и средства будут переведены на покрытие неотложных потребностей Украины.

ЕК предложила механизмы усиления контроля за расходованием средств на борьбу с мошенничеством и коррупцией. Украина должна будет обеспечение того, чтобы ЕК, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейская счетная палата и, при необходимости, Европейская прокуратура имели необходимый доступ к данным об использовании средств. Например, два раза в год Украина будет обязана публиковать данные о физических и юридических лицах, получивших суммы финансирования, превышающие 500 000 евро в виде помощи, полученной по первому уровню. ЕК и OLAF смогут проводить проверки расходования средств на месте, а ЕК может быть наблюдателем в процедуре отбора проектов и закупок. ЕК включит в соглашение с UF условия, которые в том числе будут обязывать Украину реформировать свою систему аудита и назначать совет независимых аудиторов для мониторинга возможных нарушений в управлении средствами.

Преимуществом UF является предсказуемость выплаты траншей помощи на ежеквартальной основе и гибкость в изменении структуры финансирования. Вместе с кредитами МВФ и поддержкой США новый инструмент будет служить главным образом для покрытия текущих экономических потребностей Украины, например, связанных со здравоохранением или энергетическим сектором. Однако этих средств будет недостаточно для софинансирования затрат на реализацию структурных реформ в Украине. ЕК также предложила небольшой объем финансирования для развития украинской администрации, местных органов власти и НПО. Будет важно, чтобы другие доноры помощи восполнили этот пробел. В такой ситуации ЕК придется должным образом сопоставить условия со способностью украинской власти провести экономические реформы.

Оценка предложения ЕК

Связывание помощи с соблюдением верховенства закона будет полезным для переходного периода в Украине. Установление Евросоюзом конкретных требований в этой области для открытия переговоров о вступлении уже приносит результаты. Несмотря на конфликт, украинские власти выполняют большинство из них. Однако эффективность UF в этой сфере будет зависеть от того, насколько адекватными и подробными будут условия соглашения UF между ЕС и Украиной. Крайне важно будет привлечь, среди прочего, представителей украинского неправительственного сектора к процессу их разработки и обнародовать их, чтобы обеспечить общественный запрос на реализацию реформ властями. Ограничением может стать вероятность того, что некоторые государства-члены могут заблокировать одобрение плана реконструкции и реформ Украины для обсуждения других вопросов европейской политики. Предлагаемые механизмы контроля расходов усилят прозрачность финансирования, но ЕС также должен создать механизмы контроля на местах. Например, это могло бы увеличить финансирование НПО и журналистов-расследователей, занимающихся борьбой с коррупцией.

Задача будет заключаться в расширении участия частного сектора в использовании фондов ЕС для инвестиций. Приход иностранных инвесторов на украинский рынок будет зависеть от улучшения ситуации с безопасностью в Украине. Более того, Европейский инвестиционный банк, отвечающий за финансирование проектов жесткой инфраструктуры в третьих странах, как государственное учреждение, до сих пор в основном работал с государственным сектором, а также с банками и корпорациями с государственными гарантиями, а ЕК не представила никаких новых механизмов развития инвестиций частного сектора.

Перспективы

Совет Европы и Европейский парламент (ЕП) хотят принять постановление до конца этого года, чтобы запустить UF в январе 2024 года. Чтобы ускорить процедуры, ЕК совместно с властями Украины уже разрабатывают план реконструкции и реформы. Однако переговоры могут затянуться из-за других вопросов, связанных с пересмотром бюджета ЕС, таких как создание дополнительных фондов в сфере миграции или нового инструмента реконструкции ЕС.

Разъяснение положений об условиях ЕС и контроле над расходами также может стать острым вопросом. Европарламент требует усиления этих механизмов и своей роли в реализации помощи ЕС Украине. Для Польши будет важно активно участвовать в консультациях по плану реконструкции и реформ, а на более позднем этапе частично согласовывать свою двустороннюю помощь Украине с приоритетами плана. Польша может, например, в большей степени поддержать Украину, консультируя государственную администрацию и местные органы власти по планированию реконструкции.