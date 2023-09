Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген

Your browser does not support the audio element.

София, как известно, давно и настойчиво добивается от Брюсселя положительного решения о присоединении страны к Шенгенской зоне. И хотя Еврокомиссия в целом поддерживает стремление Болгарии (равно как и Румынии, также ожидающей приёма), резко против такого решения до последнего времени выступали две страны — Австрия и Нидерланды. И если голландцы вроде бы смягчили свою позицию по данному вопросу, то в Вене по-прежнему настроены негативно.

Фото: "Macro shot of Schengen visa" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.