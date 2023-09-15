Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген

4:45 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

София, как известно, давно и настойчиво добивается от Брюсселя положительного решения о присоединении страны к Шенгенской зоне. И хотя Еврокомиссия в целом поддерживает стремление Болгарии (равно как и Румынии, также ожидающей приёма), резко против такого решения до последнего времени выступали две страны — Австрия и Нидерланды. И если голландцы вроде бы смягчили свою позицию по данному вопросу, то в Вене по-прежнему настроены негативно.

Фото: "Macro shot of Schengen visa" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе с ежегодным посланием о "состоянии Евросоюза" призвала "незамедлительно принять Болгарию и Румынию в Шенген". Якобы такое решение может быть принято уже в конце октября. Для Болгарии, которая является членом Европейского союза с 2007 года, подобная подвижка стала бы весьма благоприятной для дальнейшего развития страны.

По мнению фон дер Ляйен, болгары "подают хороший пример, имея передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации". Мол, "давайте их уже впустим без всяких проволочек".

Австрия, в свою очередь, имеет целый набор претензий к Болгарии, в первую очередь из-за малоконтролируемой нелегальной миграции в страну извне. Больше всего в Австрии и особенно в Нидерландах опасаются наплыва цыган в свои страны (в Болгарии их 5% от населения, в Румынии 8%, и там они составляют третью по численности группу нацменьшинств).

Основными "застрельщиками" нежелания принимать обе страны в Шенген является крупная оппозиционная либеральная партия Австрии HEOC. Представители этой политической силы в Европейском парламенте, в частности Клаудия Гамон, требуют от федерального правительства в Вене выдвинуть своё "антиевропейское вето" планам Брюсселя по расширению безвизовой зоны в Европе.

Недавно министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер весьма жёстко заявил, что "на данный момент нет смысла говорить о расширении Шенгена, надо укреплять пограничный контроль".

В словах австрийского чиновника явно прослеживался намёк на Болгарию и Румынию, расположенные на внешних рубежах ЕС. В Вене заявляют, что только в прошлом году на болгарскую территорию въехало около 110 тыс. мигрантов, определённую часть из которых составляют люди, прибывшие из Румынии. При этом он напомнил, что в связи с резким ростом миграционных потоков в последнее время усилен контроль, например, на границе между Польшей и Германией.

Австриец Карнер убеждён, что "две страны (Болгария и Румыния) не в состоянии эффективно контролировать свои границы".

Типа как их можно принять в Шенген?

Если болгар и румын снова "кинут" с приёмом в безвизовую зону ЕС, для них это станет болезненным ударом. Не секрет, что многие граждане обеих стран постоянно работают в других более богатых государствах Евросоюза, многие люди регулярно посещают ту же Германию, Францию, Италию в поисках заработка и просто лучшей доли. И Болгария, и Румыния являются одними из самых небогатых государств. Болгария к тому же уже длительное время страдает от политической нестабильности, во многом вызванной

экономическими проблемами,

высоким уровнем коррупции,

разгулом преступности.

Некоторые аналитики, в первую очередь из России, убеждены, что за проблемой вступления в Шенген кроются и политические предубеждения чиновников в Брюсселе. На фоне украинских событий Болгария и Румыния не спешат до конца отгораживаться от России и не препятствуют россиянам посещать свои страны, в том числе в качестве туристов. То есть имевшее место до последнего времени отсутствие прогресса по Шенгену — это своеобразная месть евробюрократии Софии и Бухареста за пророссийские настроения и не связано с вопросами нелегальной миграции.

Болгары действительно прилагают большие усилия для обуздания притока мигрантов из-за рубежа. Там уже давно по максимуму затруднили возможности проникновения в Европу, например, с Ближнего Востока и Африки, с чем постоянно сталкиваются другие страны ЕС, в частности Италия, Греция, Кипр.

В Софии искренне надеются, что в конечном итоге неблагоприятные тенденции по теме вступления в Шенгенскую зону будут преодолены, в том числе удастся переубедить и Австрию. Граждане Болгарии и Румынии ждут этого с надеждой.